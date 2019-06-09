Toy Story 4 için paylaşılan ilk yorumlar çok olumlu (Spoiler içermez!)

Tam Boyutta Gör

Pixar animasyon stüdyosunun ilk filmi olan ve bundan tam 24 yıl önce izleyiciyle buluşan Toy Story, stüdyonun sinema sektörüne hızlı bir giriş yapmasına neden olmuştu. Yaklaşık 374 milyon dolar hasılat yapan film, elde ettiği başarıyla Pixar’ın 24 yıllık kariyerine sığdırdığı 20 filmin de fitilini ateşlemişti. 1999 yılında izleyiciyle buluşan Toy Story 2 ve 2010 yılında beyaz perdede izleme fırsatı elde ettiğimiz Toy Story 3, üçlemeye hak ettiği bir sonu da hediye etmişti.

Son filmle birlikte Woody, Buzz ve diğer karakterlere edilen veda birçok izleyici için o kadar tatmin ediciydi ki serinin devam filmi olan Toy Story 4 haberleri ortaya çıktığında, hayranlar duruma şüpheyle yaklaşmaya başlamıştı.

Dördüncü filmin seriye olan inanılmaz ilgi sebebiyle zaten izleneceği düşüncesiyle ve öylesine kaleme alınmış bir senaryoyla izleyiciyle buluşacağı izleniminin geçerli olduğu bir ortamda Disney, filmin tam sürümünü bazı basın mensuplarına izletmeye karar verdi. Bu kapsamda filmi izleyen yorumcular filmle ilgili spoiler içermeyen yorumlarını paylaşma fırsatı buldular.

Filmi izlemesi çok keyifli

Serinin dördüncü filmiyle ilgili yapılan yorumlar ise bizleri harika bir devam filminin beklediğinin habercisi niteliğinde. Screen Rant’ten Rob Keyes filmin “acayip tatmin edici” olduğunu söylerken, diğer yorumcular da filmin animasyon kalitesinden, eğlendiriciliğinden, yaşattığı duygusal gelgitlerden ve yeni karakterlerin filme tam uyum sağlamasından duydukları mutlulukları dile getirmişler. Tony Hale ve Keanu Reeves’in sesleriyle hayat verdiği filmin yeni karakterleri Forky ile Duke Caboom da anlaşılan seriye tam uyum sağlamış.

Yapılan yorumların etkisiyle Toy Story 4’ün ABD’deki en büyük animasyon filmi açılış hasılatına da imza atabileceği belirtiliyor. Bu rekor daha önce 182,6 milyon dolarla Incredibles 2’ye aitti. Toy Story 4’ün ise ilk üç günde 200 milyon dolar hasılat elde edebileceğinden bahsediliyor.

Her yaştan izleyicinin merakla beklediğini düşündüğümüz film, 21 Haziran’da ülkemizde gösterime girecek.

https://screenrant.com/toy-story-4-early-reactions/