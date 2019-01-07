Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

800 km menzil sunan elektrikli pickup Atlis XT

Elektrikli pickup sınıfının temellerini atan Rivian R1T'ye iddialı bir rakip geldi. Atlis XT adındaki araç 16 ton çekme kapasitesi ve 800 km menziliyle dikkat çekiyor. İşte Atlis XT ve özellikleri:
4 ay
24,3b
1
12
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

800 km menzil sunan elektrikli pickup Atlis XT
Tam Boyutta Gör
 

Rivian R1T modeliyle elektrikli pickup sınıfının temellerini atmaya hazırlanan ABD merkezli şirkete rakip çıktı. Atlis Motor Vehicles isimli şirket geçtiğimiz günlerde XT adını verdiği elektrikli pickup modelini duyurdu. Aracın dikkat çekici özelliklerinden biri 800 km’lik menzili.

Atlis XT elektrikli pickup, tıpkı rakibi Rivian R1T gibi farklı batarya seçeneklerine sahip. Henüz batarya kapasiteleri açıklanmış olmasa da bu bataryaların sırasıyla 480, 640 ve 800 km menzil sunacağı belirtiliyor. Üstelik bu bataryaların şirkete ait gelişmiş şarj istasyonlarında yalnızca 15 dakikada doldurulabileceği söyleniyor. Bunun gerçekten iddialı bir açıklama olduğunu söylemek mümkün.

16 ton çekme kapasitesiyle dikkat çekiyor 

Atlis XT, uzun menzilinin yanı sıra çekme kapasitesiyle de dikkat çekiyor. 16 tona kadar çekme kapasitesi bulunan bu güçlü pickup 2.3 tona kadar da yük taşıyabiliyor. Atlis XT’nin 2 metrelik standart kasa uzunluğu opsiyonel olarak 2.5 metreye çıkarılabiliyor. Bu da söz konusu aracın rakibi Rivian R1T’ye göre elini oldukça güçlendiriyor. Zira R1T’de böyle bir seçenek sunulmuyor.

Atlis XT elektrikli pickup paylaşılan verilere göre 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlıyor. Tamamen yüklü halde ise bu süre 18 saniyeye çıkıyor. Şirketin XP adını verdiği platform üzerine kurulu olan araçta her biri farklı tekerleğe güç veren ve birbirinden bağımsız 4 elektrik motoru bulunuyor. Araçta standart olarak sunulan havalı süspansiyonlar yerden 30 cm yüksek olmasını sağlıyor. Off road tutkunları için bu değeri 40 cm’ye kadar çıkaran süspansiyon seçeneği sunuluyor.

Lüks kabinde büyük ekranlar dikkat çekiyor 

Atlis XT’nin lüks kabini 6 yolcuya kadar ev sahipliği yapabiliyor. Araçtaki tüm ayarları ve bilgi-eğlence görevini konsolun merkezindeki dokunmatik ekran üstleniyor. Aynı şekilde sürücünün önünde de oldukça büyük bir ekran bulunuyor. Yan aynalar yerine kullanılan kameralar görüntüyü bu ekrana yansıtıyor. Apple Car Play ve Android Auto desteği bulunan araçta adaptif hız kontrolü gibi seviye 1 otonom sürüş asistanları standart olarak sunuluyor. Park ve şerit değiştirme asistanı gibi özellikler opsiyon listesinde yer alıyor. Diğer gelişmiş özelliklerin ilerleyen zamanlarda güncelleme ile ekleneceği söyleniyor.

Atlis, XT elektrikli pickup modelini 2020 yılı içerisinde satışa sunmayı planlıyor. Şirket şuanda üretim için gereken parayı bulmak için yatırımcı arıyor. Aracın fiyatı ise henüz açıklanmadı.


