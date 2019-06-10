ABD’deki mühendislik fakültesi öğrencileri en çok SpaceX’te çalışmak istiyor

İşveren markası (employer branding) uzmanı Universum adlı araştırma şirketi, ABD’nin en çok tercih edilen işverenlerinin yer aldığı 2019 yılı listesini yayınladı.

On binlerce mühendislik öğrencisi ile yapılan anketler sonucunda oluşturulan listenin başına, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX oturdu. 2. sırada ise yine Musk’a ait olan şirket, Tesla var.

Geçen yılki listenin lideri NASA’yı geçerek birincilik sırasına oturan SpaceX’i araştırmaya katılanların %20,7’si tercihlerinin ilk beşi arasına koymuş. 2. sıradaki Tesla ise %18,7’lik tercih oranıyla listedeki yerini almış. Geçen sene yayınlanan listede SpaceX’in 3. sırada, Tesla’nın ise benzer şekilde 2. sırada olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Musk, çalışanlarını zorlamasıyla biliniyor

İki şirketin de sahip olduğu zorlayıcı ve adanmışlık bekleyen çalışma ortamları, sanılanın aksine çalışanların bu iki şirketi tercih etme nedenlerinin başında geliyor. SpaceX’in işe alımlarda personeli “özel kuvvetler” olarak görerek beklentilerini çok yüksek tutması ve iş yükünü bu duruma göre ayarlaması, birçok aday için şirketi cazibe merkezi haline getirmiş. Uzmanlar SpaceX’in sahip olduğu bu bakış açısı sayesinde uzay sektörünün lideri konumunda olduğunda ise hem fikirler. Benzer bir iş anlayışına sahip olan Tesla da yakın sebepler nedeniyle iş adaylarının tercih listelerinin başında gelmiş.

SpaceX ve Tesla’nın en çok tercih edilen şirketler sıralamasında ilk iki sırayı almasının nedeni ise sadece Elon Musk’ın çalışanlarını zorlaması ve onlardan adanmışlık beklemesi değil. Musk’ın sahip olduğu liderlik profili, adayların bu iki şirketi tercih etmesinde önemli başka bir etken.

Cephenin her zaman ön saflarında yer almayı tercih eden Musk, çalışanlarını zorladığı kadar kendini de zorlayan bir CEO. Örneğin şirketin Model X ve Model 3 araçlarının üretimi sırasında Musk’ın Fremont’taki fabrikada yatıp kalktığı ve üretim hattında işçilerle birlikte çalıştığı ifade ediliyor.

Tesla’nın araç yazılımları alanında da kendini test objesi olarak kullanan Musk’ın, otomatik pilot yazılımlarının ilk sürümlerini hep kendi aracında test ettiği belirtiliyor. Doğru mudur bilinmez ancak Musk’ın bu testler sırasında türlü tehlikeler atlattığı da söyleniyor. Kaynaklara göre “Birçoğumuzun bulunmak istemediği durumda kalan” CEO’nun bu özverili davranışları, Tesla’nın yazılım konusunda hızlı davranabilmesinin sebeplerinden biri olarak görülmekte.

Musk’ın sıra dışı bir CEO olduğunun farkında olan birçok mühendis adayı da bahsi geçen sebeplerden dolayı SpaceX ve Tesla’yı en çok çalışılmak istenen şirketler listesinin tepesine koyuyor.

https://www.teslarati.com/tesla-spacex-best-employers-2019-elon-musk/