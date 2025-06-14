Apple, 16 yıl sonra nihayet özel zil sesi ayarlamaya izin veriyor

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Tam Boyutta Gör Apple'ın geçtiğimiz hafta iPhone'lar için tanıttığı iOS 26, yeni "Liquid Glass" tasarımı ve getirdiği yeni özelliklerle oldukça konuşuldu. iOS 26, uzun yıllardır Android telefonlarda var olan bir özelliği de nihayet iPhone'lara getiriyor: özel zil sesi ayarlama.

Android kullanıcıları 2008’den bu yana yalnızca birkaç dokunuşla istedikleri MP3 dosyasını telefon zil sesi olarak ayarlayabiliyor. Ancak iPhone sahipleri için bunu yapmak oldukça zahmetliydi. Bir zil sesi ayarlamak için ya 1.5 GB’lık GarageBand uygulamasıyla şarkıyı düzenlemek ya da Mac’teki Müzik uygulamasıyla dönüştürüp Finder aracılığıyla iPhone’a aktarmak gerekiyordu.

iOS 26 ile özel zil seslerini ayarlamak kolaylaşıyor

iOS 26 ile birlikte bu karmaşa sona eriyor. Macworld’ün tespitine göre iOS 26 Geliştirici Beta 1 sürümünde artık herhangi bir ses dosyasını, Paylaş menüsü üzerinden sadece birkaç dokunuşla zil sesi olarak ayarlamak mümkün. Bunun için Dosyalar ya da Sesli Notlar gibi uygulamalarda ses dosyasını bulup, Paylaş butonuna dokunmak ve ardından yeni eklenen "Zil Sesi Olarak Kullan" seçeneğini seçmek yeterli.

Bu işlemi tamamladığınızda söz konusu zil sesi, Ayarlar > Sesler ve Dokunuşlar > Zil Sesi bölümünde otomatik olarak varsayılan zil sesi olarak belirleniyor. İsterseniz bu sesi tüm aramalar için kullanabilir ya da belirli kişilere özel olarak atayabilirsiniz. Özellik MP3, M4A ve muhtemelen başka formatları da destekliyor ancak ses dosyasının 30 saniyeden kısa olması gerekiyor.

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Peki Apple neden bu kadar süre bekledi?

Apple bu kararıyla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da, neden bu kadar geciktiğini ikinci ekran görüntüsüne bakarak anlamak mümkün. Eskiden zil sesleri oldukça büyük bir ticari alandı. Apple da iTunes içinde Tone Store aracılığıyla kullanıcıların para vererek zil sesi satın almasına olanak tanıyordu.

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Zamanla insanların telefon kullanım alışkanlıkları değişti ve birçok kullanıcı varsayılan zil sesleriyle yetinmeye başladı. Bu da zil sesi satışından elde edilen gelirlerin azalmasına yol açtı.

Sonuç olarak, iOS 26 ile iPhone kullanıcıları nihayet Android'deki gibi kolayca zil sesi ayarlama imkanına kavuşuyor. Her ne kadar bu değişiklik oldukça gecikmiş olsa da, hiç olmamasından iyidir.

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Apple, 16 yıl sonra nihayet özel zil sesi ayarlamaya izin veriyor

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