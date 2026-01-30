Elon Musk, SpaceX'i Tesla veya xAI ile birleştirebilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, bu yıl planlanan halka arz öncesinde Musk’a ait diğer şirketlerle birleşme ihtimallerini değerlendiriyor. Görüşmeler, uzay teknolojileri, yapay zeka, otonom sürüş ve sosyal medya gibi farklı alanları tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen daha geniş bir stratejinin parçasıymış gibi görünüyor. Konuya yakın kaynaklara ve düzenleyici belgelere göre SpaceX, özellikle yapay zeka şirketi xAI ile birleşme konusunda temaslarını sürdürüyor.

Tesla ile olası birleşme de gündemde

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre SpaceX, xAI ile büyük ölçekli bir birleşmeyi halka arzdan önce değerlendiren seçenekler arasında tutuyor. Böyle bir senaryoda SpaceX’in roket ve uydu altyapısı, Starlink ağı, X sosyal medya platformu ve Grok sohbet botu tek bir kurumsal yapı altında toplanmış olacak. Ancak birleşmenin değeri, zamanlaması ve temel gerekçesi henüz netleşmiş değil.

Tam Boyutta Gör Bloomberg’in haberine göre ise SpaceX, yalnızca xAI değil, Tesla ile birleşme ihtimalini de masada tutuyor. Tesla hissedarı ve xAI yatırımcısı Deepwater Asset Management’ın yönetici ortağı Gene Munster, xAI’ın uzun vadede SpaceX veya Tesla’dan biriyle birleşmesinin yüksek olasılık olduğunu belirtiyor. Munster’a göre özellikle Tesla-xAI birleşmesi, elektrikli araç üreticisinin robotik ve otonom sürüş projelerine ciddi ivme kazandırabilir.

SpaceX, tarihin en büyük halka arzına hazırlanıyor 6 sa. önce eklendi

SpaceX’in bu yıl halka arz edilmesi ve değerlemesinin 1 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor. Şirket, yakın dönemdeki özel hisse satışında yaklaşık 800 milyar dolar değerlemeye ulaşarak dünyanın en değerli özel şirketi olmuştu. Wall Street Journal’a göre xAI’ın Kasım ayındaki değerlemesi 230 milyar dolar, Tesla’nın piyasa değeri ise 1,4 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Yapının detayları netleşiyor

Gündemdeki SpaceX-xAI birleşmesi gerçekleşirse, xAI hisselerinin SpaceX hisseleriyle takas edilmesi planlanıyor. Bu süreci kolaylaştırmak amacıyla Nevada’da iki ayrı tüzel kişilik kuruldu. 21 Ocak tarihinde oluşturulan bu yapılar, düzenleyici kayıtlara yansısa da rollerine ilişkin ayrıntılar açıklanmadı. Belgelerde, SpaceX ve şirketin finans direktörü Bret Johnsen yöneticiler arasında yer alıyor.

Bu ölçekte bir birleşme SpaceX’in halka arz sürecini karmaşıklaştırabilecek olsa da, uzay tabanlı veri merkezleri kurma hedeflerine ivme kazandırabilir. SpaceX ve xAI, güneş enerjisiyle çalışan uzay veri merkezleri sayesinde yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için gereken yüksek işlem gücünün maliyetini düşürmeyi amaçlıyor.

Çoğunluk için uzay tabanlı veri merkezleri halen aykırı bir fikir gibi görünse de avantajları oldukça kayda değer. Zaten teknoloji devleri ve isimleri bu arzuyu sık sık dile getirmeye başlamış durumda. SpaceX ise bu tip sistemlerin konumlandırılması için en ideal şirket.

Bu arada Jeff Bezos’un Blue Origin’i binlerce uydudan oluşan yüksek kapasiteli bir omurga ağı planlarken, Google da Project Suncatcher kapsamında uzay tabanlı veri merkezlerini araştırıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Elon Musk, SpaceX'i Tesla veya xAI ile birleştirebilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: