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6.Nesil iPhone'la birlikte 30 pinli Dock Bağlantısı değişiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
17,7b
1
56
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple’ın 2003 yılında iPod’la kullanmaya başladığı 30 pinli dock bağlantısı, ekim ayında satışa sunulması beklenen 6.nesil iPhone ile tarihe karışabilir.
Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Reuters’in kaynaklarından edindiği bilgilere göre Apple, yeni iPhone’da 30 pinli dock bağlantısını yeni nesil 19 pinli dock bağlantısı ile değiştirecek. Cupertino’lunun yaklaşık 10 senedir tercih ettiği bu bağlantı arayüzünde değişikliğe gitmesinin ana sebebi ise telefonun alt yüzeyinde 3.5 mm’lik ses çıkışı için yeterli boşluğu yaratabilmek.
Apple’ın ses çıkışını cihazın alt tarafına entegre etmek istemesinin diğer bileşenler ya da yeni gelebilecek özelliklerle herhangi bir bağlantısı olabilir ancak temel ve geleneksel açıdan baktığımızda telefonların kullanımı sonrasında cebe direk konulduğu zaman alt tarafın üstte bulunuyor olması Apple’ı bu değişikliğe itmiş olabilir. Bilindiği üzere Apple, 1.Nesil iPod Nano’dan bu yana birçok iPod modelinde ses çıkışını alt tarafta yer vererek, cep içerisinde olası kablo karmaşıklığının önüne geçmekte.
Öte yandan Apple’ın “standartlaşan” bu bağlantı arayüzünde farklılığa gitmesi ise akıllara “geriye dönük aksesuarlara destek vermeyecek mi ?” sorusunu getirmiyor değil. 19 pin iddiasını ilk defa gündeme getiren iMore sitesine göre Apple, bu sıkıntının önüne geçmek bir Dock adaptörü hazırlayacak; ancak bu adaptörün 6.nesil iPhone’un kutu içeriğinde mi olacağı yoksa ayrı olarak mı satışa sunulacağıyla ilgili şimdilik net bir bilgi bulunmuyor. 


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darkaura 7 yıl en beğenilen hakanlevent
hakanlevent
tum cihazlarda micro usb zorunlu hale getirilmeli bence ip4 kullanıyorum ne kadar gereksız bir baglantı seklidir cözemiyorum

Kesinlikle gereksiz degil... en azindan apple icin. Diger urunlerden farkli olmaliki baska aksesuarlarla calisamasin, kendisi fais fiyattan aksesuarlarini satabilsin. Dune kadar neden 30pinin gerekli oldugunu, ufak micro usb nin nasil kolayca kirilabildigini anlatan ifanlar vardi. Bir firma gozunuzu bu kadarmi boyar.
hakanleventtum cihazlarda micro usb zorunlu hale getirilmeli bence ip4 kullanıyorum ne kadar gereksız bir baglantı seklidir cözemiyorum
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Yanıtla +22
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hakanlevent 7 yıl
tum cihazlarda micro usb zorunlu hale getirilmeli bence ip4 kullanıyorum ne kadar gereksız bir baglantı seklidir cözemiyorum
1 Yanıt Yanıtla +12
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SystemApps 7 yıl
evrenselliği geçtim kendi içinde bilem bir standart yok.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Litheart 7 yıl
Degismesi gerek zaten bu bile buyuk sayilir cok fazla yer kapliyor
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umutarslan.com 7 yıl
Batuist
fthkn
Batuist ben olsam hiçbir bağlantı konektörü bulundurmadan cihaz üretmeye çalışırdım. günümüzde pili şart elmek için kablosuz şarj yöntemi mevcut. kablosuz veri alışverişi için bluetooth, wifi gibi bir çok seçenekle program indirme kablosuz güncelleme (OTA) gibi seçeneklerde mevcut. kulaklıklarıda bluetooth kulaklık yaparsın ondan da kurtulursun olur sana hiçbir bir bağlantı konektörü içermeyen bir telefon.. pilinide boyuna genişletirsin süper olur... zaten geleceğin fikri olduğunu düşünüyorum ama ilk kim yapcak merak ediyorum..
Herşeyi kablosuz yapmak sağlığı tehdit eder. O kılzıötesi ve micro dalgalar senin vücudundan da geçecek. Hele ki cihazı kablosuz şarj etmek intiharla eş değer.
iyide zaten hali hazırda kablosuz güncelleme yapıyoruz. bluetooth kullanıyoruz. burada ekstra birşey yok.. birtek bu HP telefonlardaki gibi kablosuz şarj özelliğini eklicekler.. PalmOS kullanan kaç kişi öldü?? bu bahsettiklerimin hiçbirisi 3G şebekesini kullananarak görüşme yapan birinin maruz kaldığı zarardan daha fazla değildir.

