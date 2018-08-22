Pixel 3 XL ile çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı

Bugüne kadar hakkında sayısız sızıntı paylaşılan Pixel 3 XL'ın şimdi de kamerası ile çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı. Rus blogger KHoroshev tarafından paylaşılan fotoğraflar, Pixel 3 XL'ın kamera performansını ortaya koyuyor.

Daha önce bir inceleme videosunda Pixel 3 XL'ın kamera özellikleri de ortaya çıkmıştı. Öyle ki çözünürlük noktasında Pixel 2 XL ile aynı değerlere sahip Pixel 3 XL kamerası, daha büyük piksel ve sensörlere sahip olmasıyla birlikte, kamera yazılımına yapılacak olan optimizasyonlarla da Pixel 2 XL'ın kamera deneyimini bir üst noktaya taşıyor.

Teknik tarafta 12 MP (4032x3024) çözünürlüklü bir arka sensöre ev sahipliği yapan Pixel 3 XL'ın ön yüzünde ise 8 MP (3280x2464) çözünürlüğünde çift kamera kurulumu bulunuyor.

Pixel 3 XL ile çekilmiş fotoğraflar

4 Ekim'de tanıtılması beklenen Pixel 3 XL'ın kamera örneklerine aşağıda yer alan galerimizden göz atabilirsiniz.

https://www.instagram.com/p/Bmgqbxpl9Zk/?taken-by=khoroshev