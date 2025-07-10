Galaxy Z Fold 7 vs Fold 6 karşılaştırması: Farklar neler? Geçmeye değer mi?

Tasarım ve Gövde📱
Z Fold 6, bir önceki modeline göre daha düz hatlara ve biraz daha hafif bir yapıya sahipti. Ancak Z Fold 7 ile birlikte tasarım anlamında daha ciddi bir adım atıldı. Yeni model yalnızca 8,9 mm kalınlıkla Samsung'un şimdiye kadarki en ince katlanabilir telefonu olmayı başarıyor. Hatırlatmak gerekirse, Fold 6 kapalıyken 12.1 mm kalınlıktaydı.
- Galaxy Z Fold 7: Katlanmamış: 158.4 x 143.2 x 4.2 mm, Katlanmış: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm, 215 gr
- Galaxy Z Fold 6: Katlanmamış: 153.5 x 132.6 x 5.6 mm, Katlanmış: 153.5 x 68.1 x 12.1 mm, 239 gr
Dayanıklılık ve menteşe
Yeni menteşe yapısında titanyum bileşenler kullanılmış. Ayrıca ana ekranın camı artık %50 daha kalın ultra ince cam (UTG). Bu, katlama çizgisini daha az görünür kılarken, ekranın yapısal bütünlüğünü artırıyor. Ancak unutmadan hatırlatmakta fayda var serinin toz direnci hâlâ eksik: IP48 sertifikası, suya karşı dayanıklılık sunsa da toza karşı tam koruma sağlamıyor.
- Galaxy Z Fold 7: Armor Aluminum gövde, Ön: Gorilla Glass Ceramic 2, Arka: Gorilla Glass Victus 2
- Galaxy Z Fold 6: Armor Aluminum gövde, Ön ve arka: Gorilla Glass Victus 2
Ekran ve kamera
Her iki modelde de Dynamic AMOLED 2X paneller yer alıyor. Bu yılki modelde 1-120Hz uyarlanabilir yenileme hızı, yüksek çözünürlük ve 2.600 nit tepe parlaklık korundu. Yani ekran teknolojisi bakımından Z Fold 6 zaten güçlüydü, Fold 7 ise ekran boyutlarıyla kullanıcı deneyimini genişletiyor.
Destekleyen sensörler büyük ölçüde aynı kaldı: 12 MP ultra geniş açı, 10 MP 3x telefoto ve iki adet selfie kamerası (kapakta ve ekran altında). Ancak ekran altı kamera artık 10 MP çözünürlükte. Görüntü kalitesinde ciddi bir sıçrama olup olmadığını testlerle göreceğiz.
- Galaxy Z Fold 7: Ana ekran: 8.0 inç Dynamic AMOLED 2X2184×1968 piksel, 368 ppi1-120 Hz, Kapak: 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X2520×1080 piksel, 422 ppi1-120 Hz
- Galaxy Z Fold 6: Ana ekran: 7.6 inç Dynamic AMOLED2160×1856 piksel, 1-120 Hz, Kapak: 6.5 inç Dynamic AMOLED2376×968 piksel, HD+
Kamera:
- Galaxy Z Fold 7: 200 MP, f/1.7, 24mm (ana sensör), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS
10 MP, f/2.4, 67mm (telefoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom
12 MP, f/2.2, 120˚ (geniş açı), 1.4µm, dual pixel PDAF
- Ön kamera: 10 MP, f/2.2, 18mm (geniş açı), 1.12µm, 10 MP, f/2.2, 24mm, 1.12µm
- Galaxy Z Fold 6: 50 MP, f/1.8, 23mm (ana sensör), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS
10 MP, f/2.4, 66mm (telefoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom
12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (geniş açı), 1/3.2", 1.12µm
- Ön kamera: 4 MP, f/1.8, 26mm, 1/3.0", 2.0µm, ekran altı, 10 MP, f/2.2, 24mm, 1/3.0", 1.22µm
Performans ve Yazılım
Fold 7, en yeni Snapdragon 8 Elite for Galaxy yonga setinden güç alıyor. Bu yonga, 3 nm üretim süreciyle daha yüksek performans ve verimlilik vadediyor. Fold 6’da bulunan Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy hâlâ güçlü olsa da yeni model, özellikle yapay zekâ destekli işlemlerde daha akıcı bir deneyim sunabilir.
- Galaxy Z Fold 7: Snapdragon 8 Elite (3nm)
- Galaxy Z Fold 6: Snapdragon 8 Gen 3 (4nm)
Pil ve Şarj
Her iki model de 4.400 mAh batarya kapasitesiyle geliyor. 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği devam ediyor. Batarya ömrü Fold 6’da bir günü çıkarabiliyordu; Fold 7’nin verimlilik avantajı sayesinde biraz daha iyi sonuçlar vermesi bekleniyor.
- Galaxy Z Fold 7: 4.400 mAh çift hücreli
- Galaxy Z Fold 6: 4.400 mAh
Sonuç
Galaxy Z Fold 7, Z Fold 6’ya kıyasla belirgin iyileştirmeler sunuyor. Daha ince tasarım, daha geniş ekranlar ve kamera tarafındaki büyük sıçrama, Fold 7’yi çok daha dengeli bir amiral gemisi hâline getiriyor. Özellikle Fold 6 kullanıcıları için bu geçiş, ilk kez anlamlı bir yükseltme olarak değerlendirilebilir.
|Özellik
|Galaxy Z Fold 7
|Galaxy Z Fold 6
|Tasarım ve Kalınlık
|Önemli ölçüde daha ince, katlandığında 8.9 mm
|Z Fold 5'e daha yakın tasarım, katlandığında 12.1 mm
|Ağırlık
|215 gr
|239 gr
|Kapak Ekranı Oranı
|21:9 oran – "normal" telefon hissi
|22.1:9 oran – daha dar
|Ekran Boyutları
|6.5 inç kapak + 8 inç iç ekran
|6.3 inç kapak + 7.6 inç iç ekran
|Kat Yeri İyileştirmesi
|Kat izi daha da azaltıldı
|Kat izi bir miktar iyileştirilmişti
|Tepe Parlaklık
|2.600 nit
|2.600 nit
|Arka Kamera
|200MP + 12MP + 10MP
|50MP + 12MP + 10MP
|Ön Kameralar
|10MP kapak kamerası, 10MP iç ekran kamerası
|10MP kapak kamerası, 4MP iç ekran kamerası
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite (3nm)
|Snapdragon 8 Gen 3 (4nm)
|RAM ve Depolama
|12GB / 256GB
12GB / 512GB
16GB / 1TB
|12GB / 256GB
12GB / 512GB
12GB / 1TB
|Batarya
|4.400 mAh
|4.400 mAh
|Şarj Desteği
|25W kablolu, 15W kablosuz
|25W kablolu, 15W kablosuz
|Su ve Toz Dayanımı
|IP48
|IP48
|Yazılım
|Android 16 + One UI 8 kutudan çıkıyor
|Android 15 + One UI 7'ye güncellendi
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre