İnce Film Laboratuvarı, savunma sanayi projelerine destek verecek

Prof. Dr. Nükhet Hotar, yaptığı açıklamada, laboratuvarın savunma, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında mühendislik faaliyetlerini sürdürdüğünü, Türkiye'nin milli hedefleri doğrultusunda kritik roller üstlenmeye hazırlandığını bildirdi.
Laboratuvarın yüksek teknolojili ürün geliştirme, üretilen prototiplerin endüstriye kazandırılması ve inovatif çalışmalarıyla dikkati çektiğini belirten Hotar, şu bilgileri verdi:
"EMUM Selçuk Bayraktar İnce Film Laboratuvarımız, ulusal hedeflerimiz doğrultusunda güneş pilleri, radar soğuran sistemler, akıllı koruyucu giysiler, elektronik ve optik sensörler için ince film, elektronik malzemeler gibi pek çok yüksek teknolojili ürün geliştirmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde merkezimizde ve laboratuvarımızda, hali hazırda yurt dışından yüksek maliyetlerle ithal edilen hedef malzemeler, DEÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün desteğiyle yerli ve milli olarak geliştirilmektedir."
Hotar, Selçuk Bayraktar'ın ortaya koyduğu üretim ve projelerle milli savunma sanayisinin bugünlere gelmesinde kritik rol oynadığını, bu nedenle isminin laboratuvara verilmesini uygun gördüklerini ifade etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.