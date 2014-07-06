60 mm'lik Sürücüsü ile Dikkat Çeken, Asus Cerberus Test Masamızda

Asus'un kafa üstü kulaklığı Cerberus'u sizler için inceliyorum. Oyuncu kulaklığı olarak geçen aynı zamanda da bir çok yerde kullanılabilen Cerberus, Rog serisini yansıtan havasıyla karşınızda.

Gaming Headset Asus Cerberus







Teknik Özellikler:



Model: Cerberus

Tipi: Kafa üstü

Sürücüler: 60 mm Neodimyum

Frekans Aralığı: 20 Hz - 20 kHz

Direnç: 32 ohm

Mikrofon: 50 ~ 10000 Hz

Mikrofon Gürültü önleme : Noise Cancellation Yok



Bağlantı: 3.5 mm(1/8”) Stereo/Mikrofon Kombo

Uyumluluk: PC, Mac, PlayStation® 4 ve Akıllı telefon

Kablo Uzunluğu 1.2 m, ekstra kombo kablo ile 2.5 m



Ağırlık: 266 g







Kolaylaştırıcı Özellikler:





Ses Kontrol

Sökülebilen Mikrofon

Mobil Cihazlar için Ekstra Stereo Kablo

Ekstra mikrofon ve Stereo Kablosu