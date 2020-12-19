ASUS tüm B450 anakartlarına SAM desteği getirdi: İlk nesil Ryzen’larda bile çalışıyor!

Ryzen 5000 tanıtımında yalnızca Ryzen 5000 işlemcilerle RX 6000 serisi kartlarla 500 serisi anakartlar üzerinde kullanılacağı duyurulan Smart Access Memory desteği genişlemeye devam ediyor.
ASUS'tan yüz güldürecek hamle
ASUS’un tüm 400 serisi yongasetli anakartlarına sunduğu beta BIOS’la birlikte Smart Access Memory desteği B450/X470 yongasetine de sağlanmış oldu. Üstelik uyumlu işlemci listesi ilk nesil Ryzen modellerini de kapsıyor.
Ayrıca Bkz. "Intel NUC 11 Pro/Perfomance modelleri detaylandı"
Intel tarafında ise anakart üreticileri mevcut 400 serisi yongasetli anakartlarına Resizeble Bar desteği getirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Hali hazırda kaydadeğer sayıda anakarta sunulan destek önümüzdeki nesil platformlarda daha da yaygınlaşacağa benziyor.
https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/asus_brings_resizable_bar_support_to_its_entire_intel_400-series_motherboard_lineup/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşlemci olarak değil. Ne kullanıyorlar da bu kafayı yapıyorlar?
570ler çıktı. Neredeyse tam bir sene 550 çıkmadı. F/P arayanlar mecburen 450 anakartlara yönlendirildi. 550ler çıktı baktık pahallı, yetmedi 5000 serisinin çıkışına aylar kalmış tonla insan 450 almışken bir gece 300-400 lere destek olmayacak açıklaması yapıldı. Bu olacak iş değil. Buradaki niyeti görmeyip hala intel cart curt diyenleri anlamak imkansız
1.0000.000 kez yazıldı. Intelin yaptığı yanlış işler AMDnin yaptığı yanlışları aklamaz. Intelin 5 sene önce yaptıkları bugünü bağlamaz. AMDnin güçlenince yaptığı işler ortada. Beni anlık F/P ilgilendirir. Sözüm meclisten dışarı; Intel kazığı olunca auuuuuuvvvvvvvvvvvvvvvv yandım anammmmmmmm diye zırlayıp benzerini AMD yapınca ses etmeyenler bahane üretenler varsa üzülürüm. Yoktur zaten öyle insanlar asla inanmam böyle bir şeye. Intel kazığı olunca auvvvvvvvv, AMD kazığı olunca ehehehe olmaz. Kazık kazıktır
Ciddi ciddi böyle savunma yapan var
Mesela 370 crosshair IV kullanan biri bu konuda ne düşünüyor merak ediyorum. Onlar da benim gibi "tışıkkırlır AMD" demiyordur herhalde