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99$'lık Google Nexus tabletin teknik özellikleri ortaya çıktı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google'ın 99$'lık bir tablet hazırladığına dair iddialar yeniden yayılmaya başladı. Digitimes'ın Tayvan merkezli tedarik zincirinden kaynaklarına dayandırdığı söylentiyi geçen yıl yalanlayan ASUS, bugün de açıklamasını yineleyerek böyle bir ürünün planlarında olmadığını belirtti. Ancak arama motoru devi, tablet piyasasına süreceği yeni çözümünde daha ekonomik bir ortakla işbirliğine gitmiş olabilir.
Digitimes konuyla ilgili son haberinde, 99$ seviyesinden fiyatlandırılacak yeni bir Nexus tablet modelinin yılın dördüncü çeyreğinde duyurulacağını bildirdi. Dört çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yerine 800MHz hızında tek ARM Cortex-A9 işlemci ve ARM Mali-400 grafik biriminin yer aldığı VIA'nın yan kuruluşu WonderMedia tarafından 2012 yılı başlarında duyurulan PRIZM WM8950 çipsetin kullanıldığı yeni Nexus'a 7 inç büyüklüğünde HannStar Display üretimi HUVA TN panel eşlik edecek. 199$ fiyat etiketiyle gelen 8GB hafızalı Nexus 7, 151$'lık bir maliyet sahipti ve bu tutarın büyük çoğunluğunu ekran teknolojileri ile çipset oluşturuyordu. Bazı donanım parçalarında daha ucuz alternatiflere yönelen Google, üretim masraflarını minimuma indirebilmek için ayrıca Tayvanlı Quanta Computer firmasıyla çalışmaya karar vermiş.
Fiyat etkiketini yarı yarıya indiren ve kabul edilebilir seviyede bir performans sergilemesi beklenen bir tablet bilgisayar geliştirmeyi başaran Amerikalı yazılım şirketi, gerek Android platformu gerekse tablet endüstrisini etkileyebilecek bir çözüm oluşturmuş. Apple iPad mini'nin çıkış arefesinde Google'ın bu hamlesiyle giriş seviyedeki pazar payını koruyarak yükselişini devam ettireceği tahmin ediliyor. Yüksek performans ve kalite arayan tüketicilere hitap etmese de 99$'lık Nexus tabletin arkasında Google desteğiyle aynı fiyatla satılan Çin malı modelleri piyasadan silebilir. Her halükarda tüketiciler fiyat konusunda oluşacak bu rekabet sayesinde daha iyi ürünleri daha ucuza satın alabilecekler.


http://www.digitimes.com/news/a20121016PD211.html Yorum Yaz
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fogell5925 6 yıl
yav biz 249 dolarlık nexus 7 yi türkiyedi göremedik 99 dolarlığı mı gelecek
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sagy 6 yıl
99$ iyimiş çeşke fatih projesinde de bunlardan dagıtsa devlet.
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fthkn 6 yıl
intel'in başkanı olsa şimdi 99 dolarlık zımbırtı derdi.
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alito 6 yıl
Ram miktarı önemli ama verilmemiş. 99 dolar iyi fiyat ama Türkiye'de 199 dolar olur bu. Zavallı bizler, zavallı Türk milleti.
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Bukalemun 6 yıl
Ram - sabit hafıza - hafıza kartı slotu - arka kamera gibi bilgiler yok. 1 ghz neden konulmuş anlamak çok zor. UCUZ OLSUN diye ! 2 /3 dolarlık yatırımda mı yapılamaz ? TR a 249 dolardan NEXUS 7 " girdi de biz mi almadık acaba ? Adamlar 250 dolarlık cihaz için 30 dolar KDV + 60 DOLAR da komisyon istiyor.

AÇ GÖZÜNÜ GOOGLE !! APPLE !!!!
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Çok iyi fiyat. Google yaptıysa kalitelide olur. iPad'den vazgeçtim.
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FERFEROS 6 yıl
Ucuz Çin malı tabletleri kesin siler piyasadan.
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__BadblooD__ 6 yıl
İşlemci jelly bean ile oldukça güzel performans verir gpu zaten oldukça güzel ve $99 çok iyi bir fiyat bence umarım çıkar ve ülkemize en fazla 250 lira civarında girer
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Klitz 6 yıl
arkasında google desteği var mı?
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Zuko 6 yıl Klitz
DoodLez_06
arkasında google desteği var mı?

Nexus olduğuna göre?
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Eryigitttt 6 yıl
99 dolara bu donanimla her yer tablet zaten
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darkaura 6 yıl Eryigitttt
Eryigitttt
99 dolara bu donanimla her yer tablet zaten

Her yer bu tabletde bakalim o tabletlere tek guncelleme bulabiliyormusunuz. Ayni donanim 100 farkli marka, guncellemeyi gectim esas ureticisi kim onu bile bulamiyorsunuz. Ayrica cogu cin mali uzerinde yazani vermiyor, cogunu guvenip alamiyorsunuz. Bu fiyata nexus tablet cok satacaktir. Ozelliklede gelismekde olan ulkelerde.
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