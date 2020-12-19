Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASUS tüm B450 anakartlarına SAM desteği getirdi: İlk nesil Ryzen’larda bile çalışıyor!

    Uzakdoğulu bilgisayar bileşenleri üreticisi ASUS hazırladığı beta BIOS ile 400 serisi anakart kullanıcılarını sevindirdi. Üstelik AMD’nin Smart Access Memory desteği ilk nesile kadar genişletildi.
    3 gün
    5,1b
    2
    21
    Anakart
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    5

    ASUS tüm B450 anakartlarına SAM desteği getirdi: İlk nesil Ryzen’larda bile çalışıyor!
    Tam Boyutta Gör

    Ryzen 5000 tanıtımında yalnızca Ryzen 5000 işlemcilerle RX 6000 serisi kartlarla 500 serisi anakartlar üzerinde kullanılacağı duyurulan Smart Access Memory desteği genişlemeye devam ediyor.

    ASUS'tan yüz güldürecek hamle

    ASUS’un tüm 400 serisi yongasetli anakartlarına sunduğu beta BIOS’la birlikte Smart Access Memory desteği B450/X470 yongasetine de sağlanmış oldu. Üstelik uyumlu işlemci listesi ilk nesil Ryzen modellerini de kapsıyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel NUC 11 Pro/Perfomance modelleri detaylandı"

    Intel tarafında ise anakart üreticileri mevcut 400 serisi yongasetli anakartlarına Resizeble Bar desteği getirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Hali hazırda kaydadeğer sayıda anakarta sunulan destek önümüzdeki nesil platformlarda daha da yaygınlaşacağa benziyor.



    https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/asus_brings_resizable_bar_support_to_its_entire_intel_400-series_motherboard_lineup/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aynı anakartla neredeyse 4 nesil işlemciye destek veren AMD'yi bu konuda eleştirenler ne kullanıyor acaba merak edyorum.
    İşlemci olarak değil. Ne kullanıyorlar da bu kafayı yapıyorlar?
    Aynı anakartla neredeyse 4 nesil işlemciye destek veren AMD'yi bu konuda eleştirenler ne kullanıyor acaba merak edyorum. İşlemci olarak değil. Ne kullanıyo...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +28
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Lorenzo__ 2 gün ( Mesaj Silindi ) sniper23
    350 den 570'e tüm çipsetleri AMD veriyor anakart üreticilerine. Bu çipsetler eski nesil nm ile ucuza üretilip gayet iyi paralara satılıyor. Intel mesela acayip para yapıyor bu çipsetlerden. Dolayısı ile bu iş yalnızca anakart üreticilerini ilgilendirmiyor. Her anakart satışı bu 2 firmaya da ciddi kar bırakan, ciroyu durduk yere arttıran bir olay. Ben 2-3 yıl önce forumda yazarken bir üyenin bileşenleri VRM kapasitesi vs daha iyi diye nasılsa hepsi destek alacak diye 450 giriş seviyesi alacağına benzer paraya Giga 370 anakart aldığını hatırlıyorum. Böyle çok örnek var hocam. Yazık bu insanlara. Ucuz diye her yere önerilen Giga s2h'ın mesela VRMleri çok da iyi değil. O OK ise birçok 350-370 de OK olmalı. Bir de her anakartın illa 5950X çalıştırmasına gerek yok. Sen destek ver madem 5600X 65W adam taksın çalıştırsın niye izin vermiyorsun? Sıkıntı var burada. Bunu çeşitli bahanelerle destekleyen olayı ad hominem ile Intel de söyle böyle diyerek örtmeye çalışanları anlamıyorum. Inteli zaten eleştiriyoruz ona OK diyen yok ki oradan örnek veriyorsun



    570ler çıktı. Neredeyse tam bir sene 550 çıkmadı. F/P arayanlar mecburen 450 anakartlara yönlendirildi. 550ler çıktı baktık pahallı, yetmedi 5000 serisinin çıkışına aylar kalmış tonla insan 450 almışken bir gece 300-400 lere destek olmayacak açıklaması yapıldı. Bu olacak iş değil. Buradaki niyeti görmeyip hala intel cart curt diyenleri anlamak imkansız


    1.0000.000 kez yazıldı. Intelin yaptığı yanlış işler AMDnin yaptığı yanlışları aklamaz. Intelin 5 sene önce yaptıkları bugünü bağlamaz. AMDnin güçlenince yaptığı işler ortada. Beni anlık F/P ilgilendirir. Sözüm meclisten dışarı; Intel kazığı olunca auuuuuuvvvvvvvvvvvvvvvv yandım anammmmmmmm diye zırlayıp benzerini AMD yapınca ses etmeyenler bahane üretenler varsa üzülürüm. Yoktur zaten öyle insanlar asla inanmam böyle bir şeye. Intel kazığı olunca auvvvvvvvv, AMD kazığı olunca ehehehe olmaz. Kazık kazıktır
    350 den 570'e tüm çipsetleri AMD veriyor anakart üreticilerine. Bu çipsetler eski nesil nm ile ucuza üretilip gayet iyi paralara satılıyor. Intel mesela acayip...
    Devamını Gör
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Lorenzo__ 2 gün ( Mesaj Silindi ) Soner_o7
    Öyle deme. AMDcilere göre aynı Bios ROM büyüklüğüne sahip 450 anakrtlarda çatır çatır çalışırken 350-370'lere ROM yetmediği için olmuyormuş, firma haklıymış.





