Galaxy Z Fold 7 vs Fold 6 karşılaştırması: Farklar neler? Geçmeye değer mi?

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Tam Boyutta Gör Samsung, yeni Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 7 modelini resmen tanıttı. Selefi Z Fold 6'ya göre bu kez daha anlamlı yükseltmeler var. Özellikle inceltilmiş kasa, daha büyük ekran ve S25 Ultra’dan alınan 200 MP kamera, Fold serisinin artık "ikincil değil birincil amiral gemisi" olduğunu gösteriyor. Peki Z Fold 6’dan Z Fold 7'ye geçmeye değer mi? İşte iki model arasındaki farklar…

Tasarım ve Gövde📱

Z Fold 6, bir önceki modeline göre daha düz hatlara ve biraz daha hafif bir yapıya sahipti. Ancak Z Fold 7 ile birlikte tasarım anlamında daha ciddi bir adım atıldı. Yeni model yalnızca 8,9 mm kalınlıkla Samsung'un şimdiye kadarki en ince katlanabilir telefonu olmayı başarıyor. Hatırlatmak gerekirse, Fold 6 kapalıyken 12.1 mm kalınlıktaydı.

Tam Boyutta Gör Z Fold 7, ayrıca daha geniş 6,5 inç dış ekran (21:9 oran) ve 8 inç iç ekran sunuyor. Bu oranlar, kapalı halde telefonun daha "normal" bir deneyim sunmasını sağlıyor. İç ekran hâlâ kareye yakın formunu koruyor ama bu kez multitasking yani çoklu pencere deneyimi için daha fazla alan sunuluyor.

Galaxy Z Fold 7: Katlanmamış: 158.4 x 143.2 x 4.2 mm, Katlanmış: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm, 215 gr

Galaxy Z Fold 6: Katlanmamış: 153.5 x 132.6 x 5.6 mm, Katlanmış: 153.5 x 68.1 x 12.1 mm, 239 gr

Dayanıklılık ve menteşe

Yeni menteşe yapısında titanyum bileşenler kullanılmış. Ayrıca ana ekranın camı artık %50 daha kalın ultra ince cam (UTG). Bu, katlama çizgisini daha az görünür kılarken, ekranın yapısal bütünlüğünü artırıyor. Ancak unutmadan hatırlatmakta fayda var serinin toz direnci hâlâ eksik: IP48 sertifikası, suya karşı dayanıklılık sunsa da toza karşı tam koruma sağlamıyor.

Galaxy Z Fold 7: Armor Aluminum gövde, Ön: Gorilla Glass Ceramic 2, Arka: Gorilla Glass Victus 2

Galaxy Z Fold 6: Armor Aluminum gövde, Ön ve arka: Gorilla Glass Victus 2

Ekran ve kamera

Her iki modelde de Dynamic AMOLED 2X paneller yer alıyor. Bu yılki modelde 1-120Hz uyarlanabilir yenileme hızı, yüksek çözünürlük ve 2.600 nit tepe parlaklık korundu. Yani ekran teknolojisi bakımından Z Fold 6 zaten güçlüydü, Fold 7 ise ekran boyutlarıyla kullanıcı deneyimini genişletiyor.

Tam Boyutta Gör Fold serisindeki en büyük eleştirilerden biri kamera performansı. Fold 6, 50 MP’lik klasik Samsung sensörünü kullanıyordu. Ancak Fold 7 ile bu durum değişiyor. Samsung, S25 Ultra’daki 200 MP ana kamerayı Fold 7’ye taşıdı. Böylece Fold serisi artık kamera anlamında da “amiral gemisi” seviyesine yaklaştı.

Destekleyen sensörler büyük ölçüde aynı kaldı: 12 MP ultra geniş açı, 10 MP 3x telefoto ve iki adet selfie kamerası (kapakta ve ekran altında). Ancak ekran altı kamera artık 10 MP çözünürlükte. Görüntü kalitesinde ciddi bir sıçrama olup olmadığını testlerle göreceğiz.

