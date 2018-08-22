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Pixel 3 XL ile çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı

Kamera performansıyla adeta büyülen Pixel 2 XL'ın üçüncü nesli Pixel 3 XL kamerası ile çekilmiş fotoğraflar paylaşıldı. İşte Pixel 3 XL'ın kamera detayları ve fotoğraf örnekleri:
9 ay
3,5b
1
15
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Bugüne kadar hakkında sayısız sızıntı paylaşılan Pixel 3 XL'ın şimdi de kamerası ile çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı. Rus blogger KHoroshev tarafından paylaşılan fotoğraflar, Pixel 3 XL'ın kamera performansını ortaya koyuyor. 
Daha önce bir inceleme videosunda Pixel 3 XL'ın kamera özellikleri de ortaya çıkmıştı. Öyle ki çözünürlük noktasında Pixel 2 XL ile aynı değerlere sahip Pixel 3 XL kamerası, daha büyük piksel ve sensörlere sahip olmasıyla birlikte, kamera yazılımına yapılacak olan optimizasyonlarla da Pixel 2 XL'ın kamera deneyimini bir üst noktaya taşıyor.
Teknik tarafta 12 MP (4032x3024) çözünürlüklü bir arka sensöre ev sahipliği yapan Pixel 3 XL'ın ön yüzünde ise 8 MP (3280x2464) çözünürlüğünde çift kamera kurulumu bulunuyor.

Pixel 3 XL ile çekilmiş fotoğraflar

4 Ekim'de tanıtılması beklenen Pixel 3 XL'ın kamera örneklerine aşağıda yer alan galerimizden göz atabilirsiniz. 

https://www.instagram.com/p/Bmgqbxpl9Zk/?taken-by=khoroshev Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kraix 9 ay
Kese kağıdı geçirin centige öyle kullanın.
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muhayyel genç 9 ay
Bu adamlar neden tasarımı beceremiyorlar.
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isakoc 9 ay
Fotolar orjinalse gece çok kötü, siyah noktalar da aşırı noise var. Yada henüz geliştirme aşaması olduğu için mi böyle bilemedim.
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Sliskelion 9 ay
2.ekran koymuşsunuz, çentik falan değil o.
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Bay Robot 9 ay
Hadi çentiği koymuşsunuz alttaki boşluk ne?
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d.winchester. 9 ay
Bu kadar tasarım faciası olabilir ya şu kameraya yazık
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Guest-CBD9CC12F 9 ay
Boşverin en iyi ihtimalle 6000 tl ye pasaport kayıtlı alınacak cihazın nesini merak ettiniz
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I am Ursa 9 ay
Yeter ya su pixel 3 XL haberi atmayin artik ben daha yeni 3 ay once 2 sini aldim ya yapmayin sunu
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the flying dutchman 9 ay
Çentiklerin hepsi berbat da, bu gördüklerim içinde en kötüsü.
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damn2u 9 ay
Google bile çentikli telefon ürettiyse Apple bunlara neresiyle gülüyordur kim bilir.
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