640 beygirlik yeni Lamborghini Huracan EVO ortaya çıktı

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Son günlerde tasarımdan ipuçları veren teaser görüntüleriyle karşımıza çıkan yeni Lamborghini Huracan üzerindeki örtü nihayet kalktı. Huracan EVO adıyla asfalta inmeye hazırlanan araç, yeni tasarım ve teknolojileri Performante versiyonunun gücüyle birleştirmiş. İşte yeni Lamborghini Huracan EVO ve tüm özellikleri:

Yeni Lamborghini Huracan EVO’nun tasarımında geniş hava girişlerine ve entegre kanat tasarımına sahip ön lipe ev sahipliği yapan tampon dikkat çekiyor. Yan taraftan bakıldığında ise yeni tasarım jantlar ve yan hava girişleri göze çarpıyor. Arka tarafta da yukarı taşınan egzoz çıkışlarının plakanın hemen yanına konumlandırıldığı ve motor kapağının yeni arka spoiler’a ev sahipliği yaptığı görülüyor.

İlk nesilden 5 kat daha aerodinamik

Tüm bu aerodinamik unsurlar Huracan EVO’nun rüzgar direncini azaltmakla kalmayıp otomobili daha fazla yere basıyor. Zira İtalyan üretici, ilk nesil Huracan ile karşılaştırıldığında Huracan EVO’nun 5 kat daha aerodinamik bir araç olduğunun altını çiziyor. Sürüş deneyimini arttırmayı amaçlayan bu parçalar Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) adı verilen dinamik kontrol sistemiyle destekleniyor. Diğer destekleyici unsurlar arasında dört tekerlekten yönlendirme sistemi, tork yönlendirme sistemi, gelişmiş çekiş kontrol sistemi ve dört tekerlekten çekiş sistemi yer alıyor.

Yeni Huracan EVO’nun kabin tarafındaki farklılıklar bilgi-eğlence ekranıyla başlıyor. 8.4 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran konsolun merkezine dikey olarak konumlandırılmış. Otomobilin klima ve koltuk ayarları bu ekranın bağlı olduğu multimedya sistemi içerisine yerleştirilmiş. Ayrıca bu sistemin navigasyon, Apple Car Play ve Android Auto ile desteklenmesi sağlanmış. Buna ek olarak lanse edilen araçtaki Arancio Xanto rengine sahip çizgilerin kabinde de devam ettiğini söylemek mümkün.

Performante'nin gücü

Huracan EVO’da 5.2 litrelik V10 ünite bulunuyor. Bu ünite 8,000 d/dak’da 640 PS güç ve 6,500 d/dak’da 600 Nm tork üretiyor. 1,422 kg ağırlığa sahip otomobilin ağırlık güç oranı 2.22 kg/hp olarak karşımıza çıkıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlayan Huracan EVO’nun 200 km/s hıza ulaşması 9 saniye sürüyor. Maksimum 325 km/s sürat yapabilen aracın 100-0 fren mesafesi 31.9 metre olarak ölçülüyor.

2019’un ilk çeyreğinden sonra asfalta inmesi beklenen yeni Lamborghini Huracan EVO’nun ABD’deki başlangıç fiyatı 261 bin 274 dolar olarak belirlenmiş.

http://media.lamborghini.com/english