herşeyi bir anda çöpe atamazsın.Bluetooth kulaklıklar müzik dinlemek için ideal değil hem takınca kendini ajan gibi hissediyosun hemde pil muhabbeti var.ayrıca bozulduğunda 2 liraya kulaklık alıpp kullanıyor insanlar 1000tl veripte alanda var.Sesi kaliteli iletmek için bi o kadar daha verilmesi gerek yoksa 2liralık kulaklık kalitesinde oluyor..kablosuz şarj ünitesinide yanında taşıyamazsın arabada şarj olayı sakat olur.kalın uçludan ince uçlu nokiaya geçişte bile insanlar madur oldu.şuanda yapılacak tek şey var data ve şarj işlemi için evrensel bir girişe yönelmek ona micro usb. sırf bu karmaşa yüzünden bagajda 6 tane şarj aleti çevirici taşıyorum
6300 mini usb
1208 ince uçlu
ipad2 30pin 1 amper
iphone 30pin 500mA
arkadaşın samsung micro usb :D yani kablodan kurtulmak için kablosuza gerek yok 1 tane yapın adam gibi yapın.
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kaan4554 7 yıl
İnsanlarımız onları bunları eleştireceğine o ürün almayıp tepki gösterse çok daha iyi olur.Nedir bu kendi firması gibi Samsung vs. veya Apple'ı savunmak? Kardeşim adamlar yapıyor mu yapıyor , alanlar alıyor mu alıyor e daha ne?
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Joyeux 7 yıl
Kulaklık girişinin altta olması bence daha iyi olmuş çünkü bazı harici hoparlörlerde iPhone U takarken ters takmak zorunda kalıyoruz kontrol etmesi zor oluyor ayrıca de dendiği gibi cebimize koyarken alt tarafı üstte kalacak sekilde koyuyoruz genelde yani kulaklık dolanmamış oluyor o zaman
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celaldk 7 yıl
Siz o 30 pin bağlantısının ne kadar gerekli olduğunu bilemessiniz tabi , çoğu iPhone sahibide bilemez ama benim gibi profesyonel amaçla kullananlar gayet o girişin değerini bilir. Mesela benim AKG Q701 kualklığımın empedansı 60 ohm eğer kulaklığımı normal bir kulaklık girişinden takarsam çok az ses alabiliyorum fakat 30 pin girişine çeviriciyle taktığımda kulaklarımı patlaticak kadar güçlü ve net bir ses geliyor bu telefon sadece bir oyun cihazı değil sadece bunu anlasın artık androidçiler . Apple'ın tüm ürünleri profesyoneller için normalde. Sadece şuan moda olduğu için herkesin MacBook'ları, iPad'leri var bu modaya kapılıp alan insanlara acıyorum o kadar parayı çöpe atıyorlar her şeyinden yararlanamiyacakları bir cihaza
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fthkn 7 yıl
fthkn
Apple bu kafayla fazla hayatta kalamaz. Zaten malı götürdüler. paraları kasaya sığmıyormuş artık. Çöküşleri yakındır. Neden insanları mahkum ediyorsunuz anlamıyorum. İphoneun bluetoth,müzik ve uygulama konusundaki sınırlamalarını biraz olsun anlıyorum çok daha falza kazanmak istiyorlar ama geçen gün iphone 4 aldım ve ön kamerasıyla 3g görüşme yapılamadığını öğrendim ve aynen geri verdim. Bu kadar da abartılmaz.

Tabi şu an iphone 3gs kullanıyorum ama daha ötesine geçmeyeceğim çünkü bunu haketmiyorlar.
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vitor reis 7 yıl
arka plandaki imac'de yakıyor
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fthkn 7 yıl
Apple bu kafayla fazla hayatta kalamaz. Zaten malı götürdüler. paraları kasaya sığmıyormuş artık. Çöküşleri yakındır. Neden insanları mahkum ediyorsunuz anlamıyorum. İphone'un bluetoth,müzik ve uygulama konusundaki sınırlamalarını biraz olsun anlıyorum çok daha falza kazanmak istiyorlar ama geçen gün iphone 4 aldım ve ön kamerasıyla 3g görüşme yapılamadığını öğrendim ve aynen geri verdim. Bu kadar da abartılmaz.
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fthkn 7 yıl
Batuist
ben olsam hiçbir bağlantı konektörü bulundurmadan cihaz üretmeye çalışırdım. günümüzde pili şart elmek için kablosuz şarj yöntemi mevcut. kablosuz veri alışverişi için bluetooth, wifi gibi bir çok seçenekle program indirme kablosuz güncelleme (OTA) gibi seçeneklerde mevcut. kulaklıklarıda bluetooth kulaklık yaparsın ondan da kurtulursun olur sana hiçbir bir bağlantı konektörü içermeyen bir telefon.. pilinide boyuna genişletirsin süper olur... zaten geleceğin fikri olduğunu düşünüyorum ama ilk kim yapcak merak ediyorum..

Herşeyi kablosuz yapmak sağlığı tehdit eder. O kılzıötesi ve micro dalgalar senin vücudundan da geçecek. Hele ki cihazı kablosuz şarj etmek intiharla eş değer.
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Batuist 7 yıl fthkn
fthkn

Batuist

ben olsam hiçbir bağlantı konektörü bulundurmadan cihaz üretmeye çalışırdım. günümüzde pili şart elmek için kablosuz şarj yöntemi mevcut. kablosuz veri alışverişi için bluetooth, wifi gibi bir çok seçenekle program indirme kablosuz güncelleme (OTA) gibi seçeneklerde mevcut. kulaklıklarıda bluetooth kulaklık yaparsın ondan da kurtulursun olur sana hiçbir bir bağlantı konektörü içermeyen bir telefon.. pilinide boyuna genişletirsin süper olur... zaten geleceğin fikri olduğunu düşünüyorum ama ilk kim yapcak merak ediyorum..


Herşeyi kablosuz yapmak sağlığı tehdit eder. O kılzıötesi ve micro dalgalar senin vücudundan da geçecek. Hele ki cihazı kablosuz şarj etmek intiharla eş değer.

iyide zaten hali hazırda kablosuz güncelleme yapıyoruz. bluetooth kullanıyoruz. burada ekstra birşey yok.. birtek bu HP telefonlardaki gibi kablosuz şarj özelliğini eklicekler.. PalmOS kullanan kaç kişi öldü?? bu bahsettiklerimin hiçbirisi 3G şebekesini kullananarak görüşme yapan birinin maruz kaldığı zarardan daha fazla değildir.
2 Yanıt Yanıtla
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Whisper911 7 yıl
marjinal appleın saçma uygulamaları....
iflah olmaz apple kullanıcısı ağabeyim bile android kullanır oldu. . İnsanlara daha çok özgürlük sunacağına hala daha kısıtlama getirmeye çalışıyor elma...
Kaybetmeye mahkumsunuz artık sizi kurtaracak steve jobs da yok. Yazık etmeseler bari güzelim markayı adamcağızın arkasından.
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Batuist 7 yıl
ben olsam hiçbir bağlantı konektörü bulundurmadan cihaz üretmeye çalışırdım. günümüzde pili şart elmek için kablosuz şarj yöntemi mevcut. kablosuz veri alışverişi için bluetooth, wifi gibi bir çok seçenekle program indirme kablosuz güncelleme (OTA) gibi seçeneklerde mevcut. kulaklıklarıda bluetooth kulaklık yaparsın ondan da kurtulursun olur sana hiçbir bir bağlantı konektörü içermeyen bir telefon.. pilinide boyuna genişletirsin süper olur... zaten geleceğin fikri olduğunu düşünüyorum ama ilk kim yapcak merak ediyorum..
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