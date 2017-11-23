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Aras Kargo, Aliexpress ve Alibaba'dan verilen siparişleri 5 gün içerisinde teslim edecek

Aras Kargo ile Çinli e-ticaret devi Alibaba arasında kargoların teslimatı konusunda iş birliği sağlandı. Normalde 30 gün içerisinde teslim edilen kargolar, bundan böyle 5 gün içerisinde teslim edecek.
1 yıl
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Yusuf Akbaş
Yazar
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Aras Kargo, Aliexpress ve Alibaba'dan verilen siparişleri 5 gün içerisinde teslim edecek
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Önümüzdeki 5 yıl içerisinde teknolojik dönüşüme 30 milyon euro yatırım planlayan Aras Kargo, bu kapsamdaki ilk adımlarını Dijital Dönüşüm başlığı altında düzenlediği basın toplantısında tanıttı.

Aliexpress ve Alibaba İşbirliği 

Aras Kargo ile Çinli e-ticaret devi Alibaba arasında kargoların teslimatı konusunda iş birliği sağlandı. Normalde 15-40 gün içerisinde teslim edilen kargolar, bundan böyle 5 gün içerisinde teslim edilecek.

Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Bulduk, “Kargo sektöründe, e- ticaretin önemli oyuncularından biri olma hedefimiz için dünya e-ticaret devi Alibaba ile büyük bir adım attık. Türkiye’de Alibaba’nın kargo teslimatlarını yapacağız. Öncesinde 25-40 gün arasında gelen siparişler, işbirliğimizle çok daha kısa sürede teslim edilecek” dedi.

Aras Kargo, taşımacılık ve gümrük işlemlerini tek başına halledecek. Kullanıcının tercih edeceği teslimat hızına göre farklı fiyatlarda paketler sunulacak. İlk olarak önümüzdeki hafta 10.000 adet ürünün gönderimi yapılacak.

Bugüne kadar Aliexpress ve Alibaba'dan verilen siparişleri Çinli posta firmaları ülkemize kadar getiriyor daha sonrasında Türkiye içi gümrük ve teslimat işlemlerini PTT yürütüyordu. Bundan böyle ikinci bir seçenek olarak Aliexpress ve Alibaba'dan verilen siparişleri Aras Kargo aracılığıyla teslim alabileceğiz.

Harita Üzerinden Canlı Kargo Takibi

Her ne kadar yurt içi gönderiler için Aras Kargo'nun sitesinden kargo takibi yapılıyor olsa da bu bilgiler anlık olarak güncellenmediği için tatmin edici sonuçlar göstermiyor. Bu kapsamda yurt içi gönderiler için canlı kargo takibi özelliği geliyor.
Kullanıcılar kargo takip numarasını sisteme girerek kargosunun bulunduğu konumu harita üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Canlı kargo takibi özelliği 2018 yılında uygulanmaya başlanacak.

