Galaxy Z Flip 7 vs Z Flip 6 karşılaştırması: Farklar neler?

Tasarım ve Boyut
Galaxy Z Flip 7, tasarım dili açısından Z Flip 6’ya oldukça benziyor. Ancak bu benzerliğe rağmen boyutlarda bazı değişiklikler söz konusu. Yeni model hem katlı hem açık halde daha ince ve geniş bir yapıya sahip. Bu değişimin en önemli nedeni ise büyüyen ana ve kapak ekranı.
Ekranlar
Galaxy Z Flip 7, hem iç hem dış ekranında büyüme yaşamış durumda. Ana ekran 6,7 inçten 6,9 inçe, kapak ekranı ise 3,4 inçten 4,1 inçe çıkıyor. Bu sayede kapak ekranı artık daha işlevsel. Ayrıca çözünürlük tarafında da iyileşme var: Z Flip 7’nin kapak ekranı 1048 x 948 piksel çözünürlük sunarken, Z Flip 6 bu alanda 720 x 748 pikselde kalıyor. Yenileme hızı açısından her iki modelde de iç ekranlar 1-120Hz LTPO panel ile geliyor. Ancak kapak ekranında Z Flip 7, 120Hz yenileme desteği sunarken selefi yalnızca 60Hz ile sınırlı.
Performans ve Yazılım
Z Flip 7, Samsung'un ilk kez telefonlarda kullandığı 3nm üretim sürecine sahip Exynos 2500 çipinden güç alıyor. Bu çip, Snapdragon 8 Gen 2 kullanan Z Flip 6'ya kıyasla daha modern bir mimariye sahip. RAM tarafında değişiklik bulunmuyor: Her iki modelde de 12 GB RAM bulunuyor.
Kamera
Kamera tarafında donanımsal fark bulunmuyor. Her iki modelde de 50 MP ana sensör ve 12 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Z Flip 6'nın kamera test puanı 137 seviyesindeydi. Dolayısıyla donanımın aynı kalmasına rağmen yazılım optimizasyonlarıyla fark yaratılıp yaratılmayacağı henüz belli değil.
Pil ve Şarj
Galaxy Z Flip 7, 4000 mAh pile sahip selefine kıyasla 4300 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Bu küçük artış, gün sonunu daha rahat çıkarma anlamına gelebilir. Ancak şarj tarafında değişim yok: Her iki model de 25W kablolu ve kablosuz şarj desteği sunuyor. Yani hızlı şarj konusunda Galaxy Z Flip serisi halen geride.
Sonuç
Galaxy Z Flip 7, daha büyük ekranlar, yeni işlemci ve yapay zekâ özellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak genel tabloya bakıldığında donanım tarafında radikal değişimler bulunmuyor. Kamera sistemi aynı kalmış, şarj hızları değişmemiş ve tasarım dili büyük oranda korunmuş.
|Özellik
|Galaxy Z Flip 7
|Galaxy Z Flip 6
|Boyut, Ağırlık
|166.7 × 75.2 × 6.5 mm / 188 g
|165.1 × 71.9 × 6.9 mm / 187 g
|Ekran (Ana)
|6.9" AMOLED, 1–120Hz, 2600 nits (peak)
|6.7" AMOLED, 1–120Hz, 2600 nits (peak)
|Ekran (Kapak)
|4.1", 120Hz
|3.4", 60Hz
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite / Exynos 2500 (3nm)
|Snapdragon 8 Gen 3 (4nm)
|RAM & Depolama
|12GB + 256GB / 512GB (LPDDR5)
|12GB + 128GB / 256GB / 512GB (LPDDR5)
|Arka Kamera
|50 MP ana + 12 MP ultra geniş açı
|50 MP ana + 12 MP ultra geniş açı
|Ön Kamera
|10 MP
|10 MP
|Batarya
|4300 mAh
|4000 mAh
|Şarj Özellikleri
|USB-C, 25W kablolu / 15W kablosuz şarj
|USB-C, 25W kablolu / 15W kablosuz şarj
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre