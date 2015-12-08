ABD posta servisi mektupları e-posta kutusuna taşıyacak

İnternetin yaygın kullanımı postacılığı büyük ölçüde öldürdü. Bugün bir çok evrak dosyasına internet üzerinden erişmek de mümkün, bu durumu göz önüne alan ABD posta servisi ise gereksiz postaları taşımamak için ilginç bir yöntem geliştirmiş.

2014 yılından beri testleri yapılan sistem vatandaşların gelecek postalardan erkenden haberdar olmasını sağlıyor. Eğer ABD'de yaşıyorsanız adınıza gönderilen posta gönderim yerinden çıkmadan önce fotoğraflanarak mailinize gönderiliyor, vatandaşlar da postanın önem seviyesine göre postayı al , ya da alma seçeneklerini kullanabiliyorlar.

Bu yöntem sayesinde gereksiz taşımacılığın önüne geçilirken şimdilik günlük fotoğraflanacak posta limiti bulunuyor. Her bir kullanıcı için maksimum 10 adet posta fotoğrafı kullanıcıların elektrik postalarına mail olarak gönderilirken 10 adetten fazla posta alacak kişilerin USPS Web servisine girerek postalarını görüntülemesi gerekiyor.

Şimdilik Kuzey Virginia ve New York şehri için kullanılan sistemin 2016 yılından itibaren genişletilmesi ve yavaş yavaş tüm ülkede kullanıma sunulması planlanıyor.

http://www.engadget.com/2015/12/07/usps-informed-delivery/