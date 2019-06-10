Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD’deki mühendislik fakültesi öğrencileri en çok SpaceX’te çalışmak istiyor

İşveren markası uzmanı Universum'a göre ABD’nin en çok tercih edilen işverenlerinin başında Elon Musk geliyor. Musk'un SpaceX ve Tesla şirketleri, mühendis adaylarının tercihlerinde başı çekiyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
2,9b
1
7
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ABD’deki mühendislik fakültesi öğrencileri en çok SpaceX’te çalışmak istiyor

İşveren markası (employer branding) uzmanı Universum adlı araştırma şirketi, ABD’nin en çok tercih edilen işverenlerinin yer aldığı 2019 yılı listesini yayınladı.

On binlerce mühendislik öğrencisi ile yapılan anketler sonucunda oluşturulan listenin başına, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX oturdu. 2. sırada ise yine Musk’a ait olan şirket, Tesla var.

Geçen yılki listenin lideri NASA’yı geçerek birincilik sırasına oturan SpaceX’i araştırmaya katılanların %20,7’si tercihlerinin ilk beşi arasına koymuş. 2. sıradaki Tesla ise %18,7’lik tercih oranıyla listedeki yerini almış. Geçen sene yayınlanan listede SpaceX’in 3. sırada, Tesla’nın ise benzer şekilde 2. sırada olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Musk, çalışanlarını zorlamasıyla biliniyor

İki şirketin de sahip olduğu zorlayıcı ve adanmışlık bekleyen çalışma ortamları, sanılanın aksine çalışanların bu iki şirketi tercih etme nedenlerinin başında geliyor. SpaceX’in işe alımlarda personeli “özel kuvvetler” olarak görerek beklentilerini çok yüksek tutması ve iş yükünü bu duruma göre ayarlaması, birçok aday için şirketi cazibe merkezi haline getirmiş. Uzmanlar SpaceX’in sahip olduğu bu bakış açısı sayesinde uzay sektörünün lideri konumunda olduğunda ise hem fikirler. Benzer bir iş anlayışına sahip olan Tesla da yakın sebepler nedeniyle iş adaylarının tercih listelerinin başında gelmiş.

SpaceX ve Tesla’nın en çok tercih edilen şirketler sıralamasında ilk iki sırayı almasının nedeni ise sadece Elon Musk’ın çalışanlarını zorlaması ve onlardan adanmışlık beklemesi değil. Musk’ın sahip olduğu liderlik profili, adayların bu iki şirketi tercih etmesinde önemli başka bir etken.

Cephenin her zaman ön saflarında yer almayı tercih eden Musk, çalışanlarını zorladığı kadar kendini de zorlayan bir CEO. Örneğin şirketin Model X ve Model 3 araçlarının üretimi sırasında Musk’ın Fremont’taki fabrikada yatıp kalktığı ve üretim hattında işçilerle birlikte çalıştığı ifade ediliyor.

Tesla’nın araç yazılımları alanında da kendini test objesi olarak kullanan Musk’ın, otomatik pilot yazılımlarının ilk sürümlerini hep kendi aracında test ettiği belirtiliyor. Doğru mudur bilinmez ancak Musk’ın bu testler sırasında türlü tehlikeler atlattığı da söyleniyor. Kaynaklara göre “Birçoğumuzun bulunmak istemediği durumda kalan” CEO’nun bu özverili davranışları, Tesla’nın yazılım konusunda hızlı davranabilmesinin sebeplerinden biri olarak görülmekte.

Musk’ın sıra dışı bir CEO olduğunun farkında olan birçok mühendis adayı da bahsi geçen sebeplerden dolayı SpaceX ve Tesla’yı en çok çalışılmak istenen şirketler listesinin tepesine koyuyor.


