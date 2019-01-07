800 km menzil sunan elektrikli pickup Atlis XT

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Rivian R1T modeliyle elektrikli pickup sınıfının temellerini atmaya hazırlanan ABD merkezli şirkete rakip çıktı. Atlis Motor Vehicles isimli şirket geçtiğimiz günlerde XT adını verdiği elektrikli pickup modelini duyurdu. Aracın dikkat çekici özelliklerinden biri 800 km’lik menzili.

Atlis XT elektrikli pickup, tıpkı rakibi Rivian R1T gibi farklı batarya seçeneklerine sahip. Henüz batarya kapasiteleri açıklanmış olmasa da bu bataryaların sırasıyla 480, 640 ve 800 km menzil sunacağı belirtiliyor. Üstelik bu bataryaların şirkete ait gelişmiş şarj istasyonlarında yalnızca 15 dakikada doldurulabileceği söyleniyor. Bunun gerçekten iddialı bir açıklama olduğunu söylemek mümkün.

16 ton çekme kapasitesiyle dikkat çekiyor

Atlis XT, uzun menzilinin yanı sıra çekme kapasitesiyle de dikkat çekiyor. 16 tona kadar çekme kapasitesi bulunan bu güçlü pickup 2.3 tona kadar da yük taşıyabiliyor. Atlis XT’nin 2 metrelik standart kasa uzunluğu opsiyonel olarak 2.5 metreye çıkarılabiliyor. Bu da söz konusu aracın rakibi Rivian R1T’ye göre elini oldukça güçlendiriyor. Zira R1T’de böyle bir seçenek sunulmuyor.

Atlis XT elektrikli pickup paylaşılan verilere göre 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlıyor. Tamamen yüklü halde ise bu süre 18 saniyeye çıkıyor. Şirketin XP adını verdiği platform üzerine kurulu olan araçta her biri farklı tekerleğe güç veren ve birbirinden bağımsız 4 elektrik motoru bulunuyor. Araçta standart olarak sunulan havalı süspansiyonlar yerden 30 cm yüksek olmasını sağlıyor. Off road tutkunları için bu değeri 40 cm’ye kadar çıkaran süspansiyon seçeneği sunuluyor.

Lüks kabinde büyük ekranlar dikkat çekiyor

Atlis XT’nin lüks kabini 6 yolcuya kadar ev sahipliği yapabiliyor. Araçtaki tüm ayarları ve bilgi-eğlence görevini konsolun merkezindeki dokunmatik ekran üstleniyor. Aynı şekilde sürücünün önünde de oldukça büyük bir ekran bulunuyor. Yan aynalar yerine kullanılan kameralar görüntüyü bu ekrana yansıtıyor. Apple Car Play ve Android Auto desteği bulunan araçta adaptif hız kontrolü gibi seviye 1 otonom sürüş asistanları standart olarak sunuluyor. Park ve şerit değiştirme asistanı gibi özellikler opsiyon listesinde yer alıyor. Diğer gelişmiş özelliklerin ilerleyen zamanlarda güncelleme ile ekleneceği söyleniyor.

Atlis, XT elektrikli pickup modelini 2020 yılı içerisinde satışa sunmayı planlıyor. Şirket şuanda üretim için gereken parayı bulmak için yatırımcı arıyor. Aracın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

http://www.atlismotorvehicles.com/xt-truck