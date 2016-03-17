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6G teknolojisini geliştiren ekipte bir Türk mühendis: Dr. Meryem Şimşek ile konuştuk!

3 yıl
32,1b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ülkemiz 4.5G teknolojisine geçmeye hazırlanırken, Dresnden Teknik Üniversitesi'ndeki bir grup 6G teknolojisi için çalışıyor. Ekipteki tek Türk mühendis olan Dr. Meryem Şimşek ile konuştuk.
Ülkemiz 4.5G teknolojisi için bekleyedursun, Almanya'da yaşayan Dr. Meryem Şimşek, Vodafone'un desteği ile Dresden Teknoloji Üniversitesi'nde 6G teknolojisini geliştiren ekibin önemli bir parçası olarak çalışmalarına devam ediyor. Kendisi ile özel bir röportaj gerçekleştirdik.
 

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serafon 3 yıl
gokuba
Kapanmayı din sanan, daha dinin ne olduğunu bilmeyen bir mühendisten ne bekliyorsunuz?

Hayatı giyinmek soyunmak sanan. Soyunmayı gelişmişlik sanan. Nefsî isteklerini tatmin etmeyi gelişmişlik zanneden senin gibilerden bir şey beklemiyoruz, gölge yapmayın yeter!!!
gokubaKapanmayı din sanan, daha dinin ne olduğunu bilmeyen bir mühendisten ne bekliyorsunuz?Hayatı giyinmek soyunmak sanan. Soyunmayı...
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Yanıtla +41
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FatihAsl 3 yıl
tersol
çok güzel bir türban reklamı olmuş. 6g^den çok kendinden bahsetti hanımefendi :D

6g teknolojisinde çalışan Beyaz Türk kadın da görelim. istediği reklamı yapsın, hiç zoruma gitmez.
tersolçok güzel bir türban reklamı olmuş. 6g^den çok kendinden bahsetti hanımefendi :D6g teknolojisinde çalışan Beyaz Türk kadın da g...
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Lazeran 3 yıl
CV'sinden çok parlak biri olduğu belli ama bana göre Erdi almanyada büyümüş ve yetişmiş birine bana göre çok fazla bilemeyeceği soruları sormuş. Hanım efendi 5G 6G üzerine çalışmalar yapıyor ve bu yeni teknolojilerin prensip farkları ve getireceği faydalar üzerine hiç bir şey malesef öğrenemedik bu konuşmadan. Yani hanım efendi nerden bilsin bizim kota sorunlarımızı, yerli baz istasyonu projelerimizi.
Heralde benim farkına vardığım tek şey tüm çalışmalarımızın lokal olduğu, uluslar arası arenada pek ipleyen yok.
CV'sinden çok parlak biri olduğu belli ama bana göre Erdi almanyada büyümüş ve yetişmiş birine bana göre çok fazla bilemeyeceği soruları sormuş. Hanım efendi 5G...
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Morphinz 3 yıl
Gerzek insanlar, 5G yok diyor. Bu hanımefendinin çalışması zaten OLMAYAN BİR ŞEYİ ÜRETMEK ÜZERİNE! Zaten olsaydı bir üst versiyonu için çalışırlardı.
Kadın gitmiş sizin en alt seviyeden bile giremeyeceğiniz üniversiteyi 1.5 erken bitirip genç yaşta bi ton işe atılmış. Bir şeyler yapmaya çalışıyor.
Bu illa YAPMAK ZORUNDA, BAŞARMAK ZORUNDA anlamına gelmiyor ki???
Bir alan üzerine 100 tane bilim insanı çalışır ama sadece 1 tanesi başarılı olur. Diğerlerinin ismini duymazsınız...
Sizin gibi evde pinekleyip boş vakitlerini burada ahmakça yorum yazarak geçirmiyor, bir şeyler üretmeye çalışıyor...
Saygı duymayı öğrenin biraz...
1 Yanıt Yanıtla +5
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hunnkaar 3 yıl Morphinz
aynen forumdaş meyve veren ağacı taşlarlar ata sözümüz varya ne isabetli olmuş bazı klavye joe lerine. bu mühendis hanım efendi gibi daha cok insanlarımızı görürüz başariılı projelerde
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DH Misafiri 3 yıl
2023.5 :) hedefleri..
23218.5G alt yapı.
900000 tbs hız..
1 GB KOTA ... 20 TL YÜKLEYENE 250 MB KOTA HEDİYE :))))
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DH Misafiri 3 yıl
Ulan her teknoloji sitesin bu kadının olduğu videolarda aynı zihniyet var.Utanın kadının başarılarını yaptığı işi değilde neleri konuşuyoruz.Hep kadınların giyiniş şekilleri hep erkeklere dert olmuş kadınlar sizin giyinişinize karışıyor mu?Donanımhaber bu zihniyetin yorumlarına engel olmayan sizde suçlusunuz.
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DH Misafiri 3 yıl
simdi bu 7g 8g 9g yi de birincilikle bitirir ablam :) japonyada bile 6g yok neyin kafasi bu kapalisin gel bacim aran ulkelerine turkiyeye hem muslumanligini yasa hemde 8-9-10 allah ne verdiyse calis burda :)
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DH Misafiri 3 yıl
Aklıma milletin aklıyla alay ettikleri sonsuz enerji ürettiğini idda eden manda geldi.
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FatihAsl 3 yıl
linwin
Belki kızanlar olur doktor hanım ne kadar Türk? 3 kuşak önce Almanyaya yerlemiş bir ailenin ferdi ve Almanyada doğmuş. Tüm eğitimini Almanyada ve Alman okullarında geçmiş aynı zamanda başarıları sebebiyle Alman devlet desteği almış. Benim gurur duyabilmem için böyle başarılı olan bir kişinin Türkiyede doğmuş, eğitimini Türkiyede almış ve çalışmalarını Türkiyede sürdürüp uluslararası başarı kazanmış olması gerekiyor. Yoksa 60 yıl önce bir Türkü ülkene al sonra tüm soyunu kendi ülkende ve kendi eğitiminle yetiştir ve başarıyı yakalasın. Burada bir başarı varsa ve gurur duyulacaksa bu gururu Almanya hak ediyor. Röportajda soru soruyorlar Türkiyedeki çalışmaları değerlendirmelerini istiyorlar ama doktor hanım takip etmiyormuş. Belki Türkiyeye hiç gelmiyordur yani bu doktor hanımın dedesi ve nenesi Türk olduğu için gurur duyuyoruz, Almanyaya gidip yerleşmiş bir ailenin evladı olduğu ve orada başarılı olduğu içinde gurur duyuyoruz ama ben açıkcası böyle başarıların Türkiyeden çıkmasını istiyorum. Mesela Mesut Özil ile gurur duyuyoruz ama kendisi ben kendimi Alman gibi hissediyorum dedi ve Alman milli takımını tercih etti. Doğru düzgün Türkçe konuşamıyor, ülkemize maç programları dışında hiç gelmiyormuş. Alt yapı eğitim tamamen Almanyadan. Yine hepimizin yakından tanıdığı Erdoğan Atalay var. Başarılarını görünce hepimiz seviniyoruz, ülkemizde yayınlanan bir dizide başrol de oynuyor filmleri de var ama doğru düzgün Türkçe bilmiyor ülkemizden röportaja gidildiğinde tercümanla konuştu. Sizleri bilmiyorum ama ben içten samimi bir şekilde gurur duyamıyorum. Duyanlara da saygım sonsuz.

