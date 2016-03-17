6G teknolojisini geliştiren ekipte bir Türk mühendis: Dr. Meryem Şimşek ile konuştuk!

Ülkemiz 4.5G teknolojisine geçmeye hazırlanırken, Dresnden Teknik Üniversitesi'ndeki bir grup 6G teknolojisi için çalışıyor. Ekipteki tek Türk mühendis olan Dr. Meryem Şimşek ile konuştuk.

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Ülkemiz 4.5G teknolojisi için bekleyedursun, Almanya'da yaşayan Dr. Meryem Şimşek, Vodafone'un desteği ile Dresden Teknoloji Üniversitesi'nde 6G teknolojisini geliştiren ekibin önemli bir parçası olarak çalışmalarına devam ediyor. Kendisi ile özel bir röportaj gerçekleştirdik.