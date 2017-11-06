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ABD sınırlı sayıda vize başvurularını kabul edecek!

ABD ve Türkiye arasındaki vize başvurularının askıya alınması kararında sıcak bir gelişme yaşandı. Reuters'ın haberine göre ABD, sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul etmeye başladı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ekim ayının ilk haftasında alınan karar ile ABD ve Türkiye arasındaki vize başvuruları her iki ülke tarafından askıya alınmıştı. Yaşanan vize krizini çözmek ve diplomatik ilişkileri görüşmek üzere Başbakan Binali Yıldırım 7 Kasım tarihinde ABD'ye gidecek. Yıldırım'ın ziyaretinden önce ilk yumuşama geldi.
Reuters, ABD Konsolosluğu'nun Türkiye'den gelen başvuruları sınırlı ölçüde kabul edeceğini bildirdi. Habere göre temsilcilikler ilk etapta randevu sayısı kısıtlı olmak üzere hizmet vermeye başladı.
ABD vize başvuru işlemlerini yürüten bazı acentalar, müşterilerine bilgi mesajı gönderdi. Bu mesajda ABD'nin sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul edeceği ve ABD'ye seyahat etmek isteyenlerin yeniden randevu alabileceği bildirildi. Başvuruların kısıtlı olmasından dolayı bekleme süresinin uzun olacağı ancak bazı durumlarda acil randevu alınabileceği bilgisi paylaşıldı.

http://www.reuters.com/article/us-usa-turkey-visa/u-s-embassy-in-turkey-says-resumes-processing-visas-on-limited-basis-idUSKBN1D61VQ Yorum Yaz
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Last Troll Bender 1 yıl en beğenilen mgora
mgora
Ambargomuz işe yaradı , Amerika Türk'ün gücünü gördü.

Türk ürünlerine ulaşamayan Amerikan halkı kıtlıkla karşı karşıya kalmış.
mgoraAmbargomuz işe yaradı , Amerika Türk'ün gücünü gördü.Türk ürünlerine ulaşamayan Amerikan halkı kıtlıkla karşı karşıya kal...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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grik3 1 yıl
SIKI TUTUN ÜMMET DÖNÜYORUZ



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hanahmet 1 yıl
Aynı adımı Türkiye yapsaydı laf edecek "tükürdüğünü yaladı" diyecek çok kişi vardı. Şimdi amerika için "Tükürdüğünü yaladı" diyebilecek misiniz?
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DH Misafiri 1 yıl
Ne oldu?
Pek sevgili NATO müttefiğimiz Suriye'ye Türkiye üzerinden CIA ajanlarını gönderememeye mi başladı :/
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aybey 1 yıl
Bu kriz başladığında -hani bizde ABD'ye vize vermeyecektik ya.... - abd'li bir iş ortağımızın yine abd'li bir çalışanı elini kolunu sallayarak İstanbul'a geldi, pazar pazar adamı gezdirmek zorunda kaldım. ''LAn hani bunlara vize vermecektik?'' Diye şişiniyordum ki, meğerse zaten adamalr vie almadan geliyorlar, hava alanında bir kaşe mi ne vuruyorlarmış pasaportlarına öyle ellerini kollarını sallayarak geziyorlarmış Türkiye'de...
Hülooğğğğğvvvv!
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sistemli adam 1 yıl
Bizden adeta şamar gibi, ders gibi yanıt gelmiş.
Koca ABD ye böyle ayar vermek her deletin işi değil.
Her gün 10 defa okumanız lazım.








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Nerevarine 1 yıl
Sınırlı sayıda işi kötü oldu. İşimiz Greencard'a kaldı. Başvuru galiba 27 kasıma kadar sürüyordu.
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kadirirdem 1 yıl
Böyle tükürdüğünü yalarsın ABD :D
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x2yk 1 yıl
Ahahah şakacı arkadaşlar kendiler ile eğlenmiş..
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atarlı.ergen 1 yıl
abd'nin istediği eski tip tasmaları elinde olacak yöneticiler ve onları destekleyen öğrenilmiş çaresizlik yaşayan ezik bir halk tabi istedikleri olmayınca kuduruyorlar :D
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Umutcan 1 yıl
Bu vize sıkıntıları green card başvuru olayını etkiler mi? Göçmen harici vize deniyordu, green card bunun dışındadır diye tahmin ediyorum.
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gcb1903 1 yıl
Çok değil bundan 5 6 yıl önceki gibi olsa iktidarımız her şey yine güllük gülistanlık olur, biz yine AB'nin en güçlü üye adayı oluruz, NATO ile ilişkiler süper olur, ABD ile ilişkisi daha doğrusu ABD'nin çıkarlarına hizmet etmeye devam etse bütün sorunlar biter.

Ciddiyetten uzaksınız ve tamamen dalgacı düşünceleriniz. Gerçekler öyle pis kaka Akp, halkına neler ediyormuş bak bak değil. Onu biz biliyoruz ama elin adamının umurunda olan tek şey kendi çıkarıdır. Diğer türlü olsa Arabistan gibi ülkeye çoktan demokrasi getirmeleri gerekirdi. Ama onlarla sıkıntı yok. Çünkü onlar % 100 Amerikan çıkarlı için çalışıyor. Tayyip'de yıllarca çalışırken iyiydi, seviliyordu, bütün batı organizasyonlarında baş davetliydi, hep olumlu yazardı gazeteler ama ne zaman ABD ile çıkar çatıştı Tayyip kötü oldu.

Muhalif olmakla vatan düşmanı olmak arasında çok çok kalın bir çizgi var.

Ak yürüyenler kadar zararlısınız bu ülkeye. Umarım hepiniz gidince geriye tamir edilebilir bir ülke kalmış olur.
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sanal84 1 yıl
Teşekkürler ABD.Sayenizde artık ne b.ktan bir bağımsız yargımız olduğunu herkes öğrendi.
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