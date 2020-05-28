8GB Raspberry Pi 4 bekleyenlere müjde

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Dünyanın en çok satan geliştirici kartı konumundaki Raspberry Pi, proje sistemleri olmaktan çıktı ve masa üstü sistemlere iyi bir alternatif haline geldi. 8GB Raspberry Pi, çok daha güçlü bir konfigürasyon sunacak.

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8GB Raspberry Pi 4 özellikleri ve fiyatı

Raspberry Pi 4 geliştirici kartı ilk olarak 1GB ve 2GB RAM seçenekleri ile piyasaya çıkmış sonrasında 4GB RAM seçeneği de gelmişti. Bu hafta ise 8GB RAM ile belki de en güçlü RaspBerry Pi kartı haline geldi.

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4 adet Cortex-A72 çekirdeği olan BCM2711 yonga seti aslında 16GB LPDDR4 SDRAM adresleme yeteneğine sahip ancak uyumlu paketi bulamadığı için Raspberry Pi Vakfı bekleme modundaydı. Micron bu yıl başlarında uyumlu 8GB LPDDR4 SDRAM üretimine başlayınca sıkıntı da kalkmış oldu.

Vakıf ayrıca belleği tam anlamıyla kullanmak isteyen kullanıcılar için işletim sistemini de 64-bite terfi ettirdi. Bu değişimin ardından sistemin adı Raspberry Pi OS olarak yeniden belirlendi. 8GB LPDDR4 RAM belleğe sahip Raspberry Pi 4 modeli 75$ fiyat etiketine sahip.

https://www.raspberrypi.org/blog/8gb-raspberry-pi-4-on-sale-now-at-75/

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