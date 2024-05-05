Nokia 3210 (2024) satış tarihi ve fiyatı belli oldu

Tam Boyutta Gör HMD Global ortaklığının efsane Nokia 3210 modelini yeniden hayata döndürme planı bu ay içerisinde gerçekleşiyor. Finlandiyalı perakende mağazaları Nokia 3210 modeli için satış sayfalarını hazırlamaya başladı.

Nokia 3210 özellikleri ve fiyatı

2.4 inçlik QVGA ekran

UNISOC T107 yonga seti

64GB/128GB depolama

2MP kamera

1450mAh batarya

Bluetooth 5.0, USB Tip-C

89 Euro

Yeni Nokia 3210'un kaliteli görselleri ve fiyatı ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Nokia 3210 elbette orijinal modele göre büyük değişikliklerle geliyor. Geniş renkli ekran, büyük depolama alanı, kamera, Bluetooth bunlar arasında. Nokia 3210 modeli 8 Mayıs itibariyle satışa başlayacak ve 15 Mayıs itibariyle de sevk edilecek.

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