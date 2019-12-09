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    6 kameralı Sony Xperia 3 Geekbench testinden göz kırptı: Snapdragon 865 ve 12 GB RAM

    Sony Xperia 3 iddialı geliyor. Daha önce 6 kameraya sahip olacağı ortaya çıkan Sony Xperia 3, şimdi de Geekbench testinde belirdi. Test skorları iddalı olan Xperia 3, donanımıyla da göz dolduruyor.
    3 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    14,7b
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    33
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    6 kameralı Sony Xperia 3 Geekbench testinden göz kırptı: Snapdragon 865 ve 12 GB RAM
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    Akıllı telefon pazarında bir türlü istediğini bulamayan Japon teknoloji devi Sony, yeni amiral gemisi Xperia 3 ile iddialı geliyor. Daha önce 6 arka kamera sensörüne sahip olacağı ortaya çıkan Sony Xperia 3, şimdi de Geekbench testinden göz kırptı. 

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    Sony Xperia 3 iddialı geliyor

    PM-1310 model numarasıyla Geekbench 4.4.2 testinde ortaya çıkan Sony Xperia 3, kod adı Kona olan Snapdragon 865 yonga setinden güç alacak. Her ne kadar çipsetin adı açık açık belirtilmese de Xperia 3'ün anakart kod adı ve almış olduğu skorlar, çiçeği burnunda Snapdragon 865 çipsetiyle uyuşuyor. 

    Sony Xperia 3; akıllı telefonların performansını ölçmek için bir kıstas haline gelen Geekbench 4.4.2 testinde tek çekirdek yük altındayken 4261 puan, sekiz çekirdeğin tamamı yük altındayken de 13422 puan elde etti. Ayrıca yeni amiral gemisinin, selefi Xperia 1'den tam 2 kat daha fazla sistem belleğine (12 GB RAM) sahip olacağı da test sonuçlarının bizlere verdiği bilgiler arasında.

    6 kameralı Sony Xperia 3 Geekbench testinden göz kırptı: Snapdragon 865 ve 12 GB RAM
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    Daha önce PM-122X (Sony Xperia 1) gibi OEM kimlik adlandırması tercih eden Sony, dört farklı Xperia 3 modeliyle karşımıza çıkabilir. Zira Sony'nin web sayfasında ortaya çıkan bir liste, PM-1310-BV, PM-1311-BV, PM-1312-BV ve PM-1313-BV model numaralı 4 farklı model olabileceğinin sinyali olabilir.

    Tepe modeli 6 arka kamera, 5G desteği, Snapdragon 865 yonga seti, Android 10 ve QHD ekranla geleceği ortaya çıkan Sony Xperia 3'ün Şubat ayında düzenlenecek MWC 2020'de tanıtılması bekleniyor.  



    https://sumahoinfo.com/?p=36885 Yorum Yaz
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    68060 3 gün en beğenilen
    Telefon segmenti için ürettikleri bütün kameraları toplayıp bu telefona koymuşlar.
    1 Yanıt Yanıtla +40
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    Rachsuchtig 3 gün
    Çift kamera furyasini çok geç yakaladık diye bunu erkenden katılmışlar
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    gently weeps 3 gün
    F1. 2 diyafram değeri müthiş bir değer eğer yazılımı düzgün olursa geleni geçeni tokat manyağı yapıp üstüne tur bindirir
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    astegon 14 sa.
    7-8 bin TL ye çıkarır.

    neden?

    6 kameralı

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    Türküdiyar 18 sa.
    Sony telefon büyütmeyi yanlış anlamış. Her modelde kol boyu olmaya devam ediyor
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    DH Misafiri 1 gün
    Artık en iyi telefonları Sony ve Meizu yapıyor. Tam Elite telefon olmuş. Diğer firmalar gibi nasıl olsa satar diye baştan savma yapmıyorlar.
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    TalihsizSerüvenci 1 gün yeni yorumcu
    Zamanın efsanesi benim için xperia U idi. O gün bu gündür öyle bir telefon yok. :(
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    DH Misafiri 1 gün
    Kamera değerleri doğruysa şayet kendi markası ve lensleriyle uyum içerisinde bir çok telefonu alaşağı kesin eder.Böyle bir dönüş satar sattırır ve unutturmaz açık ve net.
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    DH Misafiri 1 gün
    Aklını kullanıp doğru düzgün kameralı ve yazılımla bütün cani Çinlileri tokatlarsa Huawei yi bırakırım
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    musty578 2 gün
    arkasinda full kamera olsa ne yazar ne yapicam klip mi cekicem sacma sapan kamera pesinde kosanlari hep dibe baticaklar yenilik lazim ise yarar bisi kameraman degiliz biz
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    Sedunar 2 gün
    Kime satacak pazar payı neredeyse yok
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    sankii 2 gün
    Yakında telefonlar kameradan ibaret olacak
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    dark_guest 2 gün
    bu isin .oku cikti mobil fotografcilik akil almaz yerlere gidiyor
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