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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    8/16 Core i9-11900K 5.3 GHz’e ulaşabiliyor

    Intel’in daha önce baz frekansı paylaşılan Rocket Lake işlemcisinin Thermal Velocity Boost ile ulaşabildiği tek çekirdek frekansı gün yüzüne çıktı. Tüm çekirdeklerle ulaşılan frekansta düşüş var.
    1 hf.
    2,6b
    1
    22
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    8/16 Core i9-11900K 5.3 GHz’e ulaşabiliyor
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    Mavi ekip LGA 1200 soketine devam edeceği Rocket Lake işlemcilerinde yeni mimariye geçiş yapmaya hazırlanıyor. 14 nm+++ Core i9-11900K’nın tek çekirdek frekansı gün yüzüne çıktı.

    Hem çekirdek sayısı daha az hem de boost frekansı daha düşük

    Bir Twitter kullanıcısına göre Cypress Cove çekirdekleriyle gelecek 8 çekirdek 16 izlekli Core i9-11900K, Thermal Velocity Boost ile 5.3 GHz’e ulaşabiliyor. Core i9-10900K’ya göre değişikliğe gidilmeyen tek çekirdek frekansının üzerine tüm çekirdeklerle ulaşılan boost frekansında Core i9-10900K’nın 4.9 GHz’lik değerinden 4.8 GHz’e düşülmesi ise dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 on ARM’da x64 desteğini denemeye başladı"

    Diğer taraftan Intel’in 8 çekirdeğe düşmesi beklenen Rocket Lake işlemcisi Core i9-11900K’nın PL1 ve PL2 için Comet Lake ile aynı seviyeleri, 125 watt ve 250 wattı paylaşması da önemli bir detay. Son olarak Intel’in PCIe 4.0’a geçiş yapacağı işlemcilerin önümüzdeki yılın ilk yarısında satışa sunulması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-rocket-lake-s-core-i9-11900k-cpu-allegedly-boost-up-to-5-3-ghz Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hellmare (Akif Emre) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kış bitmeden çıksa bari 14++++++++++++ ile önemli ölçüde ısı avantajı ile odamızı ısıtacağa benziyor, merakla bekliyoruz :)
    Yanıtla +24
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    Tolgá (Tolgahan Akyüz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    amd ne hale getirdi ya.koskoca intel şamar oğlanına döndü.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    viper17 (A ...) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    14 nm+++ :)
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    Orodruin (Candaş Ulaş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amd Ryzen çıktığından beridir sadece mimariyi geliştirmekle kalmıyor aynı zamanda işlemci içerisindeki kısımları da revize edip farklı tasarım anlayışı getiriyor. Zen2 ve Zen3 mimarisi farkları gibi.



    Ama intelin yeni birşey sunduğu yok. Broadwell'den beridir ısıtıp ısıtıp aynı şeyi getiriyor. Yeni bir mimari tasarım yapması gerek intelin. Yoksa işi cidden zor. 10nmye tamamen geçse bile amd 5nmye inmiş olacak.
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    V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hahahahahh yazık ya :)
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    djduke (salim yeşilbaş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    AMD tekel olma yolunda ilerliyor. nvidia yıda köşeye sıkıştırdı. Bu herifler uzaylı teknolojisi falan mı buldu, 2 -3 yılda bambaşka bir firma oldu performans açısından.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) djduke
    Geriye baktığımızda aslında uzay teknolojisinden çok, 3 nesil deney aşaması görüyoruz, core to core ve core to ram arası gecikmelere sebep olan arızalı Zen mimarisini anca Zen 3'de düzeltebildiler, önceden tasarlanmış şeyler bunlar aslında, Zen 3'de büyük iş başarmış görünmek gibi. Intel cpu'larda özellikle 7. Nesilden sonrakilerin arasında ipc farkının az olmasının sebebi, her zaman değişmeyen monolitik yapıdan kaynaklandı. Intel cpu'ları Zen gibi 3 adet ayrı zardan oluşmuyor, gpu gibi herşey tek zarda, dolayısı ile gecikme sorunu diye birşey olmuyor. Intel istese TSMC'ye 7 nm üretim yaptırıp, Rocket Lake mimarisine dahi ihtiyaç duymadan, Coffee Lake mimarisi ile 16/32'yi zar'a makul şekilde sığdırabilirdi veya AMD gibi chiplet tasarımında bunu uygulardı. Amaç sadece bol çekirdekli işlemci yapmak olsa, al sana Cinebench'de müthiş multithread gücü derdi rahatlıkla, bazılarının anlamadıkları nokta bu. Intel'in şu anda çektiği tek zorluk, 10 nm ve ilerisi için yaşadığı verimsizlik yüzünden kendi üretimi olan 14 nm'de kalmasıdır. Bu yüzden 10 nm soket 1700 Alder Lake-S Intel için büyük önem arz ediyor, haberlerdeki gibi anakart soket ömürünü de 2 nesil üzerinde uzatırlarsa, zamanla daha iyi şeyler ortaya çıkabilir. Piyasaya rekabet şart, kullanıcı dostu denilen AMD isterse fiyatlandırma konusunda ne kadar çakal olabileceğini Zen 3'de göstermiş oldu.
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    pazarçarı 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    INTEL FX 11900K 5.3 GHz
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    Gökay16 (Gökay Genç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple ın ARM işlemcileri devirimi gelecek 3 yıl içinde tüm notebook piyasasını windows desteğiyle birlikte ele geçirir. Öyle böyle değil aynı gücü %50 daha az enerjiyle üretiyor M1 işlemcisi. Sunucu pazarında. Da atılım yapan appl,e intel ve AMD yi ilerleyen yıllarda sekötrel daralmayla batışa sürükleyebilir. Nvidia nın ARM ı aldığını düşünürsek ekran kartı pazarından sonra işlemci pazarında da geleceğin dünyasına yön verecekler gibi...
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aynısının mavisi
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    Onurmsq (--- ----) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hala akıllanmadı bu intel. apple m1i çıkartarak intel en önemli müşterisini kaybetti.
    daha da önemlisi amd intele fark atıyor artık. böyle giderse ya piyasadan silinecek. ya da büyük bir performans sıçraması yapacak. nvidia gibi. başka yolu yok.
    üretici markalar inteli tercih etmese çoktan silinmişti. laptoplarda halan yüzde 75 80 arasında kullanılıyor. tek tutunduğu yer burası.
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Onurmsq
    O yüzden Ekran kartı işine girdi ya. Batmamak için.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı da 5.3 seviyelerine ulaşabiliyor👍
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    brokengineer (on ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar performans per watt olarak ilerleyemiyoruz bari çekirdek azaltıp frekansı ve ipcyi bir şekilde arttırıp rekabetci olalım diyecekler. Fiyat olarak da indirim görürseniz şaşırmam.
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    Ceann Capall 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tabloya bakıp gelişme, ilerleme görmeyen bir tek ben miyim?
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    2576 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    intel core i9-11900K, intel rocket lake ve
    3 etiket daha intel cypress cove intel 14 nm+++ Donanım
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