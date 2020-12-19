ASUS tüm B450 anakartlarına SAM desteği getirdi: İlk nesil Ryzen’larda bile çalışıyor!

Tam Boyutta Gör

Ryzen 5000 tanıtımında yalnızca Ryzen 5000 işlemcilerle RX 6000 serisi kartlarla 500 serisi anakartlar üzerinde kullanılacağı duyurulan Smart Access Memory desteği genişlemeye devam ediyor.

ASUS'tan yüz güldürecek hamle

ASUS’un tüm 400 serisi yongasetli anakartlarına sunduğu beta BIOS’la birlikte Smart Access Memory desteği B450/X470 yongasetine de sağlanmış oldu. Üstelik uyumlu işlemci listesi ilk nesil Ryzen modellerini de kapsıyor.

Ayrıca Bkz. "Intel NUC 11 Pro/Perfomance modelleri detaylandı"

Intel tarafında ise anakart üreticileri mevcut 400 serisi yongasetli anakartlarına Resizeble Bar desteği getirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Hali hazırda kaydadeğer sayıda anakarta sunulan destek önümüzdeki nesil platformlarda daha da yaygınlaşacağa benziyor.

https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/asus_brings_resizable_bar_support_to_its_entire_intel_400-series_motherboard_lineup/1

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.