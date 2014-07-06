60 mm'lik Sürücüsü ile Dikkat Çeken, Asus Cerberus Test Masamızda

Haber Editörü
Asus'un kafa üstü kulaklığı Cerberus'u sizler için inceliyorum. Oyuncu kulaklığı olarak geçen aynı zamanda da bir çok yerde kullanılabilen Cerberus, Rog serisini yansıtan havasıyla karşınızda.
Gaming Headset Asus Cerberus
Teknik Özellikler:
Model: Cerberus
Teknik Özellikler:
Model: Cerberus
Tipi: Kafa üstü
Sürücüler: 60 mm Neodimyum
Frekans Aralığı: 20 Hz - 20 kHz
Direnç: 32 ohm
Mikrofon: 50 ~ 10000 Hz
Mikrofon Gürültü önleme: Noise Cancellation Yok
Bağlantı: 3.5 mm(1/8”) Stereo/Mikrofon Kombo
Uyumluluk: PC, Mac, PlayStation® 4 ve Akıllı telefon
Kablo Uzunluğu 1.2 m, ekstra kombo kablo ile 2.5 m
Kablo Uzunluğu 1.2 m, ekstra kombo kablo ile 2.5 m
Ağırlık: 266 g
Kolaylaştırıcı Özellikler:
Ses Kontrol
Sökülebilen Mikrofon
Mobil Cihazlar için Ekstra Stereo Kablo
Ekstra mikrofon ve Stereo Kablosu
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