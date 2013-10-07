8.3 inçlik LG G Pad tablet 14 Ekim'de satışa sunuluyor





LG'nin Eylül ayı başlarında teknoloji dünyasına sunduğu ve tablet pazarına geri dönüş yaptığı G Pad, 14 Ekim tarihi itibariyle piyasada boy göstermeye hazırlanıyor.





8.3 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlükte IPS ekran taşıyan G Pad, 273ppi piksel yoğunluğu sunuyor. 1.7 GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 600 işlemcisinden gücünü alan model, Adreno 320 grafik birimi barındırıyor.





Tasarım itibariyle LG G2 modelinin çizgilerini miras alan LG G Pad, Kore merkezli firmanın iddiasına göre, kendi ekran boyutunda Full HD çözünürlük sunan ilk cihaz.





Modelde 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD kart girişi, 5MP çözünürlükte arka kamera, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, 4600mAh batarya, Android 4.2.2 işletim sistemi şeklinde diğer özellikleri mevcut.





LG G Pad modeli ilk olarak 14 Ekim tarihi itibariyle Güney Kore'de piyasaya sürülecek. Fiyatının ise 515$ olması bekleniyor. Model yıl sonuna kadar 30 ülkede daha satışa sunulmuş olacak.

http://www.phonearena.com/news/LG-G-Pad-8.3-has-October-14th-release-date-in-Korea-tablet-is-coming-to-30-countries-before-2014_id48043