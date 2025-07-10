Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Flip 7 vs Z Flip 6 karşılaştırması: Farklar neler?

    Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 7 tanıtıldı. Peki önceki model Z Flip 6’ya göre ne gibi farklar sunuyor? İşte iki modelin karşılaştırması. İşte detaylar...

    Galaxy Z Flip 7 vs Z Flip 6 karşılaştırması: Farklar neler? Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz saatlerde düzenlenen "Galaxy Unpacked" etkinliği kapsamında merakla beklenen yeni ürünlerini duyurdu. Bunlardan en merak edilen ise kuşkusuz Galaxy Z Flip 7 ve Fold 7 oldu diyebiliriz. Peki Galaxy Z Flip 6'dan 7'ye geçilir mi? İki model arasındaki farklar neler? İşte Galaxy Z Flip 6 mı? Galaxy Z Flip 7 mi? sorusunun cevabı...

    Tasarım ve Boyut

    Galaxy Z Flip 7, tasarım dili açısından Z Flip 6’ya oldukça benziyor. Ancak bu benzerliğe rağmen boyutlarda bazı değişiklikler söz konusu. Yeni model hem katlı hem açık halde daha ince ve geniş bir yapıya sahip. Bu değişimin en önemli nedeni ise büyüyen ana ve kapak ekranı.

    Galaxy Z Flip 7 vs Z Flip 6 karşılaştırması: Farklar neler? Tam Boyutta Gör
    Malzeme tarafında, Armor Alüminyum çerçeve ve Gorilla Glass Victus 2 arka panel her iki modelde de korunuyor. Tuş yerleşimleri aynı kalmış olsa da Galaxy Z Flip 7'nin ön ekranı artık çerçevesiz bir yapıya sahip. Renk seçenekleri de güncellenmiş: Jet Siyahı, Mavi ve Mercan Kırmızısı tonlarının yanında yalnızca Samsung'a özel Mint rengi de sunuluyor.

    Ekranlar

    Galaxy Z Flip 7, hem iç hem dış ekranında büyüme yaşamış durumda. Ana ekran 6,7 inçten 6,9 inçe, kapak ekranı ise 3,4 inçten 4,1 inçe çıkıyor. Bu sayede kapak ekranı artık daha işlevsel. Ayrıca çözünürlük tarafında da iyileşme var: Z Flip 7’nin kapak ekranı 1048 x 948 piksel çözünürlük sunarken, Z Flip 6 bu alanda 720 x 748 pikselde kalıyor. Yenileme hızı açısından her iki modelde de iç ekranlar 1-120Hz LTPO panel ile geliyor. Ancak kapak ekranında Z Flip 7, 120Hz yenileme desteği sunarken selefi yalnızca 60Hz ile sınırlı.

    Performans ve Yazılım

    Z Flip 7, Samsung'un ilk kez telefonlarda kullandığı 3nm üretim sürecine sahip Exynos 2500 çipinden güç alıyor. Bu çip, Snapdragon 8 Gen 2 kullanan Z Flip 6'ya kıyasla daha modern bir mimariye sahip. RAM tarafında değişiklik bulunmuyor: Her iki modelde de 12 GB RAM bulunuyor.

    Galaxy Z Flip 7 vs Z Flip 6 karşılaştırması: Farklar neler? Tam Boyutta Gör
    Yazılım tarafında Galaxy Z Flip 7, kutudan Android 16 tabanlı OneUI 8 ile çıkıyor. Galaxy Z Flip 6 ise Android 14 ve OneUI 6 ile çıkış yapmış ve sonrasında güncelleme almıştı. Her iki model de 7 yıl yazılım desteği alacak olsa da Z Flip 7, bu döngünün bir yıl ilerisinde yer alıyor. Galaxy AI özelliklerinin tamamı her iki cihazda da çalışıyor. Ancak Exynos 2500'ün yapay zekâ işleme yetenekleri, bu deneyimi daha hızlı hale getirebilir.

    Kamera

    Kamera tarafında donanımsal fark bulunmuyor. Her iki modelde de 50 MP ana sensör ve 12 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Z Flip 6'nın kamera test puanı 137 seviyesindeydi. Dolayısıyla donanımın aynı kalmasına rağmen yazılım optimizasyonlarıyla fark yaratılıp yaratılmayacağı henüz belli değil.

    Pil ve Şarj

    Galaxy Z Flip 7, 4000 mAh pile sahip selefine kıyasla 4300 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Bu küçük artış, gün sonunu daha rahat çıkarma anlamına gelebilir. Ancak şarj tarafında değişim yok: Her iki model de 25W kablolu ve kablosuz şarj desteği sunuyor. Yani hızlı şarj konusunda Galaxy Z Flip serisi halen geride.

    Sonuç

    Galaxy Z Flip 7, daha büyük ekranlar, yeni işlemci ve yapay zekâ özellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak genel tabloya bakıldığında donanım tarafında radikal değişimler bulunmuyor. Kamera sistemi aynı kalmış, şarj hızları değişmemiş ve tasarım dili büyük oranda korunmuş.

    Galaxy Z Flip 7 vs Galaxy Z Flip 6
    Özellik Galaxy Z Flip 7 Galaxy Z Flip 6
    Boyut, Ağırlık 166.7 × 75.2 × 6.5 mm / 188 g 165.1 × 71.9 × 6.9 mm / 187 g
    Ekran (Ana) 6.9" AMOLED, 1–120Hz, 2600 nits (peak) 6.7" AMOLED, 1–120Hz, 2600 nits (peak)
    Ekran (Kapak) 4.1", 120Hz 3.4", 60Hz
    İşlemci Snapdragon 8 Elite / Exynos 2500 (3nm) Snapdragon 8 Gen 3 (4nm)
    RAM & Depolama 12GB + 256GB / 512GB (LPDDR5) 12GB + 128GB / 256GB / 512GB (LPDDR5)
    Arka Kamera 50 MP ana + 12 MP ultra geniş açı 50 MP ana + 12 MP ultra geniş açı
    Ön Kamera 10 MP 10 MP
    Batarya 4300 mAh 4000 mAh
    Şarj Özellikleri USB-C, 25W kablolu / 15W kablosuz şarj USB-C, 25W kablolu / 15W kablosuz şarj
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    N
    netscan 1 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kombi basıncı 2.5 bar olursa ne olur kahve dünyası en iyi kahvesi repkon maaş ytong mu tuğla mı daha sağlam fluence vites kutusunu kontrol ettiriniz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nubia Z60 Ultra
    Nubia Z60 Ultra
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum