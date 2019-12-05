Snapdragon 865 yonga seti detaylandı

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Qualcomm’un dün kısa bir tanıtım ile teknoloji dünyasına lanse ettiği Snapdragon 865 yonga seti ilerleyen saatlerde detaylandırıldı. Hem yapay zekâ hem oyun tarafında yeni yonga önemli yetenekler kazanmış.

Snapdragon 865 özellikleri

Snapdragon 865 yonga seti her zaman olduğu gibi ARM’ın en yeni çekirdek mimarisini temel alıyor. Son dönemde sıkça görmeye başladığımız üçlü çekirdek kümesi mevcut. 1+3+4 şeklinde yüklere göre dağılan çekirdekler yer alıyor.

1 adet yarı özelleştirilmiş Kryo 585 performans çekirdeği ARM Cortex-A77 mimarisini temel alıyor ve 2.84GHz seviyesine kadar çıkıyor. 3 adet Kryo 585 çekirdeği ise 2.4GHz seviyesinde çalışıyor. 4 adet verimlilik odaklı Kryo 585 ise Cortex-A55 temelli ve 1.8GHz seviyesine çıkıyor. Grafik birimi tarafında Adreno 650 yer alıyor.

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Yonga seti 4K 60Hz ekranlara, Quad HD+ 144Hz ekranlara, Rec2020 renk yelpazesine, HDR10 ve HDR10+ teknolojilerine destek veriyor. LPDDR5 bellek teknolojisi de 2750MHz seviyesinde destekleniyor. Yine 512GB kapasiteye kadar destek var. Snapdragon X55 5G modem ise ayrı olarak satılacak.

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Spectra 480 görüntü işlemcisi tek sensörde 64MP, çift sensörde 25MP çözünürlük desteklerken 200MP ölçeklendirmeleri de imkân tanıyor. 8K 30fps, 4K 120fps, 4K HDR videolar yanında 720p 960fps yavaş çekim, Dolby Vision ve HDR10 desteği sunuluyor.

Yonga setindeki yapay zekâ beşinci nesle terfi etmiş. Hexagon Tensor hızlandırıcısı ile yeni yapay zekâ motoru 15 TOPS işlem gücüne ulaşabiliyor. Sensing Hub yapay zekâ motoru ise sürekli dinleme modunda yüksek doğrulukta ses algılaması yapabiliyor. Şarj tarafında da yapay zekâ ile akım kontrolü yapılıyor.

Oyun tarafında Snapdragon Elite Gaming özelliği yine masa üstü kalitesinde grafikler vadediyor. Ses tarafında ise Bluetooth üzerinden Super Wide Band ses desteği, kablosuz kulaklıklar için TrueWireless Stereo Plus, Aqstic WCD9385 ve WSA8815 güçlendirici seçenekleri mevcut. Snapdragon 865 yonga setine ilk yer veren olmak için markalar arasında kıyasıya bir mücadele var.

https://www.gizmochina.com/2019/12/05/snapdragon-865-mobile-platforms-specifications-confirmed/