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    Galaxy Z Fold 7 vs Fold 6 karşılaştırması: Farklar neler? Geçmeye değer mi?

    Samsung Galaxy Z Fold 7 yepyeni özellikler ile tanıtıldı. Peki Z Fold 6 kullanıcıları geçiş yapmalı mı? veya Galaxy Z Fold 7 ve Z Fold 6 arasında farklar neler? İşte cevapları

    Samsung Galaxy Z Fold 7 vs Fold 6 karşılaştırması: Farklar neler? Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 7 modelini resmen tanıttı. Selefi Z Fold 6'ya göre bu kez daha anlamlı yükseltmeler var. Özellikle inceltilmiş kasa, daha büyük ekran ve S25 Ultra’dan alınan 200 MP kamera, Fold serisinin artık "ikincil değil birincil amiral gemisi" olduğunu gösteriyor. Peki Z Fold 6’dan Z Fold 7'ye geçmeye değer mi? İşte iki model arasındaki farklar…

    Tasarım ve Gövde📱

    Z Fold 6, bir önceki modeline göre daha düz hatlara ve biraz daha hafif bir yapıya sahipti. Ancak Z Fold 7 ile birlikte tasarım anlamında daha ciddi bir adım atıldı. Yeni model yalnızca 8,9 mm kalınlıkla Samsung'un şimdiye kadarki en ince katlanabilir telefonu olmayı başarıyor. Hatırlatmak gerekirse, Fold 6 kapalıyken 12.1 mm kalınlıktaydı.

    Samsung Galaxy Z Fold 7 vs Fold 6 karşılaştırması: Farklar neler? Tam Boyutta Gör
    Z Fold 7, ayrıca daha geniş 6,5 inç dış ekran (21:9 oran) ve 8 inç iç ekran sunuyor. Bu oranlar, kapalı halde telefonun daha "normal" bir deneyim sunmasını sağlıyor. İç ekran hâlâ kareye yakın formunu koruyor ama bu kez multitasking yani çoklu pencere deneyimi için daha fazla alan sunuluyor.
    • Galaxy Z Fold 7: Katlanmamış: 158.4 x 143.2 x 4.2 mm, Katlanmış: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm, 215 gr
    • Galaxy Z Fold 6: Katlanmamış: 153.5 x 132.6 x 5.6 mm, Katlanmış: 153.5 x 68.1 x 12.1 mm, 239 gr

    Dayanıklılık ve menteşe

    Yeni menteşe yapısında titanyum bileşenler kullanılmış. Ayrıca ana ekranın camı artık %50 daha kalın ultra ince cam (UTG). Bu, katlama çizgisini daha az görünür kılarken, ekranın yapısal bütünlüğünü artırıyor. Ancak unutmadan hatırlatmakta fayda var serinin toz direnci hâlâ eksik: IP48 sertifikası, suya karşı dayanıklılık sunsa da toza karşı tam koruma sağlamıyor.

    • Galaxy Z Fold 7: Armor Aluminum gövde, Ön: Gorilla Glass Ceramic 2, Arka: Gorilla Glass Victus 2
    • Galaxy Z Fold 6: Armor Aluminum gövde, Ön ve arka: Gorilla Glass Victus 2

    Ekran ve kamera

    Her iki modelde de Dynamic AMOLED 2X paneller yer alıyor. Bu yılki modelde 1-120Hz uyarlanabilir yenileme hızı, yüksek çözünürlük ve 2.600 nit tepe parlaklık korundu. Yani ekran teknolojisi bakımından Z Fold 6 zaten güçlüydü, Fold 7 ise ekran boyutlarıyla kullanıcı deneyimini genişletiyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 7 vs Fold 6 karşılaştırması: Farklar neler? Tam Boyutta Gör
    Fold serisindeki en büyük eleştirilerden biri kamera performansı. Fold 6, 50 MP’lik klasik Samsung sensörünü kullanıyordu. Ancak Fold 7 ile bu durum değişiyor. Samsung, S25 Ultra’daki 200 MP ana kamerayı Fold 7’ye taşıdı. Böylece Fold serisi artık kamera anlamında da “amiral gemisi” seviyesine yaklaştı.

    Destekleyen sensörler büyük ölçüde aynı kaldı: 12 MP ultra geniş açı, 10 MP 3x telefoto ve iki adet selfie kamerası (kapakta ve ekran altında). Ancak ekran altı kamera artık 10 MP çözünürlükte. Görüntü kalitesinde ciddi bir sıçrama olup olmadığını testlerle göreceğiz.

