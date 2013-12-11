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8.3 inçlik Nokia tablet test sevkiyatında ortaya çıktı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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8.3 inçlik Nokia tablet test sevkiyatında ortaya çıktı

Nokia'nın modern tablet pazarına ilk adımını attığı 10.1 inçlik Lumia 2520 modelinin ardından, daha küçük boyutlara sahip ve ekran kalemi destekli yeni bir modelin de söylentileri başlamıştı. Hindistan'a sevk edilen test ürünlerine ait bir belgede ortaya çıkan bilgiler söylentileri güçlendiriyor. 

RX-115 kod numarasına sahip olan modelin 8.3 inçlik bir ekran barındırdığı görülüyor. Full HD çözünürlük sunan model IPS LCD panele sahip. Belgede bunun dışında bir bilgiye yer verilmemiş.
Nokia'nın 8.3 inçlik tablet modelinin abisinden pek bir farkının olmadığı belirtiliyor. Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, Windows RT 8.1 işletim sistemi, nano SIM kart modelin tahmin edilen özellikleri arasında. Modelin adının ise Lumia 2020 olacağı tahmin ediliyor. 

Windows 8.1 güncellemesi ile birlikte gelen daha küçük boyutlu Windows tablet trendinden geri kalmak istemeyen Nokia'nın Lumia 2020 modeli ile 8 inçlik tablet pazarında başarı kovalamak istediği sanılıyor. Modelin ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi yok. Ancak Lumia 2520 ile rekabetçi bir fiyat politikası güden Nokia'nın Lumia 2020 ile de aynı politikayı devam ettireceği sanılıyor.

http://www.phonearena.com/news/8.3-Nokia-Lumia-2020-tablet-with-1080p-display-and-4.5-dual-SIM-Lumia-revealed-in-testing_id50182 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
bu modelleri ne zaman ülkemizde görcez
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LilTunechi 5 yıl
Ayped aqar
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salman_of 5 yıl
Tabletin prototipini Hindistana büyük ihtimal microsoft yazılımcılarının yarısı orda olduğu için gönderiyorlardır.
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MegaWolt38 5 yıl
Tablette iPad harici işe yaramaz.
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SystemApps 5 yıl
bu cihazın fiyatı uygun olursa andorid tabletimi satıp direk geçicem.
arm mimarisinde windows pro bekleyenlere cevaben şunları söylemek istiyorum.
bende andoridde exe dosyalarını açmak istiyorum yada iosda da öyle.ama ne yazıkki bu iki işletim sistemleri birer çöp çünkü exe açamıyorlar.o yüzden windows pro tablet alacağım arm mimarili... nasılım? trololololololol...
1 Yanıt Yanıtla
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kpln04 5 yıl SystemApps
SystemApps

bu cihazın fiyatı uygun olursa andorid tabletimi satıp direk geçicem.

arm mimarisinde windows pro bekleyenlere cevaben şunları söylemek istiyorum.

bende andoridde exe dosyalarını açmak istiyorum yada iosda da öyle.ama ne yazıkki bu iki işletim sistemleri birer çöp çünkü exe açamıyorlar.o yüzden windows pro tablet alacağım arm mimarili... nasılım? trololololololol...

o değilde siz ms fanları niye androidtablet kullanıyorsunuz onu anlamıyorum
win rtyi öve öve bitiremiyorsunuz ama almıyorsunuz bu çelişki neden
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Hi Guy 5 yıl
Ben Lumia 2023'ü bekliyecem
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kpln04 5 yıl
napılacak peki kalemle öyle kalemde yaptıkla olmuyor
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Hindistanda ne var?
Cevap veriyorum
Nufus çok fazla yani nufus var.
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forumlarabak 5 yıl
"8.3 inçlik Nokia tablet test sevkiyatında ortaya çıktı"
Başlıkta bir garip olmuş, bir sevkiyat var ama test ediliyor gibi.
Yeni kurulan bir sevkiyat şirketinden sızmış bu sefer...
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e-Militarist 5 yıl
Böylelikle ekran kalemi konusu da kapanmış oluyor Lumia'lar açısından diğerlerinin ise acısından. Yeni lumia'larda da ekran kalemi görmemiz yakındır. Çizimle uğraşan mimar ve ressam arkadaşlar için bulunmaz bir nimet bu özellik. Gözleri aydın.
2 Yanıt Yanıtla +2
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Hi Guy 5 yıl e-Militarist
e-Militarist
Böylelikle ekran kalemi konusu da kapanmış oluyor Lumia'lar açısından diğerlerinin ise acısından. Yeni lumia'larda da ekran kalemi görmemiz yakındır. Çizimle uğraşan mimar ve ressam arkadaşlar için bulunmaz bir nimet bu özellik. Gözleri aydın.

Hocam biraz saçma olacak ama bence profilini aç tüm mesajlarını görelim çok öantıklı ve güzel yazıyorsun hergün nokia'aya daha çok ısınıyorum
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eofdred 5 yıl e-Militarist
e-Militarist

Böylelikle ekran kalemi konusu da kapanmış oluyor Lumia'lar açısından diğerlerinin ise acısından. Yeni lumia'larda da ekran kalemi görmemiz yakındır. Çizimle uğraşan mimar ve ressam arkadaşlar için bulunmaz bir nimet bu özellik. Gözleri aydın.

kalem konusu nasıl kapanmış oluyor?
aynı dedikodular 1520 içinde geçerliydi eğer kalem özelliği olsa o kargo bilgilerine girerdi yani kalem konusu kapanmış oluyor çünkü kalem söz konusu değil. umarım yanılırım
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