Çok Düzgün Türkçe Konuşuyor. Benim Gurur duymam için bu yeterli. Özünü kaybetmemiş.
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baaydin 3 yıl
Gerçekten çok açıklayıcı cevaplar vermiş. Erdi olmasa hiç susmadan bizleri aydınlatmaya devam edecekmiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
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linwin 3 yıl
Belki kızanlar olur doktor hanım ne kadar Türk? 3 kuşak önce Almanya'ya yerlemiş bir ailenin ferdi ve Almanya'da doğmuş. Tüm eğitimini Almanya'da ve Alman okullarında geçmiş aynı zamanda başarıları sebebiyle Alman devlet desteği almış.

Benim gurur duyabilmem için böyle başarılı olan bir kişinin Türkiye'de doğmuş, eğitimini Türkiye'de almış ve çalışmalarını Türkiye'de sürdürüp uluslararası başarı kazanmış olması gerekiyor. Yoksa 60 yıl önce bir Türk'ü ülkene al sonra tüm soyunu kendi ülkende ve kendi eğitiminle yetiştir ve başarıyı yakalasın. Burada bir başarı varsa ve gurur duyulacaksa bu gururu Almanya hak ediyor.

Röportajda soru soruyorlar Türkiye'deki çalışmaları değerlendirmelerini istiyorlar ama doktor hanım takip etmiyormuş. Belki Türkiye'ye hiç gelmiyordur yani bu doktor hanımın dedesi ve nenesi Türk olduğu için gurur duyuyoruz, Almanya'ya gidip yerleşmiş bir ailenin evladı olduğu ve orada başarılı olduğu içinde gurur duyuyoruz ama ben açıkcası böyle başarıların Türkiye'den çıkmasını istiyorum.

Mesela Mesut Özil ile gurur duyuyoruz ama kendisi ben kendimi Alman gibi hissediyorum dedi ve Alman milli takımını tercih etti. Doğru düzgün Türkçe konuşamıyor, ülkemize maç programları dışında hiç gelmiyormuş. Alt yapı eğitim tamamen Almanya'dan. Yine hepimizin yakından tanıdığı Erdoğan Atalay var. Başarılarını görünce hepimiz seviniyoruz, ülkemizde yayınlanan bir dizide başrol de oynuyor filmleri de var ama doğru düzgün Türkçe bilmiyor ülkemizden röportaja gidildiğinde tercümanla konuştu.

Sizleri bilmiyorum ama ben içten samimi bir şekilde gurur duyamıyorum. Duyanlara da saygım sonsuz.
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riaz 3 yıl
İzlerken bayıldım arkadaş resmen kadının ağzından cımbızla laf almışlar.Ağzına kürekle vurasım geldi.
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JMaharaja 3 yıl
Arkadaş bir Türk bişeyler yapmaya çalışmış yapmış veya yapamamış orası ayrı konu fakat şu kapanma açılma konusuna amma taktınız yaa.. Bırakın kim ne yapıyorsa yapsın bunları geçin artık ya.. Detaylara takılmayın beyler, büyük resmi görün. Eskidendi o kapalı olmak gericilik vs. Şu gün şu kadının aldığı maaşı hangimiz alıyoruz ben dahil? Demekki bişeyler biliyor bu insan, ve başına bişey bağlayıp bağlamamaları çalıştığı yeri etkilemiyor, yaptığı işe bakıyorlar.
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