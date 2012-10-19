9,99 $'lık iDocs Pro, bir süreliğine ücretsiz !

iOS kullanıcılarının muzdarip olduğu konuların başında ofis dosyalarını rahatlıkla düzenleyememek geliyor (Google Docs'un internet uygulamasını kullanarak bu sorunun üstesinden biraz olsun gelinse de kullanıcıları tatmin edecek seviyede değil.) Peki daha iyi bir çözüm yok mu ?

Elbette var. Özellikle App Store'da çeşitli yazılımlarla bunları yapmak mümkün fakat son dönemde iDocs Pro, bu alanda sunduğu kullanıcı deneyimi ile öne çıkıyor. icSoft tarafından geliştirilen, kendine özel arayüzüyle kullanıcıların Google Drive ve Google Docs hesaplarındaki *.docx, *.xlsx gibi yaygın formatları kolaylıkla görüntüleyebilme ve düzenleyebilme imkanı sunuyor. Düzenleme esnasında sunduğu farklı fontlar ve renkler, tablolar gibi dikkat çekici düzenleme araçlarına sahip olan uygulama iOS 4 ve üzeri yüklü iPhone, iPad ve iPod Touch'ları destekliyor.

Peki uygulamanın fiyatı nedir ? İşte iDocs Pro'yu son zamanda tercih edilebilir kılan temel özellikle de satış fiyatı. Normalde uygulama yaklaşık bir aydır 10 dolardan satılmakta idi. Ancak son iki gün içerisinde fiyat ilk önce 3 dolara düştü, hemen arkasından da ücretsiz oldu.

Uzun lafın kısası, eğer sizde fiyat / performansı ideal seviyede olan bir düzenleme aracı arıyorsanız, iDocs Pro'yu denemenizde fayda var.

Editörün Notu: Uygulamanın iPad'e özel sürümü olan iDocs HD Pro'nun satış fiyatı ise 4,99 dolar.