ABD sınırlı sayıda vize başvurularını kabul edecek!

Ekim ayının ilk haftasında alınan karar ile ABD ve Türkiye arasındaki vize başvuruları her iki ülke tarafından askıya alınmıştı. Yaşanan vize krizini çözmek ve diplomatik ilişkileri görüşmek üzere Başbakan Binali Yıldırım 7 Kasım tarihinde ABD'ye gidecek. Yıldırım'ın ziyaretinden önce ilk yumuşama geldi.

Reuters, ABD Konsolosluğu'nun Türkiye'den gelen başvuruları sınırlı ölçüde kabul edeceğini bildirdi. Habere göre temsilcilikler ilk etapta randevu sayısı kısıtlı olmak üzere hizmet vermeye başladı.

ABD vize başvuru işlemlerini yürüten bazı acentalar, müşterilerine bilgi mesajı gönderdi. Bu mesajda ABD'nin sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul edeceği ve ABD'ye seyahat etmek isteyenlerin yeniden randevu alabileceği bildirildi. Başvuruların kısıtlı olmasından dolayı bekleme süresinin uzun olacağı ancak bazı durumlarda acil randevu alınabileceği bilgisi paylaşıldı.

http://www.reuters.com/article/us-usa-turkey-visa/u-s-embassy-in-turkey-says-resumes-processing-visas-on-limited-basis-idUSKBN1D61VQ