Aras Kargo, Aliexpress ve Alibaba'dan verilen siparişleri 5 gün içerisinde teslim edecek

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Önümüzdeki 5 yıl içerisinde teknolojik dönüşüme 30 milyon euro yatırım planlayan Aras Kargo, bu kapsamdaki ilk adımlarını Dijital Dönüşüm başlığı altında düzenlediği basın toplantısında tanıttı.

Aliexpress ve Alibaba İşbirliği

Aras Kargo ile Çinli e-ticaret devi Alibaba arasında kargoların teslimatı konusunda iş birliği sağlandı. Normalde 15-40 gün içerisinde teslim edilen kargolar, bundan böyle 5 gün içerisinde teslim edilecek.

Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Bulduk, “Kargo sektöründe, e- ticaretin önemli oyuncularından biri olma hedefimiz için dünya e-ticaret devi Alibaba ile büyük bir adım attık. Türkiye’de Alibaba’nın kargo teslimatlarını yapacağız. Öncesinde 25-40 gün arasında gelen siparişler, işbirliğimizle çok daha kısa sürede teslim edilecek” dedi.



Aras Kargo, taşımacılık ve gümrük işlemlerini tek başına halledecek. Kullanıcının tercih edeceği teslimat hızına göre farklı fiyatlarda paketler sunulacak. İlk olarak önümüzdeki hafta 10.000 adet ürünün gönderimi yapılacak.

Bugüne kadar Aliexpress ve Alibaba'dan verilen siparişleri Çinli posta firmaları ülkemize kadar getiriyor daha sonrasında Türkiye içi gümrük ve teslimat işlemlerini PTT yürütüyordu. Bundan böyle ikinci bir seçenek olarak Aliexpress ve Alibaba'dan verilen siparişleri Aras Kargo aracılığıyla teslim alabileceğiz.

Harita Üzerinden Canlı Kargo Takibi

Her ne kadar yurt içi gönderiler için Aras Kargo'nun sitesinden kargo takibi yapılıyor olsa da bu bilgiler anlık olarak güncellenmediği için tatmin edici sonuçlar göstermiyor. Bu kapsamda yurt içi gönderiler için canlı kargo takibi özelliği geliyor.

Kullanıcılar kargo takip numarasını sisteme girerek kargosunun bulunduğu konumu harita üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Canlı kargo takibi özelliği 2018 yılında uygulanmaya başlanacak.