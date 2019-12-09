Oppo'nun yakında tanıtacağı Reno 3 serisini resmi görselleri yayınlandı

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Teknoloji üreticisi Oppo, henüz tanıtım tarihi açıklanmamış olsada, önümüzdeki haftalarda Reno 3 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdiye kadar sızıntı görsellerle karşımıza çıkan Reno 3 modellerinin resmi görselleri de paylaşıldı.

Önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor

Gelen haberlere göre Reno 3 serisinde yer alan iki cihaz da dört kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca Reno 3 modelinin su damlası çentikli ekranla, Reno 3 Pro 5G modelinin ise delikli ekranla geleceği görülüyor. 5G özellikli Reno 3 Pro'nun Snapdragon 765G yonga seti üzerine inşa edildiği, cihazın 7.7mm kalınlığında ve 171 gram ağırlığında olacağı da açıklanan diğer bilgiler arasında.



https://twitter.com/BrianShenYiRen/status/1203878296246611968

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Tüm bunlara ek olarak Oppo Başkan Yardımcısı, kişisel Twitter hesabından Oppo Reno 3 5G modelinin kısa birpaylaştı. Renk geçişli şık bir arka panele sahip olduğu görülen cihazın kullanıcıları cezbedecek bir tasarıma sahip olduğunu söylemek mümkün.resmi olarak ne zaman tanıtılacakları ise henüz açıklanmış değil.