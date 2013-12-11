"8.3 inçlik Nokia tablet test sevkiyatında ortaya çıktı"





Nokia'nın modern tablet pazarına ilk adımını attığı 10.1 inçlik Lumia 2520 modelinin ardından, daha küçük boyutlara sahip ve ekran kalemi destekli yeni bir modelin de söylentileri başlamıştı. Hindistan'a sevk edilen test ürünlerine ait bir belgede ortaya çıkan bilgiler söylentileri güçlendiriyor.





RX-115 kod numarasına sahip olan modelin 8.3 inçlik bir ekran barındırdığı görülüyor. Full HD çözünürlük sunan model IPS LCD panele sahip. Belgede bunun dışında bir bilgiye yer verilmemiş.

Nokia'nın 8.3 inçlik tablet modelinin abisinden pek bir farkının olmadığı belirtiliyor. Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, Windows RT 8.1 işletim sistemi, nano SIM kart modelin tahmin edilen özellikleri arasında. Modelin adının ise Lumia 2020 olacağı tahmin ediliyor.





Windows 8.1 güncellemesi ile birlikte gelen daha küçük boyutlu Windows tablet trendinden geri kalmak istemeyen Nokia'nın Lumia 2020 modeli ile 8 inçlik tablet pazarında başarı kovalamak istediği sanılıyor. Modelin ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi yok. Ancak Lumia 2520 ile rekabetçi bir fiyat politikası güden Nokia'nın Lumia 2020 ile de aynı politikayı devam ettireceği sanılıyor.

http://www.phonearena.com/news/8.3-Nokia-Lumia-2020-tablet-with-1080p-display-and-4.5-dual-SIM-Lumia-revealed-in-testing_id50182