ABD yeni tanker uçakları deniyor: KC-46A Pegasus son testleri başarıyla geçti

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A-10 Thunderbolt II uçağı "Tank Avcısı" olarak anılıyor. KC-46A Pegasus 15 Temmuz’da Ohio’daki Wright Patterson Hava Üssü’nden havalandı. Havada 4 saatlik bir uçuş yaparak Tank Avcısına 1500 pound yakıt ikmali gerçekleştirdi. Bu 680 kg yakıt sevkiyatı anlamına geliyor. Dört saat süren uçuş Paine’den Seattle’daki Boeing tesisleri arasında gerçekleşti. KC-46A Pegasus daha öncede C-17 Globemaster II, F16, F/A-18 Hornet, AV-8B Harrier uçaklarına yakıt yüklemesi yapmıştı.

KC-46A, Boeing tarafından Amerikan hava kuvvetleri için 2018’de üretilmesi planlanıyor. Uluslararası yakıt ikmal standartlarına sahip bütün savaş uçaklarına yakıt ikmali yaptırmak üzere tasarlanıyor.

KC-46A özellikle KC-135’e göre kargo taşıma yönünden; tek bir misyon 18 paletle yürütüldüğü için oldukça üstün olduğu görülüyor. Yakıt ikmalinde de diğer uçaklara göre ekonomik olduğu belirtiliyor. Gece görüşüne uyumlu aydınlatma sistemi ve tak çalıştır konsolları ile çoklu görev kabiliyeti sergilemekte.

Türkiye'nin de kullandığı KC-135'lerin yerini alacak

KC-46A’nın eski modeli olan 4 adet KC-767 İtalya ve Japonya tarafından halen kullanılıyor. Boeing LRIP1 ve LRIP2’de toplam 19 adet uçak için ABD Savunma Bakanlığı’ndan izin bekleniyor. Bu uçak ABD Hava Kuvvetlerinde; Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde de yer alan KC-135 Stratotanker uçaklarının yerini alacağı görüşü dikkat çekmekte. KC-46A, kargo ve hasta da taşıyabiliyor. Boeing nihai olarak 179 adet KC-46A üretmeyi planlıyor. KC-46 Tanker Uçağı 47 Milyar Dolar harcanarak bu seviyeye getirildi.

Ayrıca son olarak İsrail tarafından yapılan açıklamada da ülkenin 707 tanker uçaklarını ekonomik diğer bir uçakla yenilemek istediği dile getirildi ancak Boeing KC-46A’deki gecikmeler onları 767 tipi tanker uçağına yöneltiyor. Aslında İsrail haksız da değil çünkü 27 Aralık 2014’te ilk defa Washington’da yüksek hızda çalışma ve bir dizi taksi testi yapılan uçakta halen nihai sona gelinemedi.

Yazar: Volkan ATABEY