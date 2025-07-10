Samsung Galaxy Z Fold 7'yi ince ve dayanıklı yapan özellikler

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Fold 7'yi geleneksel akıllı telefonun taşınabilirliğini katlanabilir cihazın esnekliğiyle birleştirmek isteyenler için tasarlanmış bir telefon olarak tanımlıyor. Samsung’un yeni katlanır modeli hem daha ince hem de daha dayanıklı, sağlam. Peki, Galaxy Z Fold7’nin dayanıklılığı artıran özellikler neler?

Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 Türkiye fiyatları açıklandı 1 gün önce eklendi

Armor Alüminyum çerçeve ve FlexHinge ile güçlü tasarım

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Fold 7'nin en etkileyici özelliği, daha büyük ana ekrana (8 inç) sahip olmasına rağmen daha ince, daha hafif ve daha dayanıklı olması. Galaxy Z Fold7, katlandığında 8.9 mm'lik bir profile sahip oluyor; bu da onu zaten ince olan Fold Special Edition'dan bile daha ince kılıyor. Fold 7, şimdiye kadarki en ince Fold.

Ayrıca, 215 gram ağırlığıyla bugüne kadarki en hafif Galaxy Z Fold. Kıyaslama açısından, Fold Special Edition'dan 21 gram, Fold 6'dan 24 gram daha hafif. Dahası katlanabilir ekranın dayanıklılığı da artırıldı.

Galaxy Z Fold 7, Armor FlexHinge olarak adlandırılan yeni menteşe tasarımına sahip. Geliştirilmiş su damlası tasarımı sayesinde daha ince ve daha hafif. Kuvveti dağıtarak katlanabilir ekranın dayanıklılığını artıran yeni çok raylı yapıya sahip. Bu tasarım gözle görülür katlama izini de azaltıyor. Telefon ayrıca daha sağlam ve gelişmiş Armor Alüminyum çerçeveyle kaplanmış. Yeni malzeme, sağlamlığı ve sertliği %10 artırıyor.

Katlanabilir ekrana gömülü Ultra İnce Cam (UTG) katmanı %50 daha kalın; bu da ekranı daha dayanıklı hale getiriyor. Katlanabilir ekran artık titanyumdan yapılmış bir plaka katmanıyla (arka plaka) destekleniyor. Samsung daha önce Galaxy Z Fold 3 için paslanmaz çelik kullanmış, karbon fibere geçmişti. Fold Special Edition, titanyum arka plaka kullanan ilk modeldi, şimdi Galaxy Z Fold 7 de kullanıyor.

Z Fold7’nin kapak ekranı Corning Gorilla Glass Ceramic 2, arka paneli Victus 2 ile korunuyor.

Samsung, Galaxy Z Fold 7'yi her zamankinden daha güçlü hale getirmek için çok fazla emek ve çaba harcamış gibi görünüyor. Özellikle dayanıklılık, genel olarak katlanabilir cihazların temel sıkıntılarından biri olmaya devam ettiğinden bu geliştirmeler umut verici.

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Samsung Galaxy Z Fold 7'yi ince ve dayanıklı yapan özellikler

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