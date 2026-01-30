Elon Musk, SpaceX'i Tesla veya xAI ile birleştirebilir

Tesla ile olası birleşme de gündemde
Reuters’ın aktardığı bilgilere göre SpaceX, xAI ile büyük ölçekli bir birleşmeyi halka arzdan önce değerlendiren seçenekler arasında tutuyor. Böyle bir senaryoda SpaceX’in roket ve uydu altyapısı, Starlink ağı, X sosyal medya platformu ve Grok sohbet botu tek bir kurumsal yapı altında toplanmış olacak. Ancak birleşmenin değeri, zamanlaması ve temel gerekçesi henüz netleşmiş değil.
SpaceX’in bu yıl halka arz edilmesi ve değerlemesinin 1 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor. Şirket, yakın dönemdeki özel hisse satışında yaklaşık 800 milyar dolar değerlemeye ulaşarak dünyanın en değerli özel şirketi olmuştu. Wall Street Journal’a göre xAI’ın Kasım ayındaki değerlemesi 230 milyar dolar, Tesla’nın piyasa değeri ise 1,4 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.
Yapının detayları netleşiyor
Gündemdeki SpaceX-xAI birleşmesi gerçekleşirse, xAI hisselerinin SpaceX hisseleriyle takas edilmesi planlanıyor. Bu süreci kolaylaştırmak amacıyla Nevada’da iki ayrı tüzel kişilik kuruldu. 21 Ocak tarihinde oluşturulan bu yapılar, düzenleyici kayıtlara yansısa da rollerine ilişkin ayrıntılar açıklanmadı. Belgelerde, SpaceX ve şirketin finans direktörü Bret Johnsen yöneticiler arasında yer alıyor.
Bu ölçekte bir birleşme SpaceX’in halka arz sürecini karmaşıklaştırabilecek olsa da, uzay tabanlı veri merkezleri kurma hedeflerine ivme kazandırabilir. SpaceX ve xAI, güneş enerjisiyle çalışan uzay veri merkezleri sayesinde yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için gereken yüksek işlem gücünün maliyetini düşürmeyi amaçlıyor.
Çoğunluk için uzay tabanlı veri merkezleri halen aykırı bir fikir gibi görünse de avantajları oldukça kayda değer. Zaten teknoloji devleri ve isimleri bu arzuyu sık sık dile getirmeye başlamış durumda. SpaceX ise bu tip sistemlerin konumlandırılması için en ideal şirket.
Bu arada Jeff Bezos'un Blue Origin'i binlerce uydudan oluşan yüksek kapasiteli bir omurga ağı planlarken, Google da Project Suncatcher kapsamında uzay tabanlı veri merkezlerini araştırıyor.