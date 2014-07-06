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60 mm'lik Sürücüsü ile Dikkat Çeken, Asus Cerberus Test Masamızda

5 yıl
13,3b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Asus'un kafa üstü kulaklığı Cerberus'u sizler için inceliyorum. Oyuncu kulaklığı olarak geçen aynı zamanda da bir çok yerde kullanılabilen Cerberus, Rog serisini yansıtan havasıyla karşınızda.
Gaming Headset Asus Cerberus



Teknik Özellikler:

Model: Cerberus
Tipi: Kafa üstü
Sürücüler: 60 mm Neodimyum 
Frekans Aralığı: 20 Hz - 20 kHz
Direnç: 32 ohm
Mikrofon: 50 ~ 10000 Hz
Mikrofon Gürültü önleme: Noise Cancellation Yok
Bağlantı: 3.5 mm(1/8”) Stereo/Mikrofon Kombo
Uyumluluk: PC, Mac, PlayStation® 4 ve Akıllı telefon
Kablo Uzunluğu 1.2 m, ekstra kombo kablo ile 2.5 m
Ağırlık: 266 g

Kolaylaştırıcı Özellikler:

Ses Kontrol
Sökülebilen Mikrofon
Mobil Cihazlar için Ekstra Stereo Kablo
Ekstra mikrofon ve Stereo Kablosu

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Karıncayiyen Yiyen Adam 4 yıl
icinde insan yok mu? kim suruyor simdi bunu?


















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elmanderr 4 yıl
Ismi güzelmiş
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silentsv 5 yıl
Cerberus ve orion hangisi daha iyidir? Herhangi bir karşılatırma bulamadım. İkisinin deözelliklerine bakarak yorum yapabilecek birisi var mıdır? Fiyatları birbirine yakın.
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ByDamage 5 yıl
Gerçekten güzel inceleme olmuş.Bass tiz vs seslere ayrıca dikkat çekmiş incelemeyi yapan arkadaş dört dörtlük bir inceleme olmuş teşekkürler :)
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DH Sezer 5 yıl ByDamage
Teşekkürler. İncelemelerimde ses performansını derinlemesine incelemeyi tercih ediyorum. Olabilecek en net tasviri sunmaya çalışıyorum ki tercih edecek arkadaşlar bu kriterlere göre tercih edebilsin diye.
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gerschenkirschen 5 yıl
inceleme için teşekkürler. forumda daha önce bir kullanıcı da incelemiş ve beğenmişti. güzel bir kulaklığa benziyor, en kısa zamanda sanırım ben de alacağım :)
forum.donanimhaber.com/...
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capoeira_GS 5 yıl
İnceleme için teşekkürler tasarımı güzel duruyor sürücüleride 60 mm olması artısı, fena değil gibi
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Stansflower 5 yıl
Siberia V2 çakması.
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gun 5 yıl
Güzel inceleme yalnız ikincil mikrofon nasıl takılıyor hiç gösterilmemiş, ios ve android ile uyumu nasıl merak ediyorum kullanımı da önemli tabii.
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DH Sezer 5 yıl gun
Dip not düştüm. cihazı iphone 4s ve htc desire 601'de test ettim tüm fonksiyonlar sıkıntısız bir şekilde çalışıyordu. sökerken gösterdimyine de merak edenler için yarın bir ss koyabilirim. söküp takması oldukça kolay.
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WarSaw 5 yıl
Çevresel gürültü önleme özelliği, padlerin çevrilebilir yapıda olması STRIX PRO da mevcut.
asus.com/...
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DH Sezer 5 yıl WarSaw
Evet merak ettiğim ve incelemeyi çok istediğim bir ürün.
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Anna Dewitt 5 yıl
Tam da oyuncu kulaklığı almayı düşünüyordum, incelemeniz çok iyi olmuş. Elinize sağlık. Ben de böyle oyun odaklı fakat mobil cihazlardan müzik dinleyebileceğim ve film izlerken kullanabileceğim bir kulaklık arıyordum. Bütçem 400 TL. Bu model gibi çok yönlü daha iyi bir kulaklık olarak ne alabilirim bilemedim.
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DH Sezer 5 yıl Anna Dewitt
Teşekkür ederim kriterlerinizi bana özelden yazın size yardımcı olmaya çalışiyim.
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