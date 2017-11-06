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Bitcoin için en önemli çatallanma yaklaşıyor

Popüler kripto para birimi bitcoin, bugüne kadar olanlardan çok daha şiddetli bir çatallanma sürecine giriyor. 16 Kasım'da gerçekleşmesi beklenen çatallanma bitcoinin yapısını tamamen değiştirebilir.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bitcoin için en önemli çatallanma yaklaşıyor
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Son zamanlarda bitcoinin değeri kendisinden çok şey bekleyenleri bile şaşırtacak ölçüde artmış ve bitcoin adını sıkça anar hale geldiğimiz bir yatırım aracı olmuştu ancak bitcoin madencileri, bitcoin henüz bu kadar popüler değilken bile ''artan işlem hacmi karşısında blok boyutlarının kapasitesinin nasıl artırılacağını'' tartışıyordu. Bitcoinin blok zincirinde yer alan bloklardaki işlemlerin düzenlenmesinden sorumlu olan madencilerin bir kısmı işlem kapasitesi 1MB ile sınırlı olan bloklardaki bu düşük sınırın işlemleri yavaşlattığına ve işlem ücretlerinin arttığına neden olduğunu ve bu sınırın 2MB'ye yükseltilmesi gerektiğini savunuyordu.


Yeni Güncelleme, Yeni Çatallanma 

Uzun tartışmalar sonucunda blok boyutlarının kapasitesini 2MB'ye yükseltmek isteyen bir grup madenci ağustos ayının başında bitcoinde bir çatallanmaya neden olmuş ve Bitcoin Cash isimli yeni bir kripto para birimi ortaya çıkmıştı. SegWit2X isimli yeni yazılımla blok boyutlarının kapasitesini artıran Bitcoin Cash'in arkasındaki geliştiriciler şimdi de yazılımın rekabet gücünü artırmak için yeni bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor. Geliştiriciler tarafından 1 Kasım'da duyurulan ve yakın bir tarihte devreye girecek olan yeni güncelleme, bitcoinin en önemli sınavı olarak değerlendiriliyor zira söz konusu güncelleme sonuçları önceden kestirilemeyen şiddetli bir çatallanmaya neden olacak.


Yeni güncellemenin ve yeni kuralların yaklaşık 10 gün içinde etkin hale gelmesi bekleniyor. Böylece yakın zamanda bitcoinde önemli bir çatallanma gerçekleşmiş olacak ancak bu çatallanma Bitcoin Cash veya Bitcoin Gold gibi yeni kripto para birimlerinin ortaya çıkmasına yol açan önceki çatallanmalardan farklı zira önceki çatallanmalarda bitcoinin eksik yanları eleştirilmiş ve bitcoine alternatif, daha başarılı kripto para birimlerinin üretilmesi amaçlanmıştı. Yeni çatallanmada ise alternatif bir kripto para birimi üretmek gibi bir amaç güdülmüyor. Amaç SegWit2X yazılımının bitcoinin temeli haline gelmesi ve ortaya yeni bir kripto para birimi çıkarsa bu para biriminin bitcoinin güncellenmiş versiyonu olarak adlandırılması.


İki Grup da Bitcoini Sahipleniyor 

İşte bütün belirsizlikler de tam olarak bu noktada başlıyor. Çatallanma sonucunda madencilerin mevcut bitcoin blok zinciri üzerinden mi ilerleyecekleri yoksa SegWit2X'e ait güncellemeleri gerçekleştirip artık bu yolu mu takip edecekleri henüz bilinmiyor. Bilinen şey ise madenciler iki gruba ayrılıp farklı yolları takip etseler de iki grup da asıl bitcoinin kendileri tarafından üretildiğini savunacak. Bu yüzden bitcoinin borsadaki kısaltması olan BTC ve bitcoinin popüler simgesinin hangi grup tarafından kullanılacağı bile soru işareti. Ayrıca çatallanma sonrasında sadece çatallanmayı destekleyen madencilerin yazılımlarını güncellemesi değil; borsaların ve kripto para cüzdanlarının da mevcut yapılarını güncellemesi gerekiyor.


Belirsizliğini koruyan unsurlardan biri de çatallanmanın tam olarak ne zaman meydana geleceği. Bitcoin Cash'in geliştiricileri tarafından yapılan açıklamalara göre çatallanmaya yol açacak değişiklik 494784. blokta gerçekleşecek. Belirtilen bloğun 16 Kasım Perşembe günü blok zincirinde yerini alacağı ve çatallanmanın gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bitcoinin mevcut blok zincirinde iki blok arasında yaklaşık 10 dakikalık(ortalama 9 dakika 37 saniye) bir süre bulunuyor ve 16 Kasım tarihi bu süreye göre tahmin ediliyor. Bölünme sonrasında ise iki blok arasındaki sürenin 6 dakikaya kadar düşebileceği iddia ediliyor.


Madencilik Şirketleri Destekliyor 

Şu an için madencilerin ne kadarının yeni yazılıma destek vereceği net olarak bilinmiyor ancak madencileri destek verdikleri tarafa ve gerekçelerine göre iki gruba ayırmak mümkün. Blok zincirlerindeki işlemleri düzenlemek için özel, güçlü bilgisayar donanımları kullanan madencilik şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyumlar, yeni yazılım ile işlemlerin daha hızlı gerçekleşeceği ve kazançlarının artacağını ileri sürerek SegWit2X'i destekliyor. Bitcoinin yeni yazılıma geçmesiyle madencilik şirketlerinin bitcoin üzerinde söz sahibi olacağını ve bitcoinin merkezi olmayan yapısının bozulacağını düşünen madenciler ise mevcut yapının sürdürülmesini istiyor.


Tüm bu belirsizlikler içinde bitcoin ise değerini artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk kez 7000$ değerinin üstünde bir değere ulaşan kripto para birimi dün 7500$ seviyesini de aşmayı başardı.


http://fortune.com/2017/11/03/bitcoin-segwit2x/ Yorum Yaz
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Exterminio 1 yıl
Haberde büyük hatalar var. Bitcoin Cash bölünmesinde Cash’i savunanlar blok boyutlarını direk olarak 8 MB’a çıkarmak ve bu şekilde Segwit e geçmek istiyordu. Bitcoin camiasının geneli ise Segwit2x’i tercih ediyordu.
Bu son bölünme çok geniş çaplı olduğundan bazı sarsıntılar ve çalkalanmalar yaratabilir
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diemcizone 1 yıl
Keriz sirkeleme olacak.
NOT: 1.2BTC Sahibiyim.
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giogo 1 yıl diemcizone
İyi anlamdamı kötü anlamdamı ?
Not : 1.22 btc sahibiyim.
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V4LKyR 1 yıl
ÇATALLANA ÇATALLANA BİTMEDİ BE?
Ne çatallanmaymış arkadaş.
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FIRAT_G_ 1 yıl
Bu bitcoin neyse bakkaldan çokonata neym alınıyor mu barim?
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sarpcore 1 yıl
belirsizlik yüzünden 16 kasıma kadarki süreçte sert düşüşler olabilir sanırım.çatallaşma gerçekleştikten sonra hangi kol güçlü olursa bana göre yeniden ivme kazanacaktır.gerçi her iki kolda yoluna devam eder diye düşünüyorum.bakalım fazla kalmadı.
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