6.1 inç LCD ekranlı iPhone modeli, iPhone SE'nin halefi olacak

Eylül ayında tanıtılacak olan 6.1 inç LCD ekranlı iPhone modeli, WWDC 2018'de duyurulması beklenen ancak tanıtımı gerçekleştirilmeyen iPhone SE 2'nin yerini alacak. Öyle ki Apple Xcode uygulamasında bulunan referanslar, ucuz fiyatlı iPhone hakkında yeni detayların gün yüzüne çıkardı.

Ucuz iPhone işlemcisi iki nesil geriden gelecek

6.1 inç'lik iPhone modeli; Apple Xcode uygulamasında bulunan kodlarda "N84" model numarası ile "iPhone xx" ve "iPhone 9.7" olarak tabir ediliyor. Daha da önemlisi tanıtılacak olan diğer iki modele nazaran nispeten daha ucuz bir fiyat etiketine sahip olacak iPhone modelinde 2016 yılında iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'da kullanılan A10 Fusion çipi bulunacak. Ayrıca telefonun DCI-P3 renk gamutu ile desteklenen LCD panele ev sahipliği yapacağı da ortaya çıktı.

Bunun yanı sıra daha önceki sızıntılardan bildiğimiz kadarıyla, ucuz olan modelde 3 GB RAM, çentikli ekran, Face ID güvenlik sistemi ve tek arka kamera bulunacak. Ek olarak iPhone 5c'de olduğu gibi geniş bir renk yelpazesi sunması beklenen modelin, çift SIM kart desteğine sahip olabileceği de konuşuluyor.

https://hi-tech.mail.ru/news/iphone-9-iphone-se-2/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter