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8.3 inçlik LG G Pad tablet 14 Ekim'de satışa sunuluyor

5 yıl
1,3b
1
22
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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8.3 inçlik LG G Pad tablet 14 Ekim'de satışa sunuluyor

LG'nin Eylül ayı başlarında teknoloji dünyasına sunduğu ve tablet pazarına geri dönüş yaptığı G Pad, 14 Ekim tarihi itibariyle piyasada boy göstermeye hazırlanıyor.

8.3 inçlik 1920x1200 piksel çözünürlükte IPS ekran taşıyan G Pad, 273ppi piksel yoğunluğu sunuyor. 1.7 GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 600 işlemcisinden gücünü alan model, Adreno 320 grafik birimi barındırıyor. 

Tasarım itibariyle LG G2 modelinin çizgilerini miras alan LG G Pad, Kore merkezli firmanın iddiasına göre, kendi ekran boyutunda Full HD çözünürlük sunan ilk cihaz.

Modelde 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD kart girişi, 5MP çözünürlükte arka kamera, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, 4600mAh batarya, Android 4.2.2 işletim sistemi şeklinde diğer özellikleri mevcut.

LG G Pad modeli ilk olarak 14 Ekim tarihi itibariyle Güney Kore'de piyasaya sürülecek. Fiyatının ise 515$ olması bekleniyor. Model yıl sonuna kadar 30 ülkede daha satışa sunulmuş olacak.  

http://www.phonearena.com/news/LG-G-Pad-8.3-has-October-14th-release-date-in-Korea-tablet-is-coming-to-30-countries-before-2014_id48043 Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade. 5 yıl en beğenilen
LG G Pad'in isim hakkı için Arnavut'lu Şevket abimizden izin alınmalı. Bunlar G Pad Pad ama lezzetli G Pad Pad değil.
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iboocum 5 yıl
Tasarım itibariyle LG G2 modelinin çizgilerini miras alan LG G Pad, Kore merkezli firmanın iddiasına göre, kendi ekran boyutunda Full HD çözünürlük sunan ilk cihaz.
8.3inç kaç tane tablet var alla sen LG ya
Tasarım itibariyle LG G2 modelinin çizgilerini miras alan LG G Pad, Kore merkezli firmanın iddiasına göre, kendi ekran boyutunda Full HD çözünürlük sunan ilk ci...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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a7v8x 5 yıl
1920x1200 ekrana Adreno 320.
1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
evet çok güzel bi tablet tavsiye ederim
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DH Misafiri 5 yıl
haybeye sallamyın ya lg g pro da adreno 320 ama telefon ne kasılıyor ne de oyunlarda zorlanıyo . g pad de sorun çıkması bence imkansız. tegra 3 lü full hd tabletler var zorlanmıyoda bu niye zorlansın ipad 4 aynı şekilde. quallcomm bi açıklama yaptı diye şartlamayın kendinizi. s4 pro lu işlemcilerdeki adreno 320 ler için söylemişti qualcomm onu. s600 hala güçlü senkronizasyon sorunu yaşamayan bir işlemci. lg optimizasyon da artık çok başarılı. optimus g ve g pro da performans sorunu yaşayan hiç duymadım
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Aimstein 5 yıl
LG'nin bu yıl Akıllı Telefon pazarında iyi bir çıkış yakalayacağını düşünüyorum fakat ;
Tablet olarak Full HD'ye SP 600 gitmişmi ? tabikide gitmemiş , İOS'mu kullanıyon kardeşim Anroid'de bu ne cesarettir...
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
iboocum
Tasarım itibariyle LG G2 modelinin çizgilerini miras alan LG G Pad, Kore merkezli firmanın iddiasına göre, kendi ekran boyutunda Full HD çözünürlük sunan ilk cihaz.8.3inç kaç tane tablet var alla sen LG ya

8.3 inç tableti 8.3 sınıfı tablet pazarına göre kıyaslamamış , zaten öyle bir pazarda yok. 8 inç klasmanındaki ilk FHD cihaz bunu kastetmiş.
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Pondera 5 yıl
iboocum
Tasarım itibariyle LG G2 modelinin çizgilerini miras alan LG G Pad, Kore merkezli firmanın iddiasına göre, kendi ekran boyutunda Full HD çözünürlük sunan ilk cihaz.8.3inç kaç tane tablet var alla sen LG ya

8.3" olup da 1920x1080 çözünürlük sunan ilk cihaz demiş. İyi okuyun. Benim eleştireceğim nokta grafik birimi. Çok çok yanlış bir seçim. Andreno 330 olmalıydı. Telefondan kötü tablet yapılmaz, tam tersi olmalı bir öğrenemediler şunu arkadaş. Benim LG'de yanılmış.
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selcuk20 5 yıl
Görüntüsü ve boyutu güzel ama fiyat biraz fazla kaçmış. Ederi $300-350 olmalıydı.
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Marquis-de-Sade. 5 yıl en beğenilen
LG G Pad'in isim hakkı için Arnavut'lu Şevket abimizden izin alınmalı. Bunlar G Pad Pad ama lezzetli G Pad Pad değil.
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Hirotaro 5 yıl
nerede bunun kamera flaşı ... geçiniz LG yi efenim
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RapscallioN 5 yıl
Bana nexus 7 ilk versiyon fazlasiyla yetiyor. 1-2 sene daha gecsin bakariz, yoksa bu elektronik yuzunden cep delik cepken delik gezecegiz...
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Rust in Peace 5 yıl
öndeki o saçma lg yazısı olmasa güzel alet ama tabletlerde önde yazı hoş durmuyor
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