    Ciddi ciddi böyle savunma yapan var



    Mesela 370 crosshair IV kullanan biri bu konuda ne düşünüyor merak ediyorum. Onlar da benim gibi "tışıkkırlır AMD" demiyordur herhalde
    Öyle deme. AMDcilere göre aynı Bios ROM büyüklüğüne sahip 450 anakrtlarda çatır çatır çalışırken 350-370'lere ROM yetmediği için olmuyormuş, firma haklıymış.
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    nvidia destek verdiği zaman kullanabiliriz bence
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Suppordle (Bahadır ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    B450M-A-PRO MAX MSI model anakarta beta bios çıkmış, SAM desteği sunuyor. Ryzen 3100 ve Vega 56 var, aktif ettim ama sanırım desteklemediği için henüz bir farm görmedim. Bakalım nasıl olacak ilerleyen günlerde...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    damn2u (Sercan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Asus AMD konusunda biraz sabıkalı bir firma iken, özellikle de notebooklar da, ne bileyim bu hamle bana biraz imaj düzeltme amaçlıymış gibi geldi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Auuvluk mauuvluk ne var burada ben de onu anlamadım. AMD ticari olarak bakıp "Aynı anakartla çiple 3 nesil işlemciye destek verdim artık yeter daa" dedi kullanılabilecek bazı özellikleri yeni nesil anakartlarına saklamak istedi anakart üreticileri de kendi insiyatifi ile birşeyler yaptı. Ya da gelen ısrarlara dayanamadı ortaklaşa yaptılar üreticilerle bu işi. Kesin "Olmaz veya olur" demedi ki AMD hiçbir zaman.

    Baba parası yemeyi bırakıp şöyle bir hayata, ticarete bir atılın da göreceğim sizin gibileri ben. 3 liralık malı nasıl 10 liraya kaktırmaya çalışacaksınız, "onda o özellik yok bunu verelim bu daha iyi" diyeceksiniz, anlatırsınız bana hepimiz burada olursak. Genelde bu tarz konuşanlardan çıkıyor bu tipler de onun için söyledim.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ryzen 2600'ümle beraber merak içindeyiz
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aynı anakartla neredeyse 4 nesil işlemciye destek veren AMD'yi bu konuda eleştirenler ne kullanıyor acaba merak edyorum.
    İşlemci olarak değil. Ne kullanıyorlar da bu kafayı yapıyorlar?
    1 Yanıt Yanıtla +28
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Kesinlike katılıyorum. Her seride soket değiştirmemek büyük başarı.

    ve teknik desteği de kesmiyorlar yeni teknolojide.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bwhiteshark (Oğuz ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Cahilliğimi mazur görün,ne getiriyor bu SAM %5 ?
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Soner_o7 (Soner Engin) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    b350 ye de gelmezse gözümde olmaz amd söverim. Gelmemesi için sebep yok çünkü.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Lorenzo__ 2 gün ( Mesaj Silindi ) Soner_o7
    Öyle deme. AMDcilere göre aynı Bios ROM büyüklüğüne sahip 450 anakrtlarda çatır çatır çalışırken 350-370'lere ROM yetmediği için olmuyormuş, firma haklıymış.





    Ciddi ciddi böyle savunma yapan var



    Mesela 370 crosshair IV kullanan biri bu konuda ne düşünüyor merak ediyorum. Onlar da benim gibi "tışıkkırlır AMD" demiyordur herhalde
    2 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mito1172 (mito ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Soner_o7
    bırak b350 yi x370 üst seviye kartlara bile yok dediler güzel kandırıldık
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne diyo la bu?
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Lorenzo__ 2 gün ( Mesaj Silindi )
    "teşekkürler AMD"





    Bende diyorum ki; zaten olması gerekeni yaptığın, baştan söz verdiğini yaptığın için "tışıkkırlır AMD". Çekirdek devrimi yaptı diye göklere uçurulan Lisa bey şimdi ,5950X'i zaten geçtim, 2020 yılında 6/12 5600X'i alınacak fiyatlara çekerse, bir gün 450 anakartlar da 5000 serisi işlemci görür belki Yoksa yallah 3600-3700 almaya kullanmaya devam. O da minimum 1950 lira. Lisa bey öyle istiyor zira O da tray işlemci haaa. Kutu mutu yok size...


    Lisa beyin yeni fiyat politikası sağolsun, yıllardır 8/16 vs giden mazlum ve mağdur çekirdekçiler
    bile 2020 yılında mecburen tek çekirdekçi olup 6/12 almak zorunda kalıyor. Haklı adamlar, AMD anakarta çok iyi destek veriyor yeğenim derken 5800X fiyatını görsem bende uzaylı görmüş masum köylü gibi çöker kalırdım.


