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    8GB Raspberry Pi 4 bekleyenlere müjde

    Bugüne kadar 4GB’a kadar RAM seçeneği sunan Raspberry Pi 4 geliştirici kartı artık 8GB LPDDR4 RAM paketini de listeye ekledi. Üstelik işletim sistemi de 64-bit oldu.
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    Haber Editörü
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    8GB Raspberry Pi 4 bekleyenlere müjde
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    Dünyanın en çok satan geliştirici kartı konumundaki Raspberry Pi, proje sistemleri olmaktan çıktı ve masa üstü sistemlere iyi bir alternatif haline geldi. 8GB Raspberry Pi, çok daha güçlü bir konfigürasyon sunacak.

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    8GB Raspberry Pi 4 özellikleri ve fiyatı

    Raspberry Pi 4 geliştirici kartı ilk olarak 1GB ve 2GB RAM seçenekleri ile piyasaya çıkmış sonrasında 4GB RAM seçeneği de gelmişti. Bu hafta ise 8GB RAM ile belki de en güçlü RaspBerry Pi kartı haline geldi.

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    4 adet Cortex-A72 çekirdeği olan BCM2711 yonga seti aslında 16GB LPDDR4 SDRAM adresleme yeteneğine sahip ancak uyumlu paketi bulamadığı için Raspberry Pi Vakfı bekleme modundaydı. Micron bu yıl başlarında uyumlu 8GB LPDDR4 SDRAM üretimine başlayınca sıkıntı da kalkmış oldu.

    Vakıf ayrıca belleği tam anlamıyla kullanmak isteyen kullanıcılar için işletim sistemini de 64-bite terfi ettirdi. Bu değişimin ardından sistemin adı Raspberry Pi OS olarak yeniden belirlendi. 8GB LPDDR4 RAM belleğe sahip Raspberry Pi 4 modeli 75$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.raspberrypi.org/blog/8gb-raspberry-pi-4-on-sale-now-at-75/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    IceRulez (Osman R.F) 10 dk.
    Benim asıl merak ettiğim modüler bir genişleme kartı yapsalar. Atıyorum içerisine sadece 4 - 6 8 yada 10 adet 4 adet Cortex-A72 işlemci takabilsek harici olarak alıp. Yani kartın tek çekirdek ve çoklu çekirdek performansını artırabilsek. Ek olarak gpu ram vb gibi genişleme kartı da koysalar.
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    CleanCoders (Fatih ) 17 dk.
    Hayırlı olsun. umarım en kısa zamanda CPU ve GPU yükseltmesi de gelir.
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