Samsung Galaxy Z Fold 7'yi ince ve dayanıklı yapan özellikler

Armor Alüminyum çerçeve ve FlexHinge ile güçlü tasarım
Ayrıca, 215 gram ağırlığıyla bugüne kadarki en hafif Galaxy Z Fold. Kıyaslama açısından, Fold Special Edition'dan 21 gram, Fold 6'dan 24 gram daha hafif. Dahası katlanabilir ekranın dayanıklılığı da artırıldı.
Galaxy Z Fold 7, Armor FlexHinge olarak adlandırılan yeni menteşe tasarımına sahip. Geliştirilmiş su damlası tasarımı sayesinde daha ince ve daha hafif. Kuvveti dağıtarak katlanabilir ekranın dayanıklılığını artıran yeni çok raylı yapıya sahip. Bu tasarım gözle görülür katlama izini de azaltıyor. Telefon ayrıca daha sağlam ve gelişmiş Armor Alüminyum çerçeveyle kaplanmış. Yeni malzeme, sağlamlığı ve sertliği %10 artırıyor.
Katlanabilir ekrana gömülü Ultra İnce Cam (UTG) katmanı %50 daha kalın; bu da ekranı daha dayanıklı hale getiriyor. Katlanabilir ekran artık titanyumdan yapılmış bir plaka katmanıyla (arka plaka) destekleniyor. Samsung daha önce Galaxy Z Fold 3 için paslanmaz çelik kullanmış, karbon fibere geçmişti. Fold Special Edition, titanyum arka plaka kullanan ilk modeldi, şimdi Galaxy Z Fold 7 de kullanıyor.
Z Fold7’nin kapak ekranı Corning Gorilla Glass Ceramic 2, arka paneli Victus 2 ile korunuyor.
Samsung, Galaxy Z Fold 7'yi her zamankinden daha güçlü hale getirmek için çok fazla emek ve çaba harcamış gibi görünüyor. Özellikle dayanıklılık, genel olarak katlanabilir cihazların temel sıkıntılarından biri olmaya devam ettiğinden bu geliştirmeler umut verici.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-z-fold-7-breaks-new-ground-in-foldable-phone-durability/ https://www.theverge.com/phones/701076/samsung-galaxy-z-fold-flip-7-fe-hands-on Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre