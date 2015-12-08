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ABD posta servisi mektupları e-posta kutusuna taşıyacak

ABD posta servisi USPS gereksiz mektupların taşınmasını önlemek için geliştirdiği yeni hizmeti devreye soktu. Hizmet sayesinde vatandaşlar kendilerine gelecek postaları sanal olarak görüntüleyebilecek
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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ABD posta servisi mektupları e-posta kutusuna taşıyacak
 
İnternetin yaygın kullanımı postacılığı büyük ölçüde öldürdü. Bugün bir çok evrak dosyasına internet üzerinden erişmek de mümkün, bu durumu göz önüne alan ABD posta servisi ise gereksiz postaları taşımamak için ilginç bir yöntem geliştirmiş.

2014 yılından beri testleri yapılan sistem vatandaşların gelecek postalardan erkenden haberdar olmasını sağlıyor. Eğer ABD'de yaşıyorsanız adınıza gönderilen posta gönderim yerinden çıkmadan önce fotoğraflanarak mailinize gönderiliyor, vatandaşlar da postanın önem seviyesine göre postayı al , ya da alma seçeneklerini kullanabiliyorlar.
Bu yöntem sayesinde gereksiz taşımacılığın önüne geçilirken şimdilik günlük fotoğraflanacak posta limiti bulunuyor. Her bir kullanıcı için maksimum 10 adet posta fotoğrafı kullanıcıların elektrik postalarına mail olarak gönderilirken 10 adetten fazla posta alacak kişilerin USPS Web servisine girerek postalarını görüntülemesi gerekiyor.
Şimdilik Kuzey Virginia ve New York şehri için kullanılan sistemin 2016 yılından itibaren genişletilmesi ve yavaş yavaş tüm ülkede kullanıma sunulması planlanıyor.  

http://www.engadget.com/2015/12/07/usps-informed-delivery/ Yorum Yaz
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Das Boot 4 yıl
Üstteki iki yorumun üzerine tekrar tekrar haberi okudum fakat halen yorumlarıyla bağdaştıramadım.

Olayın spamla alakası yok. Size biri mektup gonderdigi zaman ilk olarak bu mektubun fotografı çekilip size e-posta yoluyla iletecekler içeriğini. Sizde değerli görürseniz onaylayıp fizikende mektuba kavuşacaksiniz.

Posta servisinin burada kârı, gönderim ucretini gonderenden alıp, alıcının kabul etmek istemediği mektuplardan olacak.

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Patren 4 yıl
adamlar real spam yapmışlar
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cokonatliprens 4 yıl
Yanlış anlamışsınız, mektuplar vs. gelecek, adamlar sadece o gun posta kutunuzda ne var onu yollayacaklar size. yoksa mektuplar vs gelmeye devam edecek, junk maili engellemenin yolu yok.
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