81 ilde 100 TEKNOFEST atölyesi kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, 81 ilde 100 TEKNOFEST atölyesi kurarak, gençlerin teknoloji yolculuğuna kendi şehirlerinden başlamalarına olanak sağlayacaklarını söyledi.
Coştu, Anadolu Bilişim Buluşmaları'na katılmak üzere geldiği kentte, Türkiye'nin teknoloji atılımını "milli teknoloji hamlesi vizyonu" olarak tarif ettiklerini belirtti.
Milli teknoloji hamlesinin, Türkiye'nin teknolojik ve ekonomik bağımsızlığını gerçekleştirmede en önemli gücünün nitelikli insan kaynağı olduğuna işaret eden Coştu, bu kaynağı büyütmek için 2018'den bu yana TEKNOFEST etkinlikleri düzenlendiğini hatırlattı.
Zekeriya Coştu konuyla alakalı, “Proje geliştirme kültürüyle birlikte çalışma kültürünü gençlerimiz arasında yaygınlaştırıyor olmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirebilmek için de biz Türkiye'nin bütün şehirlerinde, 81 ilimizde hayata geçireceğimiz yeni bir projenin startını verdik. '81 ilde 100 TEKNOFEST Atölyeleri Projesi'ni başlattık. Gençlerin TEKNOFEST yarışmalarına, bütün teknoloji yarışmalarına hazırlanabilecekleri, proje takımlarını oluşturup birlikte çalışabilecekleri fiziki ortamı, mentor desteğini sağlayacağımız TEKNOFEST atölyeleri modelini hayata geçiriyoruz. 81 ile 100 TEKNOFEST atölyesini inşallah önümüzdeki dönemde inşa etmek arzusundayız.” şeklinde açıklama yaptı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.