    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    notnormal58 12 sa. ( Mesaj Silindi ) Lorenzo__
    Hayatım da okuduğum en saçma mesaj. 5600x ile 10600 299 dolar değil mi? 299 dolar senin ülke kurların yüzünden pahalıysa bu AMD nin umrunda olur mu? 299 dolarlık işlemciyle 529 dolarlık Intel işlemciye oyunlara kafa tutan ve tek çekirdekte geçen işlemciyi nasıl görmezden geliyorsunuz pes doğrusu. Lisa bey değil Lisa hanım bu arada..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ssbrutality +71 vedkum +61 ProfXavier +60 investing +43 khytr89 +41 palamutix +38 galaxyg +38 dost1984 +28 Xagdas +28 ilkerinanç +27
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 1 Masaüstü 1 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5104 kez okundu.
    10 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amd smart access memory, amd zen 3 ve
    8 etiket daha amd ryzen resizeble bar amd ryzen 5000 amd 7 nm abd b450 amd x470 Donanım İşlemci
    Facebook Sayfası249,6b
    Twitter Profili94,7b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu 2 gün 50 TL değerindeki The Long Dark, Epic Store'da ücretsiz 2 gün Dünyanın ilk MicroLED ekranlı akıllı saati duyuruldu: Aphaea Watch 2 gün Suç mahallinde kan analizinde kullanılabilecek cihaz geliştirildi 2 gün Samsung yeni Exynos işlemcisini 12 Ocak'ta tanıtacak 2 gün Kendi kendini onarabilen ekran yapısı geliştirildi 2 gün Facebook haberleri yapay zeka ile özetleyecek 2 gün MIUI 12.5'in çıkış tarihi belli oldu 2 gün Fantastik orta çağ filmi The Green Knight'ın yeni vizyon tarihi belli oldu 2 gün Realme, Watch S Pro akıllı saat modelinin özelliklerini resmi sitesinden açıkladı 2 gün Exxen'in ilk dizisi olan Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Şeref Bey'den poster yayınlandı 2 gün Snapdragon 460 işlemcili Moto G Play (2021) yakında tanıtılacak 2 gün 2020'nin en iyi PlayStation oyunları belli oldu 2 gün iPhone 13 veri aktarım hızını artıran Wi-Fi 6E desteğiyle gelebilir 2 gün Forumdaki şikayetlere göre e-ticaret sitelerine ceza kesilecek 2 gün Microsoft Edge daha hızlı açılacak: 88. sürümle gelecek yeni özellikler 2 gün Cyberpunk 2077 geliştiricileri yönetime sinirli: "Neden oyun bitmeden bitti dediniz?" 2 gün Sony 4K 120Hz X900H/XH90 TV’sinin bulanıklık sorununu keskinleştirme filtresiyle ‘’çözdü’’ 3 gün Kadrosunda Mads Mikkelsen ve Tom Holland'ın olduğu bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten yeni görüntüler paylaşıldı 3 gün DJI şokta: ABD kara listeye aldı 3 gün GÖRÜNTÜLENEN ASUS tüm B450 anakartlarına SAM desteği getirdi: İlk nesil Ryzen’larda bile çalışıyor! Sonraki Microsoft da kendi ARM işlemcilerini geliştirmek istiyor 3 gün İki kişi ile oynanan oyun SplitFire! Android için yayınlandı 3 gün AirPods Max ilginç güç tasarrufuyla dikkat çekiyor 3 gün Zack Snyder's Justice League, orijinal filmin aksine +18 olacak 3 gün Control, ışın izleme özelliği ile yeni nesil konsollara geliyor 3 gün Spotify, şarkı yazarlarını öne çıkaran yeni bir özellik başlattı 3 gün TikTok, Walmart ile canlı yayında alışverişi test edecek: TikTok için bir ilk 3 gün Yabancı menşeili hackerler, ABD Enerji Bakanlığı ile Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansına sızdı 3 gün Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, mobil cihazlar için çıktı 3 gün MIT, şimdiye kadarki en hassas atom saatini yaptı 3 gün PUBG ile aynı evrende geçen The Callisto Protocol'ün yaratıcısı: "Dünyanın en korkunç oyununu yapmak istiyoruz" 3 gün Intel Avengers Edition işlemcilerinin üretimini durdurdu 3 gün Mcdodo ve DH iş birliği ile 20 kişiye mobil aksesuar hediye! 3 gün PlayStation'ın ardından Xbox'ta da isteyen herkese Cyberpunk 2077 iadesi başladı 3 gün Blower fanlı RTX 3090'lar çoğalıyor: MSI da listeye eklendi 3 gün Yeni Game of Thrones dizisi 'House of the Dragon' 2022'de geliyor 3 gün Left 4 Dead benzeri oyun Back 4 Blood ön siparişe açıldı; oyun Türkçe dil desteği ile geliyor 3 gün BDDK'dan taşıt kredilerine yönelik düzenleme: Vade sınırı düşürüldü 3 gün Haftalık Film Önerisi 06: The Devil All The Time 3 gün Epic Games'in 2. gün hediyesi belli oldu: Oddworld: New 'n' Tasty Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız