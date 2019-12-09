6 kameralı Sony Xperia 3 Geekbench testinden göz kırptı: Snapdragon 865 ve 12 GB RAM

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Akıllı telefon pazarında bir türlü istediğini bulamayan Japon teknoloji devi Sony, yeni amiral gemisi Xperia 3 ile iddialı geliyor. Daha önce 6 arka kamera sensörüne sahip olacağı ortaya çıkan Sony Xperia 3, şimdi de Geekbench testinden göz kırptı.

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Sony Xperia 3 iddialı geliyor

PM-1310 model numarasıyla Geekbench 4.4.2 testinde ortaya çıkan Sony Xperia 3, kod adı Kona olan Snapdragon 865 yonga setinden güç alacak. Her ne kadar çipsetin adı açık açık belirtilmese de Xperia 3'ün anakart kod adı ve almış olduğu skorlar, çiçeği burnunda Snapdragon 865 çipsetiyle uyuşuyor.

Sony Xperia 3; akıllı telefonların performansını ölçmek için bir kıstas haline gelen Geekbench 4.4.2 testinde tek çekirdek yük altındayken 4261 puan, sekiz çekirdeğin tamamı yük altındayken de 13422 puan elde etti. Ayrıca yeni amiral gemisinin, selefi Xperia 1'den tam 2 kat daha fazla sistem belleğine (12 GB RAM) sahip olacağı da test sonuçlarının bizlere verdiği bilgiler arasında.

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Daha önce PM-122X (Sony Xperia 1) gibi OEM kimlik adlandırması tercih eden Sony, dört farklı Xperia 3 modeliyle karşımıza çıkabilir. Zira Sony'nin web sayfasında ortaya çıkan bir liste, PM-1310-BV, PM-1311-BV, PM-1312-BV ve PM-1313-BV model numaralı 4 farklı model olabileceğinin sinyali olabilir.

Tepe modeli 6 arka kamera, 5G desteği, Snapdragon 865 yonga seti, Android 10 ve QHD ekranla geleceği ortaya çıkan Sony Xperia 3'ün Şubat ayında düzenlenecek MWC 2020'de tanıtılması bekleniyor.

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