https://www.teslarati.com/tesla-spacex-best-employers-2019-elon-musk/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-B6E2676F0 1 hf.
Ben yüksek lisans yaparken Amerikalı bir arkadaşım Raytheon'a girmişti. Elon'ın yaptıklarına oyuncak diyordu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 1 hf.
ee deveyi diken insanı seven sevilirmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tesbihcekenhoroz 1 hf.
Birçok kez haberi yapıldı ama ne kadarı doğrudur bilinmez. Musk başarıyı arttırmak için çalışanlara aşırı baskı yapiyomus. Hakaret ve küfür ediyomus. Beklenilen performansi gösteremeyen mühendisleri kovuyomus. Dolayısıyla bu haber benim okuduklarımla çelişiyor. Hangisi doğru hangisi yanlış ikilemde kalıyo insan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 1 hf.
Boston Dynamics'in YouTube kanalını takip eden bir mühendisin etkilenmeme şansı yok. Tercihlerde ilk 10 da olmaması ilginç.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Holy Templar 1 hf. Virtual Reality
yazdığın birazda mühendislik dallarına göre değişiklik gösteriyor.mühendis değilim ama benim bildiğim; boston dynamics için mekatronik, yazılım, elektrik-elektronik filan ön plandadır ama spaceX'te diğerlerinin üstüne birde aerospace, astrophysics fazla imkan bulamayan gibi dallarda iş gücüne katılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pizza Steve 1 hf.
İyi reklam yaptı elon. Tabi spacex te çalışmak isterler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 1 hf.
Elon fabrikada yatıp kalkıyorsa çalışanından beklentileri kim bilir nedir?
Bana göre çalışılabilecek en iyi şirketlerden biri Microsoft, Google Facebook vs vs bir çoğu personeli ofiste daha fazla tutabilmek adına elinden geleni yapıyor. Mizaç ve ailevi duruma göre tercih değişir tabi, birde yaş... 20 sene önce olsa tam tersini söylerdim :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Xiaomi Mi Band 4 tanıtıldı: Renkli ekran, daha uygun fiyat 1 hf. Halo: The Master Chief Collection'ın PC sürümüne ait fiyat duyuruldu 1 hf. AMD Radeon RX 5700 serisi hakkında her şey! | AMD'de 7 yıl sonra yeni dönem 1 hf. AMD Radeon RX 5700 XT duyuruldu. İşte özellikleri ve fiyatı! 1 hf. Şakaydı gerçek oldu: Razer enerji içeceği çıkardı 1 hf. Google Pixel 4'ün yeni görselleri çoklu kamera sistemine işaret ediyor 1 hf. Motorola’dan Alexa uyumlu sabit telefon 1 hf. Google Haritalar, taksi yolcuları için bir güvenlik fonksiyonu ekliyor 1 hf. Huawei P20 Lite 2019 satışa sunuldu 1 hf. Yeni nesil Xbox'ın özellikleri ve analizi 1 hf. Huawei Mate X, 5G hız testinde 1 Gbps indirme hızına ulaştı 1 hf. AMD Radeon RX 5700 XT özellikleri belli oldu 1 hf. Sisli havalarda İHA'ların gözü MİLSAR ve Atak helikopterine yeni göz MİLDAR hakkında her şey 1 hf. Samsung Galaxy Xcover 4S duyuruldu. İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. iOS 13 açığa çıkardı: iPhone 11, USB-C bağlantı noktası ile gelecek 1 hf. Yarın tanıtılacak Mi Band 4 hakkında bildiğimiz her şey 1 hf. Qualcomm, ARM alternatiflerine yatırımı arttırıyor 1 hf. Kullanıcısını tanıyan oyuncu monitörü 1 hf. Galaxy Tab Active 2, Android Pie güncellemesi aldı 1 hf. Hindistan’da kripto para kullanana hapis cezası verilebilir 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN ABD’deki mühendislik fakültesi öğrencileri en çok SpaceX’te çalışmak istiyor Sonraki Bethesda’nın bulut tabanlı oyun teknolojisi: Orion 1 hf. iOS 13 uygulama silmeyi kolaylaştıracak 1 hf. Elektrikli hiper otomobil Rimac C_Two, Forza Horizon 4'e eklendi 1 hf. Rusya önde gelen VPN hizmetlerini yasaklamaya başlıyor 1 hf. Xbox Elite Controller 2 tanıtıldı 1 hf. ABD'li şirketler, Avrupalı iş ortaklarından Huawei'yi boykot etmesini istiyor 1 hf. Age Of Empires II: Definitive Edition bu sonbaharda gelecek 1 hf. FromSoftware ve George RR Martin sunar: Elden Ring 1 hf. Yeni nesil Xbox duyuruldu: 8K grafikler, 120fps desteği, SSD depolama ve ışın izleme 1 hf. Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi açıklandı: Türkçe altyazıyla geliyor 1 hf. X-Men: Dark Phoenix, gişede tarihi bir başarısızlık yaşadı 1 hf. Marvel Sinematik Evrenindeki tüm filmler 4K çözünürlükte yayınlanacak 1 hf. Apple sürücüsüz otomobil girişimi Drive.ai'yi satın alabilir 1 hf. Zirve Takipçi ile Instagram Takipçi Satın Alın 1 hf. Mozilla yakında, Firefox Premium adlı ücretli abonelik hizmetini başlatacak 1 hf. Satılık Pomerianian Boo 1 hf. Çernobil'i ziyaret etmek ne kadar güvenli ? 1 hf. Toy Story 4 için paylaşılan ilk yorumlar çok olumlu (Spoiler içermez!) 1 hf. iOS 13 aynı anda, hem ön hem arka kameradan video kaydedilmesine izin verecek 1 hf. Realme'nin 5G özellikli telefonu bu yıl geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Karşınızda Tesla markalı ilk elektrikli
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim