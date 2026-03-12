Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Docs Gemini güncellemesi: AI ile ortak düzenleme dönemi

    Google Docs Gemini güncellemesiyle yapay zekâ destekli taslak oluşturma, stil eşleştirme ve belge iyileştirme özellikleri geliyor. İşte yeni araçların detayları:

    Google Docs Gemini güncellemesi: AI ile ortak düzenleme dönemi Tam Boyutta Gör
    Google Docs Gemini güncellemesi, Google’ın doküman düzenleme platformunu yapay zekâ ile daha derin biçimde entegre eden yeni özellikleri beraberinde getiriyor. Google tarafından duyurulan bu yenilikler, kullanıcıların belgeleri yalnızca yazmakla kalmayıp Gemini ile birlikte düzenlemesine olanak tanıyor. Gmail, Google Drive, Google Chat ve web verileriyle entegre çalışan sistem, kullanıcı talimatlarını analiz ederek otomatik taslaklar oluşturabiliyor. İlk aşamada küresel İngilizce dilinde sunulan özellikler, Google AI Pro ve AI Ultra aboneleri ile Gemini Alpha işletme müşterilerine kademeli olarak dağıtılmaya başladı.

    Gemini entegrasyonu Google Docs’ta belge yazma sürecini nasıl değiştiriyor?

    Yeni güncelleme, Google Docs içindeki yapay zekâ deneyimini daha merkezi hale getiriyor. Kullanıcı arayüzünde yer alan yenilenmiş “Bana oluşturmada yardımcı ol” deneyimi, Gemini yan paneli veya araç çubuğundaki yeni hap şeklindeki alt kontrol alanı üzerinden erişilebiliyor. Bu bölümde kullanıcıdan yalnızca oluşturmak istediği içeriği tanımlaması isteniyor. Ardından Gemini, Gmail yazışmaları, Google Drive belgeleri, Google Chat mesajları ve web kaynaklarından elde edilen bağlamsal verileri sentezleyerek talimatlara uygun bir taslak hazırlıyor. Ortaya çıkan sonuç, yalnızca düz bir metin değil; yapılandırılmış başlıklar, biçimlendirme seçenekleri ve akıllı çipler içeren tam formatlı bir ilk belge taslağı oluyor.

    Google Docs’ta Gemini entegrasyonunun en dikkat çekici yönlerinden biri, otomatik taslak oluşturma sürecinin kurumsal iş akışlarıyla entegre edilmesi. Örneğin bir kullanıcı, daha önce yürütülen başarılı kampanyalara dayanarak yeni bir pazarlama planı hazırlanmasını isteyebiliyor. Gemini bu noktada Workspace ekosisteminde bulunan ilgili belgeleri ve verileri tarayarak bir kampanya planı hazırlıyor.

    Taslak oluşturma aşamasının ardından devreye giren “Yazmama yardım et” özelliği ise belgenin tamamını yeniden yazmak yerine belirli bölümlerin geliştirilmesine odaklanıyor. Kullanıcılar düzenlemek istedikleri metni vurgulayarak iyileştirme komutları verebiliyor. Bu komutlar, argümanların güçlendirilmesi, metnin daha akıcı hale getirilmesi veya yeni bakış açıları eklenmesi gibi farklı düzenleme seçeneklerini içeriyor. Sistem tarafından önerilen değişiklikler ise doğrudan belgeye uygulanmıyor; kullanıcı onay verene kadar öneri olarak kalıyor.

    Yeni özellikler yalnızca metin üretimiyle sınırlı değil. Google, çok yazarlı belgelerde sıkça karşılaşılan stil ve ton farklılıklarını azaltmak için “Yazım Stili Eşleştirme” adı verilen yeni bir araç da sunuyor. Birden fazla editör tarafından hazırlanan belgelerde farklı anlatım biçimleri ve tonlar ortaya çıkabiliyor. Gemini bu durumda belgeyi analiz ederek dil yapısını, anlatım tarzını ve kelime seçimlerini değerlendiriyor. Ardından metnin tamamında daha tutarlı bir üslup elde edilmesi için düzenleme önerileri sunuyor.

    Google Docs güncellemesinin bir diğer unsuru ise kullanıcıların daha önce oluşturulmuş belgelerin biçim ve yapısını yeni dokümanlara yansıtabilmesi. Platform verilerine göre yeni oluşturulan Google Docs belgelerinin üçte birinden fazlası mevcut bir dokümanın kopyalanmasıyla hazırlanıyor. Yeni özellik sayesinde ise kullanıcılar, favori belgelerindeki başlık yapıları, stil ayarları ve düzen formatlarını yeni belgelerde otomatik olarak eşleştirebiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 19 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 2 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 4 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 6 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 6 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kadjar neden tutulmadı akts ve kredi farkı kimliği belirsiz cesetler telegram benzin bozulur mu b12 dil altı hapı kullananlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3
    ACER ASPIRE 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum