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    AOC oyun monitörü seçeneklerine bir yenisini daha ekledi

    Oyun dünyası için yeni monitör modellerini arka arkaya sıralayan teknoloji şirketi AOC, şimdi de karşımıza çift modlu yeni modeliyle çıkıyor. İşte AOC U27G4’ün özellikleri.

    AOC oyun monitörü seçeneklerine bir yenisini daha ekledi Tam Boyutta Gör

    AOC, oyun dünyasına hitap eden yeni U27G4 monitörünü tanıttı. Geçtiğimiz yılın U27G40E modelini temel alan bu versiyon, çift modlu ekranıyla esneklik sunuyor. Kullanıcılar, görsel kaliteyi ön planda tutarak 4K çözünürlüğü 160Hz yenileme hızıyla deneyimleyebilir ya da rekabetçi oyunlarda Full HD modunda 320Hz’e geçerek akıcılığı artırabilir.

    Fast IPS panel teknolojisine sahip monitör, 3840x2160 piksel çözünürlükte 160Hz veya 1920x1080 piksel çözünürlükte 320Hz hızında çalışabiliyor. 450 nit parlaklık seviyesi ve 1000:1 kontrast oranıyla keskin görüntüler sunarken, 1ms tepki süresi sayesinde gecikmeyi minimuma indiriyor. 10-bit renk desteğiyle sRGB’nin tamamını ve DCI-P3’ün %95’ini kapsayan ekran, canlı ve doğru renkler sunuyor. AMD FreeSync ve Adaptive-Sync desteğiyle ekran yırtılmalarını engelleyerek oyun keyfini kesintisiz hale getiriyor.

    Bağlantı seçenekleri açısından da güçlü olan monitör, iki HDMI 2.1 ve bir DisplayPort 1.4 girişine sahip. 3.5mm kulaklık girişi de mevcut. AOC, oyunculara özel geliştirdiği G-Menu yazılımı, Game Color ayarı, Shadow Control, Dynamic Crosshair ve Overdrive gibi çeşitli özellikleri bu modele entegre etmiş. FPS oyunları için düşük giriş gecikmesi ve Hareket Bulanıklığı Azaltma (MBR Sync) desteğiyle aksiyon sahnelerinde daha net görüntüler elde etmek mümkün. Aynı anda iki farklı kaynaktan görüntü almayı sağlayan PIP ve PBP modları da çoklu görev yapmayı kolaylaştırıyor.

    Tasarım açısından ince çerçeveleriyle dikkat çeken U27G4, sadece 1mm’lik kenar genişliğiyle modern ve şık bir görünüme sahip. Siyah ve kırmızı renk detaylarıyla oyun temasını güçlendiren model, ergonomik standı sayesinde yükseklik ayarı, eğim, dönüş ve çift yönlü döndürme özellikleri sunuyor. Ayrıca, VESA 100x100mm desteği sayesinde duvara monte edilebiliyor.

    VESA DisplayHDR 400 sertifikası ile donatılan monitör, daha derin siyahlar ve daha parlak beyazlar sunarak görüntü kalitesini iyileştiriyor. Ancak, üst segment HDR ekranlar kadar yüksek kontrast sunmuyor. Uzun süreli kullanımda göz konforunu artırmak için titreme önleyici teknoloji ve düşük mavi ışık filtresi de yer alıyor.

    AOC U27G4, hem hikaye odaklı oyunlarda yüksek çözünürlük arayanlar hem de rekabetçi oyunlarda üstün yenileme hızına ihtiyaç duyanlar için güçlü bir seçenek sunuyor.

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    TheJudgé 5 saat önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 2 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 2 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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