http://www.atlismotorvehicles.com/xt-truck Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mcebi001 4 ay en beğenilen hömmgüzel
Şeçimler yaklaşıyo eli kulağındadır..
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafiker 4 ay
Adamlar daha bir şey yapmamışlar ki millet yine bize bok atmış full render bunlar orjinal hali kim bilir nasıl olacak. 2020 yılında üretmek için yatırımcı bulacaklar da hede hödö bir ton mevzu. Bu arada aracı bugün yapmış olsalar anca seri üretime 2020 de geçirebilirler oda fabrika bant vs işçi yan sanayi ürünleri parça kalaıpları nın hepsinin bitip teslerden geçmiş olması lazım. Sadece test sürüşleri 6 aydan fazla sürüyorki elektirkli araçlarda bu işe bir de yazılımı dahil edin yani verilen tahminler çok iyimser. Biz bu araçları amerikada bile 2025 de zor görürüz. yaygın hali ise 2030 TÜrkiye' de vergiler böyle giderse hiç göremeyiz o ayrı :)
Adamlar daha bir şey yapmamışlar ki millet yine bize bok atmış full render bunlar orjinal hali kim bilir nasıl olacak. 2020 yılında üretmek için yatırımcı bula...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WaylandIZMIR 4 ay
Atı alan üsküdarı geçmeyi bırak dünyayı 23 tur dolaştı. Biz sözde bu sektörde söz sahibi olmak için elektrikli araba üretiyorduk. Ah ulan ah
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemdar1933 4 ay
Atın yalanı seveyim inananı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DoğanGörünümlüToros 4 ay
Tırt biseydir diye girdim ama bayagi begendim. Maskulen ve futuristik duruyor boyle kaba olmasi gereken araclarda duz hatlar daha iyi bence, o yuzden arkasi da boyle olmali bir pickup in.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafiker 4 ay
Adamlar daha bir şey yapmamışlar ki millet yine bize bok atmış full render bunlar orjinal hali kim bilir nasıl olacak. 2020 yılında üretmek için yatırımcı bulacaklar da hede hödö bir ton mevzu. Bu arada aracı bugün yapmış olsalar anca seri üretime 2020 de geçirebilirler oda fabrika bant vs işçi yan sanayi ürünleri parça kalaıpları nın hepsinin bitip teslerden geçmiş olması lazım. Sadece test sürüşleri 6 aydan fazla sürüyorki elektirkli araçlarda bu işe bir de yazılımı dahil edin yani verilen tahminler çok iyimser. Biz bu araçları amerikada bile 2025 de zor görürüz. yaygın hali ise 2030 TÜrkiye' de vergiler böyle giderse hiç göremeyiz o ayrı :)
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 4 ay
Ön tarafta da bayağı bagaj alanı varmış. Menzil de çok iyi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenbalx 4 ay
Akü değişim günü gelince bi araba parası daha isterler...
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-6B5A59FD1 4 ay kenbalx
Hala aynı şeyden bahşediyor ya bizim millet gülüyorum 500.000 km ye gelince dizel motor çöp olmuyor sanki :D avrupada o tür araçlar çöp satılıyor hurdalıkta yatıyorlar adamların umrunda değil ki Tesla gibi firmalar 1 kuruş para almadan bataryanı değiştiriyor 10 yıl içinde merak etme.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hömmgüzel 4 ay
Bizimkiler halen bi tane prototip sunamadılar 👏👏👏
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 4 ay hömmgüzel
Şeçimler yaklaşıyo eli kulağındadır..
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xiaomiseverim 4 ay
Bi 20-30 sene geçse de tüm yollar böyle futuristik araçlarla dolsa dicem de bizim ülkede benim ömrüm görmeye yetmez bence
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 4 ay
Ne araç yapmışlar be :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24252 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
elektrikli araçlar, elektrikli pickup ve
7 etiket daha atlis xt 800 km menzil Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Kraken’ eaçılan soruşturma sayısı 2018’de 3 katına çıktı 4 ay 640 beygirlik yeni Lamborghini Huracan EVO ortaya çıktı 4 ay İşitme cihazı alırken dikkat edilmesi gerekenler 4 ay OnePlus'ın bir sonraki amiral gemisi UFS 3.0 depolama ile gelebilir 4 ay Yeni Mercedes CLA tanıtım öncesi teaser videosuyla karşınızda 4 ay Honor 8A ve Honor 8A Pro geliyor 4 ay Mobil performans canavarı | Asus StudioBook S 4 ay Xiaomi ve TCL stratejik ortaklığa gidiyor 4 ay Elektronik ürünlerde dev indirime giden İstanbul Bilişim’den piyasaya göre ucuza alabileceğiniz 4 ev gereci 4 ay Çentikli ekranıyla LG Q9 resmiyet kazandı 4 ay Rekabet Kurulu'ndan Google’a soruşturma! 4 ay Bu da kızıl ötesi saç kurutma makinesi 4 ay Targus kablosuz şarj destekli sırt çantasını duyurdu 4 ay Vizyona girecek 10 Süper Kahraman filmi 2019 4 ay Zarif ve taşınabilir iş istasyonu Asus StudioBook S duyuruldu 4 ay Asus ZenBook S13 dünyanın en çerçevesiz ekranına sahip 4 ay NSA yakında tersine mühendislik aracı GHIDRA'yı yayınlayacak 4 ay Apple ve Samsung’dan dev iş birliği: TV’lere iTunes ve AirPlay 2 geliyor 4 ay Tesla, Çin'deki fabrikada Model 3 ve Y'nin ucuz versiyonunu üretecek 4 ay Game of Thrones’un yeni sezonundan ilk video paylaşıldı 4 ay GÖRÜNTÜLENEN 800 km menzil sunan elektrikli pickup Atlis XT Sonraki Mars sondası, Kızıl Gezegen yerine Antarktikayı kazacak 4 ay Tam 43-inç boyutunda | Asus'un dev oyuncu monitörünü kullandık 4 ay 76. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları belli oldu 4 ay Samsung’tan oturma odanıza 75 inçlik microLED ekran 4 ay İlginç standıyla Acer Predator Triton 900 oyuncu bilgisayarı duyuruldu 4 ay Şarj gerektirmeyen Matrix PowerWatch 2 akıllı saati ilgi görüyor 4 ay Asus'un fantastik bilgisayarı: ROG Mothership 4 ay RTX teknolojisi taşınabilir sistemlere geldi 4 ay En ilginç oyuncu bilgisayarı Asus ROG Mothership ile tanışın 4 ay Yeni Acer Swift 7 daha ince ve daha hafif 4 ay Nvidia GeForce RTX 2060 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı! 4 ay HP’den Shield TV entegreli dev oyuncu monitörü 4 ay Yeni nesil Ryzen APU serisi resmen duyuruldu 4 ay AMD işlemciler Chrome OS platformuna adım atıyor 4 ay 8x8 askeri araç Derman'ın prototipi üretildi 4 ay AMOLED ekranlı HP Spectre x360 duyuruldu 4 ay Brian Armstrong:“Bitcoin İlk Aşkım” 4 ay Microsoft, şifresiz bir dünya için çalışıyor 4 ay Çin, Apple'ın teknolojik sırlarını çalıyor mu? 4 ay Yeni iPhone'lar böyle gözükebilir! iPhone XI'ın render görüntüsü sızdırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim