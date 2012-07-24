6.Nesil iPhone'la birlikte 30 pinli Dock Bağlantısı değişiyor

Apple’ın 2003 yılında iPod’la kullanmaya başladığı 30 pinli dock bağlantısı, ekim ayında satışa sunulması beklenen 6.nesil iPhone ile tarihe karışabilir.

Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Reuters’in kaynaklarından edindiği bilgilere göre Apple, yeni iPhone’da 30 pinli dock bağlantısını yeni nesil 19 pinli dock bağlantısı ile değiştirecek. Cupertino’lunun yaklaşık 10 senedir tercih ettiği bu bağlantı arayüzünde değişikliğe gitmesinin ana sebebi ise telefonun alt yüzeyinde 3.5 mm’lik ses çıkışı için yeterli boşluğu yaratabilmek.

Apple’ın ses çıkışını cihazın alt tarafına entegre etmek istemesinin diğer bileşenler ya da yeni gelebilecek özelliklerle herhangi bir bağlantısı olabilir ancak temel ve geleneksel açıdan baktığımızda telefonların kullanımı sonrasında cebe direk konulduğu zaman alt tarafın üstte bulunuyor olması Apple’ı bu değişikliğe itmiş olabilir. Bilindiği üzere Apple, 1.Nesil iPod Nano’dan bu yana birçok iPod modelinde ses çıkışını alt tarafta yer vererek, cep içerisinde olası kablo karmaşıklığının önüne geçmekte.

Öte yandan Apple’ın “standartlaşan” bu bağlantı arayüzünde farklılığa gitmesi ise akıllara “geriye dönük aksesuarlara destek vermeyecek mi ?” sorusunu getirmiyor değil. 19 pin iddiasını ilk defa gündeme getiren iMore sitesine göre Apple, bu sıkıntının önüne geçmek bir Dock adaptörü hazırlayacak; ancak bu adaptörün 6.nesil iPhone’un kutu içeriğinde mi olacağı yoksa ayrı olarak mı satışa sunulacağıyla ilgili şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.