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smclk89 1 yıl en beğenilen
boşa heycanlanmaya gerek yok. kesinlikle ödemeyi kabul edeceğimiz bir fiyatı olmaz. dhl ups ile gönderi yapan yurt dışı sitelerde en ucuz fiyat 25 Euro. buda olsun en az 10usd daha ucuza hayatta uğraşmazlar. aliexpress tende millet ne alıyor telefon kabı artık onuda aliexpressten ucuza satan satıcılar var 5 6 tl kargo dahil ürün satar oldular kimsenin bir işine yaramaz. aliexpressten 30usd üzeri ürün alan kişi sayısı %1 dir onada 10usd koyunca zaten burada daha ucuzdur.
boşa heycanlanmaya gerek yok. kesinlikle ödemeyi kabul edeceğimiz bir fiyatı olmaz. dhl ups ile gönderi yapan yurt dışı sitelerde en ucuz fiyat 25 Euro. buda o...
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HmB_SaL 1 yıl
Kargo Türkiye'ye girdikten sonra 5 gündür o
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b@d0 1 yıl
0,50 dolara aldığınız ürünler artık 10 dolara gelir. Ne muhteşem gelişme.
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Askaparta 9 ay
Önce Ankara’daki kargoyu 5 günde teslim etsinler de...
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hüseyin.DH 9 ay
Aras kargo bir A4 sayfasının İstanbul dan Aydın a gönderilmesi için 20 TL kargo ücreti aldı. Aras kargonun işletmecilik anlayışı ile bu işler yürümez. Ticaret ustası Çinliler bunun yürümeyeceğini görürler merak etmeyin. Aras kargo , DHL, UPS vb. belki alternatif olabilir. Bu işin en doğrusu, mevzuatta düzenleme yapılmalı ve çin türkiye sınırları içindeki taşımacılık ve teslimat işlerini kendi china post, yani çinin PTT si ile yapabilmelidir. Yada çin ptt si ile bizim ptt arasındaki ilişkiler her seviyede ilerletilmeli. Oradan uzmanlar getirilip 1-2 yıl içinde bizim ptt aynen çin ptt si gibi çalışabilecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Bunun için çin devletinin konu ile ilgili uygulama ve politikaları aynen bizde de uygulanmalıdır. Bizde maalesef batı hayranlığı var. Batı kafasıyla çinin yapabildiklerini yapmak mümkün değildir.
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haQQo 1 yıl
Aras Kargo’dan bir müşterisi bile memnun değilken, bu ısmarlama haber de beyin nesi?!
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babapars 1 yıl
Arasla 10 günde geleceğine ptt ile 3 haftada gelsin razıyım, geldik bulamadık, adres yanlış, abi kurye yetiştiremedi yarın ilk sizinki gelecek gibi bahanelerle yine 3 haftaya tamamlar nede olsa aras
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Noctivagant 1 yıl
Aras kargo seçeneği olan satıcıdan bence hiç ürün almayın. Aras Kargo kadar kötü bir firma görmedim. Bir de tesadüfen kendileriyle aynı soyadı taşıyan müşterileri varsa tuhaf tuhaf espri yapan çalışanları çıkabiliyor.
Ben imkan el verdikçe bu firmayla çalışanlardan ürün almamaya çalışıyorum. Mecbur kalmadıkça.
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Barracud@ 1 yıl
Bende aras kargo mağduruyum. Ürünü ya hasarlı teslim ediyorlar yada hiç teslim etmiyorlar. Bir defa da değil. Çok kez sorun yaşadım.
Defalarca çinden alışveriş yaptım. Hemen hemen hepsi Ptt tarafından sorunsuz geldi. Şu andan itibaren çin alışverişi benim için bitmiştir.
Şikayet var sitesini açıp bakın, ne demek istediğimi anlarsınız. Ayrıca youtube de bir sürü görüntüleri var.
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substar 1 yıl
Dağıtım yapan birkaç firma olması lazım. Tek bir firmaya yüklenirse bu iş yine aksamalar meydana gelecek maalesef
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#1 1 yıl
hiç kimse, hiçbir firma yurtdışından gelen takipsiz postalar için "şu kadar gün içerisinde teslim ederiz" diyemez onu bi gecin, gülüp geçiniz HAHAHAHAH :) bir zamanlar piyasanın içinde bulunmam sebebiyle birkaç şey paylaşayim; arkadaşlar öncelikle hicbir kargo Ptt nin yanına yaklasamaz neden mi? 1) personel sayısı yeterli olmamasına rağmen diğerlerinden biraz fazla 2) cuvallarca irili ufaklı paketler yağmur gibi yağıyor merkezlere ve o merkezlerden sizlere mümkün olduğunca erken teslim etmeye çalışıyorlar(kasıtlı olarak teslim edilmediğini, araklandigini, geç teslim edildiğini söyleyen arkadaşlar var gördüğüm kadarıyla böyle bir şey yok değil, yok denecek kadar azdır) günde kaç çuval dolusu paket geliyor bi görseniz... bu paketler birkac gün dagitilmasa veya dediğiniz gibi geç dagitilsa neler olur peki? postaneden dışarı taşar zaten gün içerisinde gelen paketlerin yalnızca büyük bi bölümü dağıtıma çıkar çünkü dagitimi yapacak personel, servisler araclarda dolup taşıyor almıyor yani başınızın etini yiyorlar, bekçi gibi bekliyorlar paketlerin postanede kalmaması için ama durum bundan ibaret... 3) çok fazla sayıda paket geldiğinden bahsettim evet Ptt nin alanı geniş(dağıtım merkezi olarak), şubesi fazla kayitli paketinizi evde yoksaniz en yakın şubeye bırakıyor Ptt, peki ozeller bu paketleri evinizin kaç km ötesine bırakacak :) 4) bunun konuyla ilgisi yok çok yakınma var diye yazıyorum. kayıtsız postalar ikinci kata kadar çıkarılır mevzuat gereği , hiç olmadı bina içerisine bırakılır, oradan çalınması vb. durumlar için sorumluluk kabul etmez(çoğu zaman bu kayıp inderegandi dediğiniz paketler bina içerisinden meraklı insanlar ve binaya binbir çeşit işler için gelen insanlar tarafından alınmaktadır) şahsen ben ortalama lüks bi semtte çalışıyordum çoğu binada kamera vardı birçok paketide bina içerisine birakiyordum ne bi şikayet ne bi çalınma oldu 60 yaş üstü insanlar hariç herkeste memnundu calismamdan(reklamlar:) neyse artık eğer tüm AliExpress paketleri seçenek sunulmaksizin Aras a gececekse Aras çalışanlarına sabırlar diliyorum, Allah kolaylık versin, başarılar... *çalışmasından memnun olmadiginiz personele ulaşmaya çalışin bir de birebir görüşün konuşun. pire için yorgan yakmayin* hoşçakalın
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DH Misafiri 1 yıl
İyi güzel hoş iyi hizmet vermesi için önce personel maaş yüksek olmasi, personel sayisi yüksek olmasi gerekiyor nekadar kaliteli hizmet istersen o kadar çok para ciksr cebinde şuanda kargo şirketlerinde ortalama 1 dosya 15tl gidiyor anlaşmadiz bireysel fiyati vergiler dahil. Kurye yerinde kendiniz koyun 150 kargo veriyor askeri ücret maaş 100desi kargo adam kata istiyor asansör yok ayrica şirket tc kimlik vs.. Bilgileri istiyor yani kurye 1 teslimati oldu sana 10dk bu personel nasil 150 kargo dağitisin önce devlet düzenleme getirmesi gerekiyor.
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DH Misafiri 1 yıl
Haberi iyi okuyun arkadaşlar. Türkiye dağıtımından bahsediyor zaten. Kimilerinin espri konusu olarak söylediği durum gerçek yani. Aras'ın Çin'den getirme gibi bir durumu yok. Öte yandan bence PTT kargo gayet iyi yapıyordu bu işi. Çok hızlanacağını sanmıyorum. 5 gün diyor PTT 8-10 günde dağıtıyor. Zaten 30 gün bekleyeceğim, 3-5 gün fazla beklerim.
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