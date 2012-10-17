99$'lık Google Nexus tabletin teknik özellikleri ortaya çıktı





Google'ın 99$'lık bir tablet hazırladığına dair iddialar yeniden yayılmaya başladı. Digitimes'ın Tayvan merkezli tedarik zincirinden kaynaklarına dayandırdığı söylentiyi geçen yıl yalanlayan ASUS, bugün de açıklamasını yineleyerek böyle bir ürünün planlarında olmadığını belirtti. Ancak arama motoru devi, tablet piyasasına süreceği yeni çözümünde daha ekonomik bir ortakla işbirliğine gitmiş olabilir.

Digitimes konuyla ilgili son haberinde, 99$ seviyesinden fiyatlandırılacak yeni bir Nexus tablet modelinin yılın dördüncü çeyreğinde duyurulacağını bildirdi. Dört çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yerine 800MHz hızında tek ARM Cortex-A9 işlemci ve ARM Mali-400 grafik biriminin yer aldığı VIA'nın yan kuruluşu WonderMedia tarafından 2012 yılı başlarında duyurulan PRIZM WM8950 çipsetin kullanıldığı yeni Nexus'a 7 inç büyüklüğünde HannStar Display üretimi HUVA TN panel eşlik edecek. 199$ fiyat etiketiyle gelen 8GB hafızalı Nexus 7, 151$'lık bir maliyet sahipti ve bu tutarın büyük çoğunluğunu ekran teknolojileri ile çipset oluşturuyordu. Bazı donanım parçalarında daha ucuz alternatiflere yönelen Google, üretim masraflarını minimuma indirebilmek için ayrıca Tayvanlı Quanta Computer firmasıyla çalışmaya karar vermiş.

Fiyat etkiketini yarı yarıya indiren ve kabul edilebilir seviyede bir performans sergilemesi beklenen bir tablet bilgisayar geliştirmeyi başaran Amerikalı yazılım şirketi, gerek Android platformu gerekse tablet endüstrisini etkileyebilecek bir çözüm oluşturmuş. Apple iPad mini'nin çıkış arefesinde Google'ın bu hamlesiyle giriş seviyedeki pazar payını koruyarak yükselişini devam ettireceği tahmin ediliyor. Yüksek performans ve kalite arayan tüketicilere hitap etmese de 99$'lık Nexus tabletin arkasında Google desteğiyle aynı fiyatla satılan Çin malı modelleri piyasadan silebilir. Her halükarda tüketiciler fiyat konusunda oluşacak bu rekabet sayesinde daha iyi ürünleri daha ucuza satın alabilecekler.





http://www.digitimes.com/news/a20121016PD211.html