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    Savunma sanayisinde ihracat ilk 5 ayda yüzde 29 arttı

    Savunma ve havacılık ihracatı 2025 yılının ilk 5 ayında yüzde 29 artışla 2 milyar 980 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ancak mayıs ayında 10 ay sonra ilk kez düşüş yaşandı.

    Savunma sanayisinde ihracat ilk 5 ayda yüzde 29 arttı Tam Boyutta Gör
    Türkiye İhracatçılar Meclisi, Mayıs 2025’e ait sektörel verilerini paylaştı. Türkiye, bu ayda toplam ihracatını yüze 2,7 artırarak 27,83 milyar dolara çıkarırken yılın ilk beş ayında ise yüzde 3,5 artışla 110,95 milyar dolarlık ihracata imza attı. Bu bağlamda savunma ve havacılık sanayisindeki ihracat rakamları da açıklanmış oldu.

    5 aylık artış yüzde 29 oldu

    Savunma sanayisinde ihracat ilk 5 ayda yüzde 29 arttı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan verilere göre savunma ve havacılık sanayisinde mayıs ayında yapılan ihracat, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24’lük düşüşle 741,9 milyon dolar oldu. Savunma ve havacılık sanayisi böylelikle son 10 ayda ilk kez aylık düşüş yaşamış oldu.
    Savunma sanayisinde ihracat ilk 5 ayda yüzde 29 arttı Tam Boyutta Gör
    Ancak 1 Ocak ila 31 Mayıs’ı kapsayan beş aylık dönemde ise savunmadaki ihracat yüzde 29 oranında artarak 2 milyar 980 milyon doları buldu. Bu, önceki 2 milyar 320 milyon dolarlık rekoru önemli ölçüde geride bırakıyor.

    Beklenti yılı 8,5 milyar dolar ile tamamlamak

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı açıklamada "İhracat yapan şirket sayımız her geçen gün artarken ürün kompozisyonumuz da yüksek teknoloji ürünler lehine gelişiyor. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yürüttüğümüz kesintisiz uluslararası işbirliği faaliyetleri sayesinde, şirketlerimiz artık yalnızca belli bölgelere değil, dünyanın dört bir yanına ihracat yapabilir hale geldi. Önümüzdeki dönemde; büyük ölçekli firmalarımızı ve KOBİ’lerimizi kucaklayan, ihracatı tüm sektör için sürdürülebilirlik göstergesi haline getiren uluslararası faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemizin toplam ihracatının yüzde 3’ünden fazlasını gerçekleştiren tüm savunma sanayisi ailemizi gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

    2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, savunma ve havacılık ihracatının 7,3 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Savunma sanayisi 2024 yılında yerli üretim oranını yüzde 81 seviyesine çıkarırken, 2025 hedeflerinde bu oranı yüzde 82’ye yükseltmek amaçlanıyor. Öte yandan Haluk Görgün, Teknofest kapsamında yaptığı açıklamada bu yıl için 8-8,5 milyar dolarlık bir ihracat beklendiğini söylemişti. 2024 yılında Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayii ihracatı rekor kırarak 7 milyar 154 milyon dolara ulaşmıştı.

    Kaynakça https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/savunma-ve-havacilik-ihracati-yilin-ilk-5-ayinda-yuzde-29-artti-/3586631
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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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