Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo'nun yakında tanıtacağı Reno 3 serisini resmi görselleri yayınlandı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun bir süredir sızıntılara konu olan Reno 3 modelinin resmi görselleri paylaşıldı. Yakında tanıtılacak olan seride Reno 3 ve Reno 3 Pro 5G modelleri olacak.
    3 gün
    2,6b
    1
    3
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Teknoloji üreticisi Oppo, henüz tanıtım tarihi açıklanmamış olsada, önümüzdeki haftalarda Reno 3 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdiye kadar sızıntı görsellerle karşımıza çıkan Reno 3 modellerinin resmi görselleri de paylaşıldı.

    Önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor

    Gelen haberlere göre Reno 3 serisinde yer alan iki cihaz da dört kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca Reno 3 modelinin su damlası çentikli ekranla, Reno 3 Pro 5G modelinin ise delikli ekranla geleceği görülüyor. 5G özellikli Reno 3 Pro'nun Snapdragon 765G yonga seti üzerine inşa edildiği, cihazın 7.7mm kalınlığında ve 171 gram ağırlığında olacağı da açıklanan diğer bilgiler arasında.


    Tüm bunlara ek olarak Oppo Başkan Yardımcısı Brian Shen, kişisel Twitter hesabından Oppo Reno 3 5G modelinin kısa bir videosunu paylaştı. Renk geçişli şık bir arka panele sahip olduğu görülen cihazın kullanıcıları cezbedecek bir tasarıma sahip olduğunu söylemek mümkün. Cihazların resmi olarak ne zaman tanıtılacakları ise henüz açıklanmış değil.



    https://twitter.com/BrianShenYiRen/status/1203878296246611968 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DokuzKuyrukluTilki 3 gün
    Buetelefonlar sadece burada bizim gibi bir telefonu 4 sene kullananlara değil Çin gibi insanlığın yarısının yaşadığı yerlere de çıkıyor ve oralarda 5G hızla yayılacak bizim gibi dağbaşı 4 dağın eteği 4.5 şehir 5g olmayacak çıkardıkları hiç bir telefon 5G destekli değildi hem 5G kullanılsın hem de yenisi satılsın diğer telefon eskisin. Şaşırmayın artık düzen bu.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ayva 3 gün
    2 ay sonra Reno 4 çıkar..
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Jeopol 3 gün
    Daha 2 olanı yeni çıkmadı mı?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün RedmiBook 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün Ghostbusters: Afterlife fragmanı yayınlandı 2 gün Apple 28 yıl aradan sonra CES 2020 fuarında 3 gün İklim değişikliği, okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor 3 gün Yapay zekâ duvarın gerisini de görebilecek 3 gün Dünya'da üretilen Passat'ların yüzde 30'unu Türkiye alıyor 3 gün Microsoft Math Solver, yapay zekâ ile matematik problemleri çözüyor 3 gün Çin’den ABD’ye karşılık geldi: Yabancı bilgisayar ve yazılım kullanımı yasaklanıyor 3 gün Altın Küre Ödülleri'ne Netflix damga vurdu: İşte açıklanan adaylar 3 gün Intel i3 işlemcisinin Ryzen 5 3600’den iyi olduğunu iddia etti 3 gün Fortnite uygulaması Google Play mağazasına geliyor 3 gün TSMC’nin 3 nm sürecinde işler yolunda gidiyor 3 gün Oppo Reno 2Z kutu açılışı ve ön inceleme 3 gün 6 kameralı Sony Xperia 3 Geekbench testinden göz kırptı: Snapdragon 865 ve 12 GB RAM 3 gün Efsane Cuma’da en çok ziyaret edilen e-ticaret sitesi belli oldu 3 gün MediaTek yeni yonga seti sayesinde müşteri patlaması yaşayacak 3 gün Coinsbit, geleneksel kripto borsası algısını kırıyor 3 gün AB, batarya teknolojisinin araştırılması için verilecek 3.2 milyar avroluk yardımı onayladı 3 gün 2020 Mercedes-Benz GLA'nın çizim görseli paylaşıldı 3 gün Huawei, HarmonyOS ile gelecek olan akıllı telefonları için tarih verdi 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Oppo'nun yakında tanıtacağı Reno 3 serisini resmi görselleri yayınlandı Sonraki OLED ekranlı 8 eski Huawei akıllı telefon modeli renkli "Always on Display" özelliği alacak 3 gün BMW ve Hyundai bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı 3 gün Dizele veda: Yeni Golf'ün Türkiye'de dizel seçeneği olmayacak 3 gün Deepfake videolar Snapchat platformunda 3 gün 2020 zorunlu trafik sigortası fiyatları belli oldu 3 gün Samsung’a kötü haber: Çin ilk hacimli DRAM üretimine başladı 3 gün Fortnite oyununda Rise of Skywalker heyecanı 3 gün Tesla’nın Cyberquad elektrikli ATV’si Cybertruck ile aynı tarihte piyasaya sürülebilir 4 gün Almanya’da bir kasaba, elektriği 60 dakika süreyle %100 yenilenebilir enerjiden sağladı 4 gün Wonder Woman 1984 filminden ilk fragman yayınlandı 4 gün Hubble, 'yakın ilişkideki' iki galaksinin büyüleyici fotoğrafını yakaladı 4 gün Boss’un gitar amfili kulaklığı: Waza-Air 4 gün Ripple yöneticisi, XRP'nin finansal alanda dünya genelindeki kullanımının artacağını açıkladı 4 gün Domuz ve maymun karışımı canlılar üretildi 4 gün Casper Nirvana S500'ü denedik 4 gün AMD yakın zamanda çekirdek artışına gitmeyebilir 4 gün Lösemi ve lenfoma için yeni ilaç geliştirildi 4 gün La Casa de Papel’in 4. Kısım yayın tarihi açıklandı 4 gün Apple'ın yeniden tasarladığı Mac Pro'nun satış tarihi resmileşti 4 gün Redmi K30 dört renkte sunulacak: İşte basın görselleri Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Entelektüel insan ne tür müzik dinler ? Paylaşıyoruz
    DH Forum
    Erdoğan: Müslümanlar zekat verse İslam ülkelerinde fakir kalmaz
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim