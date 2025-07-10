Galaxy Z Flip 7 vs Z Flip 6 karşılaştırması: Farklar neler?

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Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz saatlerde düzenlenen "Galaxy Unpacked" etkinliği kapsamında merakla beklenen yeni ürünlerini duyurdu. Bunlardan en merak edilen ise kuşkusuz Galaxy Z Flip 7 ve Fold 7 oldu diyebiliriz. Peki Galaxy Z Flip 6'dan 7'ye geçilir mi? İki model arasındaki farklar neler? İşte Galaxy Z Flip 6 mı? Galaxy Z Flip 7 mi? sorusunun cevabı...

Tasarım ve Boyut

Galaxy Z Flip 7, tasarım dili açısından Z Flip 6’ya oldukça benziyor. Ancak bu benzerliğe rağmen boyutlarda bazı değişiklikler söz konusu. Yeni model hem katlı hem açık halde daha ince ve geniş bir yapıya sahip. Bu değişimin en önemli nedeni ise büyüyen ana ve kapak ekranı.

Tam Boyutta Gör Malzeme tarafında, Armor Alüminyum çerçeve ve Gorilla Glass Victus 2 arka panel her iki modelde de korunuyor. Tuş yerleşimleri aynı kalmış olsa da Galaxy Z Flip 7'nin ön ekranı artık çerçevesiz bir yapıya sahip. Renk seçenekleri de güncellenmiş: Jet Siyahı, Mavi ve Mercan Kırmızısı tonlarının yanında yalnızca Samsung'a özel Mint rengi de sunuluyor.

Ekranlar

Galaxy Z Flip 7, hem iç hem dış ekranında büyüme yaşamış durumda. Ana ekran 6,7 inçten 6,9 inçe, kapak ekranı ise 3,4 inçten 4,1 inçe çıkıyor. Bu sayede kapak ekranı artık daha işlevsel. Ayrıca çözünürlük tarafında da iyileşme var: Z Flip 7’nin kapak ekranı 1048 x 948 piksel çözünürlük sunarken, Z Flip 6 bu alanda 720 x 748 pikselde kalıyor. Yenileme hızı açısından her iki modelde de iç ekranlar 1-120Hz LTPO panel ile geliyor. Ancak kapak ekranında Z Flip 7, 120Hz yenileme desteği sunarken selefi yalnızca 60Hz ile sınırlı.

Performans ve Yazılım

Z Flip 7, Samsung'un ilk kez telefonlarda kullandığı 3nm üretim sürecine sahip Exynos 2500 çipinden güç alıyor. Bu çip, Snapdragon 8 Gen 2 kullanan Z Flip 6'ya kıyasla daha modern bir mimariye sahip. RAM tarafında değişiklik bulunmuyor: Her iki modelde de 12 GB RAM bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Yazılım tarafında Galaxy Z Flip 7, kutudan Android 16 tabanlı OneUI 8 ile çıkıyor. Galaxy Z Flip 6 ise Android 14 ve OneUI 6 ile çıkış yapmış ve sonrasında güncelleme almıştı. Her iki model de 7 yıl yazılım desteği alacak olsa da Z Flip 7, bu döngünün bir yıl ilerisinde yer alıyor. Galaxy AI özelliklerinin tamamı her iki cihazda da çalışıyor. Ancak Exynos 2500'ün yapay zekâ işleme yetenekleri, bu deneyimi daha hızlı hale getirebilir.

Kamera

Kamera tarafında donanımsal fark bulunmuyor. Her iki modelde de 50 MP ana sensör ve 12 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Z Flip 6'nın kamera test puanı 137 seviyesindeydi. Dolayısıyla donanımın aynı kalmasına rağmen yazılım optimizasyonlarıyla fark yaratılıp yaratılmayacağı henüz belli değil.

Pil ve Şarj

Galaxy Z Flip 7, 4000 mAh pile sahip selefine kıyasla 4300 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Bu küçük artış, gün sonunu daha rahat çıkarma anlamına gelebilir. Ancak şarj tarafında değişim yok: Her iki model de 25W kablolu ve kablosuz şarj desteği sunuyor. Yani hızlı şarj konusunda Galaxy Z Flip serisi halen geride.

Sonuç

Galaxy Z Flip 7, daha büyük ekranlar, yeni işlemci ve yapay zekâ özellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak genel tabloya bakıldığında donanım tarafında radikal değişimler bulunmuyor. Kamera sistemi aynı kalmış, şarj hızları değişmemiş ve tasarım dili büyük oranda korunmuş.

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Galaxy Z Flip 7 vs Galaxy Z Flip 6 Özellik Galaxy Z Flip 7 Galaxy Z Flip 6 Boyut, Ağırlık 166.7 × 75.2 × 6.5 mm / 188 g 165.1 × 71.9 × 6.9 mm / 187 g Ekran (Ana) 6.9" AMOLED, 1–120Hz, 2600 nits (peak) 6.7" AMOLED, 1–120Hz, 2600 nits (peak) Ekran (Kapak) 4.1", 120Hz 3.4", 60Hz İşlemci Snapdragon 8 Elite / Exynos 2500 (3nm) Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) RAM & Depolama 12GB + 256GB / 512GB (LPDDR5) 12GB + 128GB / 256GB / 512GB (LPDDR5) Arka Kamera 50 MP ana + 12 MP ultra geniş açı 50 MP ana + 12 MP ultra geniş açı Ön Kamera 10 MP 10 MP Batarya 4300 mAh 4000 mAh Şarj Özellikleri USB-C, 25W kablolu / 15W kablosuz şarj USB-C, 25W kablolu / 15W kablosuz şarj

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Galaxy Z Flip 7 vs Z Flip 6 karşılaştırması: Farklar neler?

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