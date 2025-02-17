767 inç büyüklüğünde dünyanın en büyük mobil LED ekranı sergilendi

Şirketin daha önceki en büyük ekranı Jumbo100, 100 metrekare alana ve HD+ çözünürlüğe sahipti. Dolayısıyla yeni ekran, öncekine göre önemli ölçüde ilerleme kaydetmiş durumda.
Ekran ayrıca, Megapixel VR işleme, Helios LED işlemci ve çoklu ekran modları gibi özellikleri barımdırıyor. Ekranın altında bulunan siyah kısım ise hem araç römorkü hem de stand olarak işlev görüyor ve ekranın 360 derece dönmesine olanak sağlıyor.
Jumbo162 özellikleri
Boyutlar:17 m x 9,5 m, 767 inç diyagonal, 16:9 oran
Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer
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