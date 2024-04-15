Nokia çatı firması HMD modüler telefon geliştiriyor

Nokia marka akıllı telefon üretimine son vererek kendi markası ile yola devam etme kararı alan Finli HMD Global konsorsiyumu, ilginç bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Project Fusion paylaşımları başladı.

Project Fusion nedir?

Project Fusion modüler bir akıllı telefon projesi. Kullanıcılar ana ünite üzerine farklı fonksiyonları olan bileşenler ekleyebiliyor. HMD proje için bir geliştirme kiti ve potansiyel aksesuar tasarımlarının çizimlerini yayınlamış durumda. Fusion adını alması beklenen telefonların belirli ülkelerde satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Nokia markası kalıcı olarak siliniyor 2 ay önce eklendi

Akıllı telefon pazarında çok kez modüler projeler gördük. Hatta Google da bir dönem bu trende ilgi duymuştu. Ne var ki tüketicilerin geleneksel tasarımlardan vazgeçmemesi bir hareketlilik yaşanmasını engelledi. Üreticiler de bunun sonucunda projelerini sona erdirdi. Bakalım HMD Global nasıl bir yol izleyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.