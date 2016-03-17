6G teknolojisini geliştiren ekipte bir Türk mühendis: Dr. Meryem Şimşek ile konuştuk!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ülkemiz 4.5G teknolojisine geçmeye hazırlanırken, Dresnden Teknik Üniversitesi'ndeki bir grup 6G teknolojisi için çalışıyor. Ekipteki tek Türk mühendis olan Dr. Meryem Şimşek ile konuştuk.Ülkemiz 4.5G teknolojisi için bekleyedursun, Almanya'da yaşayan Dr. Meryem Şimşek, Vodafone'un desteği ile Dresden Teknoloji Üniversitesi'nde 6G teknolojisini geliştiren ekibin önemli bir parçası olarak çalışmalarına devam ediyor. Kendisi ile özel bir röportaj gerçekleştirdik.
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Hayatı giyinmek soyunmak sanan. Soyunmayı gelişmişlik sanan. Nefsî isteklerini tatmin etmeyi gelişmişlik zanneden senin gibilerden bir şey beklemiyoruz, gölge yapmayın yeter!!!
6g teknolojisinde çalışan Beyaz Türk kadın da görelim. istediği reklamı yapsın, hiç zoruma gitmez.
Heralde benim farkına vardığım tek şey tüm çalışmalarımızın lokal olduğu, uluslar arası arenada pek ipleyen yok.