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    Dünyanın en büyük elektrikli gemisi 650 araç taşıyacak ve 100 MWh bataryaya sahip olacak

    Finlandiyalı deniz taşımacılığı şirketi Viking Lines, Helios isimli dünyanın en büyük elektrikli gemisi ile ilgili ilk ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Dev feribot neler sunacak?

    Dünyanın en büyük elektrikli gemisinin ayrıntıları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Finlandiyalı deniz taşımacılığı şirketi Viking Lines, Helios isimli dünyanın en büyük elektrikli gemisi ile ilgili ilk ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

    100 MWh kapasiteli dev bataryaya sahip olacak

    Henüz erken aşamalarda olduğu için teknik detaylar sınırlı. Ancak Helios’un yaklaşık 195 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olması planlanıyor. Tamamen elektrikli güç aktarma sistemiyle 23 knot (yaklaşık 42.5 km/saat) hıza ulaşması bekleniyor. Feribotun, 85 ila 100 MWh kapasiteye sahip dev batarya sistemlerinden güç alacağı belirtiliyor. Ayrıca, limana 30 MW'lık bir şarj sistemi de kurulacak.

    Viking Line, Rauma tersanesi ve diğer ortaklarla birlikte geliştirilen Helios, Finlandiya’nın Helsinki Limanı ile Estonya’nın Tallinn kenti arasında 43 deniz mili (80 km) mesafedeki hatta sefer yapacak. Elektrikli feribot, 2.000 yolcu ve 650 aracı aynı anda taşıyabilecek. Helios projesinin 2030'un başlarında tamamlanması hedefleniyor.

    Proje, Baltık bölgesinde deniz taşımacılığını karbon nötr hale getirme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Dünya genelinde elektrikli deniz taşımacılığı yaygınlaşmaya başlasa da, daha uzun mesafeli taşımacılık için amonyak ve hidrojen gibi enerji kaynakları da alternatif olarak değerlendiriliyor.

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    power-pc 34 dakika önce

    Hayatınız PALAVRA, dinci motifler ile süslenmiş palavralar...

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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