    AMD Ryzen 9 9950X3D2 ve Ryzen 7 9850X3D özellikleri sızdırıldı

    AMD, yeni Ryzen 9 9950X3D2 ve Ryzen 7 9850X3D işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 5.6 GHz'e ulaşan hızlar ve çift 3D V-Cache yapısı, serinin performans sınırlarını yeniden belirleyecek.

    AMD Ryzen 9 9950X3D2 ve Ryzen 7 9850X3D özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin Ryzen 9000X3D serisi çok yakında güncellenebilir. Son olarak yeni bir sızıntıda, şirketin Ryzen 9 9950X3D2 ve Ryzen 7 9850X3D olmak üzere iki yeni X3D modeli üzerinde çalıştığını duyurdu. Sızıntıya göre her iki işlemci de yüksek frekans ve geniş önbellek kapasitesiyle sunulacak.

    AMD Ryzen 9 9950X3D2 ve 9850X3D geliyor

    Sızdırılan bilgilere göre Ryzen 9 9950X3D2, çift 3D V-Cache (Dual 3D-VCache) tasarımıyla gelecek. Bu yapı, toplamda 192 MB L3 önbellek sunacak. İşlemci 16 çekirdek, 32 iş parçacığı ve 5.6 GHz boost / 4.3 GHz base clock değerlerine sahip olacak. Ayrıca 200W TDP değeriyle serinin en yüksek güç gereksinimine ulaşacak.

    Ryzen 7 9850X3D modeli ise 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı yapılandırmasıyla geliyor. Bu modelde 96 MB L3 önbellek, 120W TDP ve 5.6 GHz boost / 4.7 GHz base clock bulunacak. Ayrıca bu model, Ryzen 7 9800X3D ile benzer bir çekirdek dizilimi taşısa da, yeni modelin daha yüksek frekans hızlarına sahip.

    Henüz çıkış tarihi paylaşılmamış olsa da, her iki X3D işlemcinin Ryzen 9000 serisinin güncellenmiş sürümleri olarak piyasaya çıkması bekleniyor. Özellikle 9950X3D2'nin "dual cache" yapısı, önceki nesil X3D modellerine kıyasla daha yüksek oyun performansı ve bellek verimliliği sağlayabilir.

    AMD ise henüz konuya ilişkin resmi açıklamada bulunmadı. Ancak kaynaklara göre yeni işlemciler, Intel'in 2025'te çıkacak Arrow Lake Refresh serisine doğrudan rakip olacak. Eğer iddialar doğrulanırsa, 9950X3D2 modeli masaüstü segmentinde AMD'nin bugüne kadarki en güçlü oyun işlemcisi unvanını alabilir.

