En çok taşımacılık yapan kargo firmaları açıklandı

- 2023'ün ilk 6 ayında 598 milyon kargo taşındı
- 2023’ün ilk 6 ayında en çok kargo taşımacılığı yapan şirketler
- Posta/kargo şirketi sayısı 46'ya yükseldi
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan 2023'ün ilk 6 ayını kapsayan Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu'na göre kargo sektöründe posta kolisi veya posta kargosu şeklindeki gönderilerin sayısı, 2022’nin ilk 6 ayına kıyasla yüzde 19 arttı. E-ticaret hacminin büyümesi, kargo gönderileri sayısı ve gelirlerinde artışa neden oldu.
2023'ün ilk 6 ayında 598 milyon kargo taşındı
Posta kolisi ve posta kargosu şeklinde nitelendirilen gönderilerinin sayısı yıllar itibarıyla artış eğilimini sürdürdü ve geçen yılın ilk yarısı itibarıyla 598,1 milyonu aştı. Bu gönderilerin yaklaşık %72’si şehirlerarası gönderilerden oluştu. 2023’ün ilk 6 ayında posta kolisi ve posta kargosu gönderilerinden 22,2 milyar TL gelir elde edildi.
Posta kolisi/kargosu gönderilerinin yüzde 66’sı 2 kg ve altında gönderilerden oluşurken, yüzde 33’ü 2 kg’dan fazla ve 20 kg’dan az gönderilerden oluştu. 20 kg’nin üzerindeki kargolar ise yüzde 1’lik gönderilerden oluştu.
Kargoların yüzde 42’si göndericiden teslim alındığı günün ertesi gününde alıcıya teslim edildi. Yüzde 35’i ise teslim alındıktan iki gün sonra edildi. Yüzde 2,5’i ise aynı gün içerisinde teslim edildi.
|Posta/Kargo Firması
|Yüzdelik Pay
|Trendyol Express
|25,3%
|Aras Kargo
|15,1%
|Yurtiçi Kargo
|14,7%
|Sürat Kargo
|13,6%
|MNG Kargo
|8,2%
|PTT
|7,6%
|Hepsijet
|5,8%
|UPS
|1,9%
|Diğer
|7,9%
Posta/kargo şirketi sayısı 46'ya yükseldi
2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla BTK tarafından yetkilendirilerek posta taşımacılığı hizmeti sunan posta/kargo şirketi sayısı 46’ya yükseldi. 2023’ün ilk 6 ayında posta ve kargo şirketlerinin gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki katına çıktı ve yaklaşık 25,3 milyar TL olarak belirlendi. Sektörde bu dönemde 1,5 milyar TL yatırım yapıldı. İstihdam edilen çalışan sayısı ise 97 bini aştı.
Posta kolisi ve posta kargolarının ardından en çok gönderimi yapılan posta türü ise haberleşme gönderileri oldu. 2023’ün ilk 6 ayında 220,3 milyon adet haberleşme gönderisi taşındı.
2023 yılında posta/kargo sektöründe BTK’ya yaklaşık 7 bin 600 şikayet iletildi. Bunlardan şube, acente ve personel şikayetleri 6 bin 150 adet ile ilk sırada yer alırken, gönderilerin geç teslimine ilişkin şikayetlerin sayısı ise 2 bin 227 adet ile ikinci sırada yer aldı. Şikayetlerin yüzde 9,6’sını ise ise kayıp/çalıntı şikayetleri oluşutrdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.