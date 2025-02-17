767 inç büyüklüğünde dünyanın en büyük mobil LED ekranı sergilendi

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Tam Boyutta Gör Belçikalı LED ekran uzmanı Photonics, Barselona'daki ISE 2025'te dünyanın en büyük mobil LED ekranını sergiledi. Ziyaretçileri karşılayan Jumbo162 isimli dev ekran, 767 inç büyüklüğe, 4K çözünürlüğe ve adında belirtildiği gibi 162 metrekare alana sahip.

Şirketin daha önceki en büyük ekranı Jumbo100, 100 metrekare alana ve HD+ çözünürlüğe sahipti. Dolayısıyla yeni ekran, öncekine göre önemli ölçüde ilerleme kaydetmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Jumbo162, 374 adet InfiLED arg.9 LED panelin birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Aynı zamanda Photonics'in Infinite Colors Technology teknoojisiyle geniş bir renk yelpazesi sunuyor. Şirket, ekranın son derece koyu Vanta Black yüzey teknolojisini kullandığını, altın telli tam siyah LED lambalar ve hassas gölgelendirici tasarımıyla birleştiğinde, son derece yüksek kontrast oranı sunduğunu söylüyor.

Ekran ayrıca, Megapixel VR işleme, Helios LED işlemci ve çoklu ekran modları gibi özellikleri barımdırıyor. Ekranın altında bulunan siyah kısım ise hem araç römorkü hem de stand olarak işlev görüyor ve ekranın 360 derece dönmesine olanak sağlıyor.

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Jumbo162 özellikleri

Boyutlar :17 m x 9,5 m, 767 inç diyagonal, 16:9 oran

:17 m x 9,5 m, 767 inç diyagonal, 16:9 oran Piksel aralığı: 3,9 mm

3,9 mm Maksimum parlaklık: 5.000 nit

5.000 nit Görüntüleme açıları: 160° Y / 130° D

160° Y / 130° D Yenileme hızı: 3.840 Hz

3.840 Hz Ağırlık: 28.000 kg

28.000 kg Güç: 63A ve 125A, 400V

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767 inç büyüklüğünde dünyanın en büyük mobil ekranı sergilendi