    • Galaxy Z Fold 7: Ana ekran: 8.0 inç Dynamic AMOLED 2X2184×1968 piksel, 368 ppi1-120 Hz, Kapak: 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X2520×1080 piksel, 422 ppi1-120 Hz
    • Galaxy Z Fold 6: Ana ekran: 7.6 inç Dynamic AMOLED2160×1856 piksel, 1-120 Hz, Kapak: 6.5 inç Dynamic AMOLED2376×968 piksel, HD+

    Kamera:

    • Galaxy Z Fold 7: 200 MP, f/1.7, 24mm (ana sensör), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS
      10 MP, f/2.4, 67mm (telefoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom
      12 MP, f/2.2, 120˚ (geniş açı), 1.4µm, dual pixel PDAF
    • Ön kamera: 10 MP, f/2.2, 18mm (geniş açı), 1.12µm, 10 MP, f/2.2, 24mm, 1.12µm
    • Galaxy Z Fold 6: 50 MP, f/1.8, 23mm (ana sensör), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS
      10 MP, f/2.4, 66mm (telefoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom
      12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (geniş açı), 1/3.2", 1.12µm
    • Ön kamera: 4 MP, f/1.8, 26mm, 1/3.0", 2.0µm, ekran altı, 10 MP, f/2.2, 24mm, 1/3.0", 1.22µm

    Performans ve Yazılım

    Fold 7, en yeni Snapdragon 8 Elite for Galaxy yonga setinden güç alıyor. Bu yonga, 3 nm üretim süreciyle daha yüksek performans ve verimlilik vadediyor. Fold 6’da bulunan Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy hâlâ güçlü olsa da yeni model, özellikle yapay zekâ destekli işlemlerde daha akıcı bir deneyim sunabilir.

    Samsung Galaxy Z Fold 7 vs Fold 6 karşılaştırması: Farklar neler? Tam Boyutta Gör
    RAM tarafında ise temel konfigürasyon 12 GB olarak korunmuş. Ancak 1 TB depolama seçeneğini tercih edenler artık 16 GB RAM ile geliyor. İşletim sistemi tarafında Fold 7, Android 16 ve One UI 8 ile kutudan çıkıyor. Gemini desteği ile ekranlar arası geçişlerde daha entegre bir deneyim sunulması hedefleniyor.
    • Galaxy Z Fold 7: Snapdragon 8 Elite (3nm)
    • Galaxy Z Fold 6: Snapdragon 8 Gen 3 (4nm)

    Pil ve Şarj

    Her iki model de 4.400 mAh batarya kapasitesiyle geliyor. 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği devam ediyor. Batarya ömrü Fold 6’da bir günü çıkarabiliyordu; Fold 7’nin verimlilik avantajı sayesinde biraz daha iyi sonuçlar vermesi bekleniyor.

    • Galaxy Z Fold 7: 4.400 mAh çift hücreli
    • Galaxy Z Fold 6: 4.400 mAh

    Sonuç

    Galaxy Z Fold 7, Z Fold 6’ya kıyasla belirgin iyileştirmeler sunuyor. Daha ince tasarım, daha geniş ekranlar ve kamera tarafındaki büyük sıçrama, Fold 7’yi çok daha dengeli bir amiral gemisi hâline getiriyor. Özellikle Fold 6 kullanıcıları için bu geçiş, ilk kez anlamlı bir yükseltme olarak değerlendirilebilir.

    Galaxy Z Fold 7 ve Fold 6 🆚
    Özellik Galaxy Z Fold 7 Galaxy Z Fold 6
    Tasarım ve Kalınlık Önemli ölçüde daha ince, katlandığında 8.9 mm Z Fold 5'e daha yakın tasarım, katlandığında 12.1 mm
    Ağırlık 215 gr 239 gr
    Kapak Ekranı Oranı 21:9 oran – "normal" telefon hissi 22.1:9 oran – daha dar
    Ekran Boyutları 6.5 inç kapak + 8 inç iç ekran 6.3 inç kapak + 7.6 inç iç ekran
    Kat Yeri İyileştirmesi Kat izi daha da azaltıldı Kat izi bir miktar iyileştirilmişti
    Tepe Parlaklık 2.600 nit 2.600 nit
    Arka Kamera 200MP + 12MP + 10MP 50MP + 12MP + 10MP
    Ön Kameralar 10MP kapak kamerası, 10MP iç ekran kamerası 10MP kapak kamerası, 4MP iç ekran kamerası
    İşlemci Snapdragon 8 Elite (3nm) Snapdragon 8 Gen 3 (4nm)
    RAM ve Depolama 12GB / 256GB
    12GB / 512GB
    16GB / 1TB    		 12GB / 256GB
    12GB / 512GB
    12GB / 1TB
    Batarya 4.400 mAh 4.400 mAh
    Şarj Desteği 25W kablolu, 15W kablosuz 25W kablolu, 15W kablosuz
    Su ve Toz Dayanımı IP48 IP48
    Yazılım Android 16 + One UI 8 kutudan çıkıyor Android 15 + One UI 7'ye güncellendi
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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    N
    netscan 1 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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