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    Snapdragon 865 yonga seti detaylandı

    Qualcomm’un gelecek yıl piyasaya çıkacak yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 865, üçlü küme yapısının yanında daha gelişmiş yapay zekâ motorları ile geliyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Snapdragon 865 yonga seti detaylandı
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    Qualcomm’un dün kısa bir tanıtım ile teknoloji dünyasına lanse ettiği Snapdragon 865 yonga seti ilerleyen saatlerde detaylandırıldı. Hem yapay zekâ hem oyun tarafında yeni yonga önemli yetenekler kazanmış.

    Snapdragon 865 özellikleri

    Snapdragon 865 yonga seti her zaman olduğu gibi ARM’ın en yeni çekirdek mimarisini temel alıyor. Son dönemde sıkça görmeye başladığımız üçlü çekirdek kümesi mevcut. 1+3+4 şeklinde yüklere göre dağılan çekirdekler yer alıyor.

    1 adet yarı özelleştirilmiş Kryo 585 performans çekirdeği ARM Cortex-A77 mimarisini temel alıyor ve 2.84GHz seviyesine kadar çıkıyor. 3 adet Kryo 585 çekirdeği ise 2.4GHz seviyesinde çalışıyor. 4 adet verimlilik odaklı Kryo 585 ise Cortex-A55 temelli ve 1.8GHz seviyesine çıkıyor. Grafik birimi tarafında Adreno 650 yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "CES 2020 fuarından MSI’ya 10 ödül"

    Yonga seti 4K 60Hz ekranlara, Quad HD+ 144Hz ekranlara, Rec2020 renk yelpazesine, HDR10 ve HDR10+ teknolojilerine destek veriyor. LPDDR5 bellek teknolojisi de 2750MHz seviyesinde destekleniyor. Yine 512GB kapasiteye kadar destek var. Snapdragon X55 5G modem ise ayrı olarak satılacak.

    Snapdragon 865 yonga seti detaylandı
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    Spectra 480 görüntü işlemcisi tek sensörde 64MP, çift sensörde 25MP çözünürlük desteklerken 200MP ölçeklendirmeleri de imkân tanıyor. 8K 30fps, 4K 120fps, 4K HDR videolar yanında 720p 960fps yavaş çekim, Dolby Vision ve HDR10 desteği sunuluyor.

    Yonga setindeki yapay zekâ beşinci nesle terfi etmiş. Hexagon Tensor hızlandırıcısı ile yeni yapay zekâ motoru 15 TOPS işlem gücüne ulaşabiliyor. Sensing Hub yapay zekâ motoru ise sürekli dinleme modunda yüksek doğrulukta ses algılaması yapabiliyor. Şarj tarafında da yapay zekâ ile akım kontrolü yapılıyor.

    Oyun tarafında Snapdragon Elite Gaming özelliği yine masa üstü kalitesinde grafikler vadediyor. Ses tarafında ise Bluetooth üzerinden Super Wide Band ses desteği, kablosuz kulaklıklar için TrueWireless Stereo Plus, Aqstic WCD9385 ve WSA8815 güçlendirici seçenekleri mevcut. Snapdragon 865 yonga setine ilk yer veren olmak için markalar arasında kıyasıya bir mücadele var.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/05/snapdragon-865-mobile-platforms-specifications-confirmed/ Yorum Yaz
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    Musty3535123 1 hf. en beğenilen
    günümüzde orta segment işlemcilerin bile %90 oranında tüketicilere yettiği bir gerçek. şahsen 2 senesine yaklaşan mi6 ım var, bi 2 sene daha gider. eğer yenilersem, işlemciden ziyade hızlı şarj (100watt) 5g vs için yenilerim.
    günümüzde orta segment işlemcilerin bile %90 oranında tüketicilere yettiği bir gerçek. şahsen 2 senesine yaklaşan mi6 ım var, bi 2 sene daha gider. eğer yeniler...
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    2 Yanıt Yanıtla +13
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    Bloodin 1 hf. Musty3535123
    Aynen öyle, bende Mi 5S var, oyuncuyum ben, artık Snapdragon 821 yetmemeye başladı, çok uyguna Snapdragon 855'li Mi 9T Pro buldum, onu alacağım bugün, onu da bi 4 yıl kullanırım :) Fakat oyuncu olmasam 4 yıllık Snapdragon 821 halen daha günlük kullanımda süper derecede akıcı...
    Aynen öyle, bende Mi 5S var, oyuncuyum ben, artık Snapdragon 821 yetmemeye başladı, çok uyguna Snapdragon 855'li Mi 9T Pro buldum, onu alacağım bugün, onu da b...
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    Yanıtla +6
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    tugares 1 hf.
    Sürekli bir masaüstü oyun deneyimi vaadi veriliyor grafik anlamında fakat mevcut koşullarda birkaç oyun hariç adamakıllı grafiği olan oyun yok. O birkaç oyunda birkaç yıldır üzerine yeni bir şeyler eklemedi ne yazık ki. Bence üreticilerin firmalarla bu konularda anlaşması gerekir.
    Sürekli bir masaüstü oyun deneyimi vaadi veriliyor grafik anlamında fakat mevcut koşullarda birkaç oyun hariç adamakıllı grafiği olan oyun yok. O birkaç oyunda...
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    mlhkhy 1 hf.
    SD865 işlemci performansı ile en büyük sıkıntıyı sanırım Samsung ve Türkiye gibi Exynos işlemci kullananlar yaşayacak gibi duruyor. Ice universel, Samsung yakınlığı ile bilinen sızıntı twitter kullanıcısı bu konuda Exynos990'un Sd865 ile baş edemeyeceğini belirtmiş. Bu güne kadar bende Exynos işlemci son kullanıcı üzerine en belirgin verimlilik açısından pil performansında geride kaldığı dışında hep savunmuştum ama Samsung Exynos için İşler 2020 yılında öyle gözükmeyecek gibi ki twitter üzerinden Samsung gelecek yıl umarım tüm dünyada s11 serisi için Sd865 kullanılır Exynos990 hayal kırıklığı demiş. Bakıp göreceğiz. Yine lider Bionic ve ikinci de belli gibi Huawei işlemci konusunda atak yapmaz ise sıralama böyle gözükecek. Exynos umarım bir sonraki yıl Amd gpuları Arm78 çekirdek ile s12 de daha iyi işler yapar. Çünkü rekabet tekellikten her zaman daha iyidir. Son kullanıcıya yarar.
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    khaos 1 hf.
    720p 960 fps büyük ilerleme(!)
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    tugares 1 hf.
    Sürekli bir masaüstü oyun deneyimi vaadi veriliyor grafik anlamında fakat mevcut koşullarda birkaç oyun hariç adamakıllı grafiği olan oyun yok. O birkaç oyunda birkaç yıldır üzerine yeni bir şeyler eklemedi ne yazık ki. Bence üreticilerin firmalarla bu konularda anlaşması gerekir.
    Yanıtla +5
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    Musty3535123 1 hf. en beğenilen
    günümüzde orta segment işlemcilerin bile %90 oranında tüketicilere yettiği bir gerçek. şahsen 2 senesine yaklaşan mi6 ım var, bi 2 sene daha gider. eğer yenilersem, işlemciden ziyade hızlı şarj (100watt) 5g vs için yenilerim.
    2 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Bloodin 1 hf. Musty3535123
    Aynen öyle, bende Mi 5S var, oyuncuyum ben, artık Snapdragon 821 yetmemeye başladı, çok uyguna Snapdragon 855'li Mi 9T Pro buldum, onu alacağım bugün, onu da bi 4 yıl kullanırım :) Fakat oyuncu olmasam 4 yıllık Snapdragon 821 halen daha günlük kullanımda süper derecede akıcı...
    Yanıtla +6
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    Hasan07-36 1 hf. Musty3535123
    Onlar da pek tat vermiyor hocam. Hızlı şarjın bataryayı hızla eskittiğini düşünüyorum ve telefonumun 12 volt 2 Amper şarj cihazı yerine 5 volt 1,5 Amper ile şarj eden bir adaptör aldım, onu kullanıyorum. 5G'nin de mobil internet kotaları böyle olduğu sürece tat vermeyeceği düşüncesindeyim.
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