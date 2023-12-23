İnce Film Laboratuvarı, savunma sanayi projelerine destek verecek

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Prof. Dr. Nükhet Hotar, yaptığı açıklamada, laboratuvarın savunma, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında mühendislik faaliyetlerini sürdürdüğünü, Türkiye'nin milli hedefleri doğrultusunda kritik roller üstlenmeye hazırlandığını bildirdi.

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Laboratuvarın yüksek teknolojili ürün geliştirme, üretilen prototiplerin endüstriye kazandırılması ve inovatif çalışmalarıyla dikkati çektiğini belirten Hotar, şu bilgileri verdi:

"EMUM Selçuk Bayraktar İnce Film Laboratuvarımız, ulusal hedeflerimiz doğrultusunda güneş pilleri, radar soğuran sistemler, akıllı koruyucu giysiler, elektronik ve optik sensörler için ince film, elektronik malzemeler gibi pek çok yüksek teknolojili ürün geliştirmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde merkezimizde ve laboratuvarımızda, hali hazırda yurt dışından yüksek maliyetlerle ithal edilen hedef malzemeler, DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün desteğiyle yerli ve milli olarak geliştirilmektedir."

Hotar, Selçuk Bayraktar'ın ortaya koyduğu üretim ve projelerle milli savunma sanayisinin bugünlere gelmesinde kritik rol oynadığını, bu nedenle isminin laboratuvara verilmesini uygun gördüklerini ifade etti.

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