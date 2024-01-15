En çok taşımacılık yapan kargo firmaları açıklandı

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan 2023'ün ilk 6 ayını kapsayan Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu'na göre kargo sektöründe posta kolisi veya posta kargosu şeklindeki gönderilerin sayısı, 2022’nin ilk 6 ayına kıyasla yüzde 19 arttı. E-ticaret hacminin büyümesi, kargo gönderileri sayısı ve gelirlerinde artışa neden oldu.

2023'ün ilk 6 ayında 598 milyon kargo taşındı

Posta kolisi ve posta kargosu şeklinde nitelendirilen gönderilerinin sayısı yıllar itibarıyla artış eğilimini sürdürdü ve geçen yılın ilk yarısı itibarıyla 598,1 milyonu aştı. Bu gönderilerin yaklaşık %72’si şehirlerarası gönderilerden oluştu. 2023’ün ilk 6 ayında posta kolisi ve posta kargosu gönderilerinden 22,2 milyar TL gelir elde edildi.

Posta kolisi/kargosu gönderilerinin yüzde 66’sı 2 kg ve altında gönderilerden oluşurken, yüzde 33’ü 2 kg’dan fazla ve 20 kg’dan az gönderilerden oluştu. 20 kg’nin üzerindeki kargolar ise yüzde 1’lik gönderilerden oluştu.

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Kargoların yüzde 42’si göndericiden teslim alındığı günün ertesi gününde alıcıya teslim edildi. Yüzde 35’i ise teslim alındıktan iki gün sonra edildi. Yüzde 2,5’i ise aynı gün içerisinde teslim edildi.

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2023’ün ilk 6 ayında en çok kargo taşımacılığı yapan şirketler Posta/Kargo Firması Yüzdelik Pay Trendyol Express 25,3% Aras Kargo 15,1% Yurtiçi Kargo 14,7% Sürat Kargo 13,6% MNG Kargo 8,2% PTT 7,6% Hepsijet 5,8% UPS 1,9% Diğer 7,9%

Posta/kargo şirketi sayısı 46'ya yükseldi

2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla BTK tarafından yetkilendirilerek posta taşımacılığı hizmeti sunan posta/kargo şirketi sayısı 46’ya yükseldi. 2023’ün ilk 6 ayında posta ve kargo şirketlerinin gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki katına çıktı ve yaklaşık 25,3 milyar TL olarak belirlendi. Sektörde bu dönemde 1,5 milyar TL yatırım yapıldı. İstihdam edilen çalışan sayısı ise 97 bini aştı.

Posta kolisi ve posta kargolarının ardından en çok gönderimi yapılan posta türü ise haberleşme gönderileri oldu. 2023’ün ilk 6 ayında 220,3 milyon adet haberleşme gönderisi taşındı.

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2023 yılında posta/kargo sektöründe BTK’ya yaklaşık 7 bin 600 şikayet iletildi. Bunlardan şube, acente ve personel şikayetleri 6 bin 150 adet ile ilk sırada yer alırken, gönderilerin geç teslimine ilişkin şikayetlerin sayısı ise 2 bin 227 adet ile ikinci sırada yer aldı. Şikayetlerin yüzde 9,6’sını ise ise kayıp/çalıntı şikayetleri oluşutrdu.

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