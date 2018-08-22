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6.1 inç LCD ekranlı iPhone modeli, iPhone SE'nin halefi olacak

Eylül ayında tanıtılacak olan ucuz iPhone modelinden yeni haberler var. Apple'ın Xcode uygulamasında bulunan referanslar, 6.1 inç ekranlı iPhone modeli hakkında yeni detayları gün yüzüne çıkardı.
9 ay
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Eylül ayında tanıtılacak olan 6.1 inç LCD ekranlı iPhone modeli, WWDC 2018'de duyurulması beklenen ancak tanıtımı gerçekleştirilmeyen iPhone SE 2'nin yerini alacak. Öyle ki Apple Xcode uygulamasında bulunan referanslar, ucuz fiyatlı iPhone hakkında yeni detayların gün yüzüne çıkardı. 

Ucuz iPhone işlemcisi iki nesil geriden gelecek

6.1 inç'lik iPhone modeli; Apple Xcode uygulamasında bulunan kodlarda "N84" model numarası ile "iPhone xx" ve "iPhone 9.7" olarak tabir ediliyor. Daha da önemlisi tanıtılacak olan diğer iki modele nazaran nispeten daha ucuz bir fiyat etiketine sahip olacak iPhone modelinde 2016 yılında iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'da kullanılan A10 Fusion çipi bulunacak. Ayrıca telefonun DCI-P3 renk gamutu ile desteklenen LCD panele ev sahipliği yapacağı da ortaya çıktı. 
Bunun yanı sıra daha önceki sızıntılardan bildiğimiz kadarıyla, ucuz olan modelde 3 GB RAM, çentikli ekran, Face ID güvenlik sistemi ve tek arka kamera bulunacak. Ek olarak iPhone 5c'de olduğu gibi geniş bir renk yelpazesi sunması beklenen modelin, çift SIM kart desteğine sahip olabileceği de konuşuluyor.  

https://hi-tech.mail.ru/news/iphone-9-iphone-se-2/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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CodyTravers 9 ay en beğenilen
6.1 inç ekran ve İphone SE'nin halefi??
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cabriyo 9 ay
dh ye üye olup hala iphone alan var mı?
1 Yanıt Yanıtla +10
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AirSupport 9 ay
iPhone SE halefi olacaksa donanımı güncel ekran boyutu büyük olmamalı. Donanımdan kısarsan ben ne anladım 2 nesil önceki telefonun özelliklerini bu sene almaktan? Ayrıca 800$ gibi bir fiyatı olursa da yine abd için mantıklı bir tercih olmayacaktır. Türkiye için zaten artık yorum yapmıyorum minimum 4.500₺-7.600₺ ...
iPhone SE halefi olacaksa donanımı güncel ekran boyutu büyük olmamalı. Donanımdan kısarsan ben ne anladım 2 nesil önceki telefonun özelliklerini bu sene almakt...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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goyus 8 ay
Bu haberin kaynağı olan twitter'daki @_inside düzeltti ama Türk siteler halen düzeltmedi. SE2 farklı, 9 farklı arkadaşlar. İngilizce'de bir virgülü anlamamak ne hatalara yol açıyor..
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Nega.Thief 8 ay
Merhabalar. Bu telefonu almak mı yoksa şu an iphone 8 almak mı daha iyidir sizin fikriniz nedir ?
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HumWE 9 ay
Yakında ipadi telefon diye satmaya başlarlar...
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_illegal_ 9 ay
Benim de bundan almaya niyetim var ama a10 yakışmamış. elimdeki iphone 7'de de a10 var zaten. bari a11 koysalardı. 6.1 inç ekran da çok iyi. sanırım şimdiki iphone x'le iphone plus'lar arası bi ebatı olacak.
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Tommy Shelby 9 ay
Güzel halefmiş
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SEHZADE63 9 ay
Apple yi apple telefonlarini bile halefi ilan ettiniz yukar da allah var dindrn imandan ciktiniz bu kadat olurmu yuhh size ya adam akilli başlik atin güzel anlatin güzel cizin halefilik nerden cikti..!!
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Greggs 9 ay SEHZADE63
Halef sonradan yerine gelen demek arapcada. Her arapca kelimeyi dinle bagdastiracaksak kelime kalmaz.
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kartal172 9 ay
iPhone kullanan biri olarak yorumum şu şekilde, önceleri çok android telefon denedim neredeyse tümü işime yaramıyor yedek telefon olarak kullanıyorum. Ha şöyle bir durum var 8 aldım 7 Plus aldım kullandım fakat o bir miktar parayı ekstralar için (kamera vs) için ödediğimi fark ettim. Şu anda 6s kullanıyorum 7 veya 8 alma ihtiyacı duymuyorum. Çünkü kamerası iyi yani renkler harika, netlik konusunda üzmüyor, video çekimi, ağır çekim konularda çok başarılı buluyorum. 7 veya 8 yerine eşime de 6s alıp herhangi bir arızada sıfırını alabiliyorum yani tamir vs yok. Bu konuda Apple muhteşem zaten tercih etmen en büyük nedenlerinden birisi de bu.



Her yıl veya 2 yılda yeni bir android telefon alıp denemek yerine 6s ile devam etmek bana mantıklı geliyor neden çünkü iOS 12 güncellemesini 5s bile alacak, kamera iyi, performans iyi.. vb



Tercih sizin... benim hoşuma giderse ileride 7 muadili bu farklı teknolojileri barındıran yeni telefon tercihim olabilir, yada sizin için de farklı bir opsiyon olabilir.
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veteriner69 9 ay
Zerre heyecan vermiyor Iphone artık.
Meizu 16th daha çok ilgimi çekti.
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mkyb 9 ay
SE'nin olayı ufak ekranlı olmasıydı. Bu telefonun boyutu şuanki iPhone 8'ler kadardır. İçi zaten iPhone 7 ile aynı. Bu cihaz çıkana kadar iPhone 7'lerin fiyatı iyice düşer. Bunu alacağıma gider daha ucuza iPhone 7 alırım. Ha ne olur çerçeveler kalın olur o kadar.
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Crazyboy2099 9 ay
bu telefonun iphone se2 demek yanlış olur iphone se’nin özelliği küçük olması ve performansın yüksek olmasıdır bunu hem büyük yapıp hemde performansı kısmışlar
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