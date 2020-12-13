8/16 Core i9-11900K 5.3 GHz’e ulaşabiliyor

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Mavi ekip LGA 1200 soketine devam edeceği Rocket Lake işlemcilerinde yeni mimariye geçiş yapmaya hazırlanıyor. 14 nm+++ Core i9-11900K’nın tek çekirdek frekansı gün yüzüne çıktı.

Hem çekirdek sayısı daha az hem de boost frekansı daha düşük

Bir Twitter kullanıcısına göre Cypress Cove çekirdekleriyle gelecek 8 çekirdek 16 izlekli Core i9-11900K, Thermal Velocity Boost ile 5.3 GHz’e ulaşabiliyor. Core i9-10900K’ya göre değişikliğe gidilmeyen tek çekirdek frekansının üzerine tüm çekirdeklerle ulaşılan boost frekansında Core i9-10900K’nın 4.9 GHz’lik değerinden 4.8 GHz’e düşülmesi ise dikkat çekiyor.

Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 on ARM’da x64 desteğini denemeye başladı"

Diğer taraftan Intel’in 8 çekirdeğe düşmesi beklenen Rocket Lake işlemcisi Core i9-11900K’nın PL1 ve PL2 için Comet Lake ile aynı seviyeleri, 125 watt ve 250 wattı paylaşması da önemli bir detay. Son olarak Intel’in PCIe 4.0’a geçiş yapacağı işlemcilerin önümüzdeki yılın ilk yarısında satışa sunulması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/intel-rocket-lake-s-core-i9-11900k-cpu-allegedly-boost-up-to-5-3-ghz

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