Galaxy Z Fold 7: Ana ekran: 8.0 inç Dynamic AMOLED 2X2184×1968 piksel, 368 ppi1-120 Hz, Kapak: 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X2520×1080 piksel, 422 ppi1-120 Hz

Galaxy Z Fold 6: Ana ekran: 7.6 inç Dynamic AMOLED2160×1856 piksel, 1-120 Hz, Kapak: 6.5 inç Dynamic AMOLED2376×968 piksel, HD+

Kamera:

Galaxy Z Fold 7: 200 MP, f/1.7, 24mm (ana sensör), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS

10 MP, f/2.4, 67mm (telefoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom

12 MP, f/2.2, 120˚ (geniş açı), 1.4µm, dual pixel PDAF

10 MP, f/2.4, 67mm (telefoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom 12 MP, f/2.2, 120˚ (geniş açı), 1.4µm, dual pixel PDAF Ön kamera: 10 MP, f/2.2, 18mm (geniş açı), 1.12µm, 10 MP, f/2.2, 24mm, 1.12µm

Galaxy Z Fold 6: 50 MP, f/1.8, 23mm (ana sensör), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS

10 MP, f/2.4, 66mm (telefoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom

12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (geniş açı), 1/3.2", 1.12µm

10 MP, f/2.4, 66mm (telefoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (geniş açı), 1/3.2", 1.12µm Ön kamera: 4 MP, f/1.8, 26mm, 1/3.0", 2.0µm, ekran altı, 10 MP, f/2.2, 24mm, 1/3.0", 1.22µm

Performans ve Yazılım

Fold 7, en yeni Snapdragon 8 Elite for Galaxy yonga setinden güç alıyor. Bu yonga, 3 nm üretim süreciyle daha yüksek performans ve verimlilik vadediyor. Fold 6’da bulunan Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy hâlâ güçlü olsa da yeni model, özellikle yapay zekâ destekli işlemlerde daha akıcı bir deneyim sunabilir.

Tam Boyutta Gör RAM tarafında ise temel konfigürasyon 12 GB olarak korunmuş. Ancak 1 TB depolama seçeneğini tercih edenler artık 16 GB RAM ile geliyor. İşletim sistemi tarafında Fold 7, Android 16 ve One UI 8 ile kutudan çıkıyor. Gemini desteği ile ekranlar arası geçişlerde daha entegre bir deneyim sunulması hedefleniyor.

Galaxy Z Fold 7: Snapdragon 8 Elite (3nm)

Galaxy Z Fold 6: Snapdragon 8 Gen 3 (4nm)

Pil ve Şarj

Her iki model de 4.400 mAh batarya kapasitesiyle geliyor. 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği devam ediyor. Batarya ömrü Fold 6’da bir günü çıkarabiliyordu; Fold 7’nin verimlilik avantajı sayesinde biraz daha iyi sonuçlar vermesi bekleniyor.

Galaxy Z Fold 7: 4.400 mAh çift hücreli

Galaxy Z Fold 6: 4.400 mAh

Sonuç

Galaxy Z Fold 7, Z Fold 6’ya kıyasla belirgin iyileştirmeler sunuyor. Daha ince tasarım, daha geniş ekranlar ve kamera tarafındaki büyük sıçrama, Fold 7’yi çok daha dengeli bir amiral gemisi hâline getiriyor. Özellikle Fold 6 kullanıcıları için bu geçiş, ilk kez anlamlı bir yükseltme olarak değerlendirilebilir.

Galaxy Z Fold 7 ve Fold 6 🆚 Özellik Galaxy Z Fold 7 Galaxy Z Fold 6 Tasarım ve Kalınlık Önemli ölçüde daha ince, katlandığında 8.9 mm Z Fold 5'e daha yakın tasarım, katlandığında 12.1 mm Ağırlık 215 gr 239 gr Kapak Ekranı Oranı 21:9 oran – "normal" telefon hissi 22.1:9 oran – daha dar Ekran Boyutları 6.5 inç kapak + 8 inç iç ekran 6.3 inç kapak + 7.6 inç iç ekran Kat Yeri İyileştirmesi Kat izi daha da azaltıldı Kat izi bir miktar iyileştirilmişti Tepe Parlaklık 2.600 nit 2.600 nit Arka Kamera 200MP + 12MP + 10MP 50MP + 12MP + 10MP Ön Kameralar 10MP kapak kamerası, 10MP iç ekran kamerası 10MP kapak kamerası, 4MP iç ekran kamerası İşlemci Snapdragon 8 Elite (3nm) Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) RAM ve Depolama 12GB / 256GB

12GB / 512GB

16GB / 1TB 12GB / 256GB

12GB / 512GB

12GB / 1TB Batarya 4.400 mAh 4.400 mAh Şarj Desteği 25W kablolu, 15W kablosuz 25W kablolu, 15W kablosuz Su ve Toz Dayanımı IP48 IP48 Yazılım Android 16 + One UI 8 kutudan çıkıyor Android 15 + One UI 7'ye güncellendi

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Samsung Galaxy Z Fold 7 vs Fold 6 karşılaştırması: Farklar neler?

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