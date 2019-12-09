Oppo'nun yakında tanıtacağı Reno 3 serisini resmi görselleri yayınlandı

Teknoloji üreticisi Oppo, henüz tanıtım tarihi açıklanmamış olsada, önümüzdeki haftalarda Reno 3 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdiye kadar sızıntı görsellerle karşımıza çıkan Reno 3 modellerinin resmi görselleri de paylaşıldı.
Önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor
Gelen haberlere göre Reno 3 serisinde yer alan iki cihaz da dört kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca Reno 3 modelinin su damlası çentikli ekranla, Reno 3 Pro 5G modelinin ise delikli ekranla geleceği görülüyor. 5G özellikli Reno 3 Pro'nun Snapdragon 765G yonga seti üzerine inşa edildiği, cihazın 7.7mm kalınlığında ve 171 gram ağırlığında olacağı da açıklanan diğer bilgiler arasında.
Tüm bunlara ek olarak Oppo Başkan Yardımcısı Brian Shen, kişisel Twitter hesabından Oppo Reno 3 5G modelinin kısa bir videosunu paylaştı. Renk geçişli şık bir arka panele sahip olduğu görülen cihazın kullanıcıları cezbedecek bir tasarıma sahip olduğunu söylemek mümkün. Cihazların resmi olarak ne zaman tanıtılacakları ise henüz açıklanmış değil.
https://twitter.com/BrianShenYiRen/status/1203878296246611968 Yorum Yaz Paylaş Tweetle