TEKNOFEST'in desteklediği yeni teknoloji girişimleri açıklandı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör T3 Girişim Merkezi yürütücülüğünde 2022 yılında hayata geçirilen TEKNOFEST Girişim Programı ile teknoloji odaklı girişimler destekleniyor. TEKNOFEST Girişim Programı’nın yeni dönemde destekleyeceği girişimler açıklandı.

TEKNOFEST Girişim Programı’na katılan girişimcilere eğitimden mentörlük hizmetine, ofis ve prototipleme atölyelerinden yatırımcı görüşmelerine kadar 11 farklı alanda kapsamlı destek sunuluyor. Programı tamamlayan girişimlere 800 bin TL'ye kadar hisseye dönüştürülebilir yatırım desteği veriliyor.

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TEKNOFEST Girişim Programı kapsamında bugüne kadar 46 girişime toplam 9,6 milyon TL'lik maddi destek sağlandı. TEKNOFEST Girişim Programı 4. döneminde 5 yenilikçi girişim desteklenecek.

TEKNOFEST Girişim Programı 4. Döneminde Desteklenecek Girişimler Şunlar:

Agrovech : Bu girişim; tarım ve sanayide sürdürülebilirliği önceliklendirerek, yapay zeka destekli dron, uydu ve nesnelerin interneti teknolojileriyle geniş arazilerin akıllı, verimli ve bütüncül bir şekilde izlenmesini mümkün kılıyor.

: Bu girişim; tarım ve sanayide sürdürülebilirliği önceliklendirerek, yapay zeka destekli dron, uydu ve nesnelerin interneti teknolojileriyle geniş arazilerin akıllı, verimli ve bütüncül bir şekilde izlenmesini mümkün kılıyor. Newky : Araç anahtarları, elektronik kontrol üniteleri ve bağlantılı araç sistemlerini hedef alan tehditlere karşı proaktif ve gerçek zamanlı koruma sağlayan Newky, araçlar için yeni nesil siber güvenlik çözümü sunuyor.

: Araç anahtarları, elektronik kontrol üniteleri ve bağlantılı araç sistemlerini hedef alan tehditlere karşı proaktif ve gerçek zamanlı koruma sağlayan Newky, araçlar için yeni nesil siber güvenlik çözümü sunuyor. Vignetim : Avrupa'daki dijital vinyet ve otoyol geçiş sistemlerini tek çatı altında toplayarak, sınır ötesi seyahatleri kolaylaştırıyor.

: Avrupa'daki dijital vinyet ve otoyol geçiş sistemlerini tek çatı altında toplayarak, sınır ötesi seyahatleri kolaylaştırıyor. Wastespresso : Kahve posalarını geri dönüştürerek yüksek katma değerli biyo-kompozit malzemelere dönüştürüyor. Plastik kullanımını azaltırken karbon emisyonlarını da yüzde 30'a varan oranda düşüren ölçeklenebilir bir sürdürülebilirlik çözümü sunuyor.

: Kahve posalarını geri dönüştürerek yüksek katma değerli biyo-kompozit malzemelere dönüştürüyor. Plastik kullanımını azaltırken karbon emisyonlarını da yüzde 30'a varan oranda düşüren ölçeklenebilir bir sürdürülebilirlik çözümü sunuyor. Yanhak: Şirketlerin çalışanlarına sunduğu yan hakları tek bir dijital platformda bir araya getiren yenilikçi bir insan kaynakları çözümü sağlıyor.

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TEKNOFEST'in desteklediği yeni teknoloji girişimleri açıklandı