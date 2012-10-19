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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

9,99 $'lık iDocs Pro, bir süreliğine ücretsiz !

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,3b
1
25
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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9,99 $'lık iDocs Pro, bir süreliğine ücretsiz !
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iOS kullanıcılarının muzdarip olduğu konuların başında ofis dosyalarını rahatlıkla düzenleyememek geliyor (Google Docs'un internet uygulamasını kullanarak bu sorunun üstesinden biraz olsun gelinse de kullanıcıları tatmin edecek seviyede değil.) Peki daha iyi bir çözüm yok mu ?

Elbette var. Özellikle App Store'da çeşitli yazılımlarla bunları yapmak mümkün fakat son dönemde iDocs Pro, bu alanda sunduğu kullanıcı deneyimi ile öne çıkıyor. icSoft tarafından geliştirilen, kendine özel arayüzüyle kullanıcıların Google Drive ve Google Docs hesaplarındaki *.docx, *.xlsx gibi yaygın formatları kolaylıkla görüntüleyebilme ve düzenleyebilme imkanı sunuyor. Düzenleme esnasında sunduğu farklı fontlar ve renkler, tablolar gibi dikkat çekici düzenleme araçlarına sahip olan uygulama iOS 4 ve üzeri yüklü iPhone, iPad ve iPod Touch'ları destekliyor.

Peki uygulamanın fiyatı nedir ? İşte iDocs Pro'yu son zamanda tercih edilebilir kılan temel özellikle de satış fiyatı. Normalde uygulama yaklaşık bir aydır 10 dolardan satılmakta idi. Ancak son iki gün içerisinde fiyat ilk önce 3 dolara düştü, hemen arkasından da ücretsiz oldu.

Uzun lafın kısası, eğer sizde fiyat / performansı ideal seviyede olan bir düzenleme aracı arıyorsanız, iDocs Pro'yu denemenizde fayda var.

Editörün Notu: Uygulamanın iPad'e özel sürümü olan iDocs HD Pro'nun satış fiyatı ise 4,99 dolar.

9,99 $'lık iDocs Pro, bir süreliğine ücretsiz !
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9,99 $'lık iDocs Pro, bir süreliğine ücretsiz !
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9,99 $'lık iDocs Pro, bir süreliğine ücretsiz !
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hakansant 7 yıl en beğenilen
Editörümüzün böyle konularla da ilgilenmesi sevindirici
Çok teşekkür ederim
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labkamil 7 yıl
İndirdik ama e mail şifre istiyor. Ne gireceğiz.
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Amedra 7 yıl
soğumadan yetişek bari
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
İndirdim bakalım nasıl.
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cengizhan1903 7 yıl
HEEHEHHE İNDİRDİM
BEDAVA OLSUN BİZİM OLSUN..
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F355 Challenge 7 yıl
İndirdim, sildim.
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gduman 7 yıl
Baslik hatali ucretsiz satis diye bir sey olamaz
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Allen_Bradley 7 yıl
program güzel ama iphone 4s ile editleme yaptıktan sonra save etmiyor
resimdeki gibi hata veriyor, retry dersem program kendi kendine kapanıyor
aynı sorunu yaşayan ve çözüm bulan var mı içinizde arkadaşlar ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


[image]local://upfiles/447665/664C3C17C29243CD8C14F3619AEF73F3.jpg[/image]
2 Yanıt Yanıtla
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*GameOver* 7 yıl
bedava mal baldan tatlıdır yapıştırdım
1 Yanıt Yanıtla +2
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hakansant 7 yıl
Editörümüzün böyle konularla da ilgilenmesi sevindirici
Çok teşekkür ederim
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Zenci Forvet 7 yıl *GameOver*
*GameOver*

bedava mal baldan tatlıdır yapıştırdım


+1
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