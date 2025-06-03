Savunma sanayisinde ihracat ilk 5 ayda yüzde 29 arttı

5 aylık artış yüzde 29 oldu
Beklenti yılı 8,5 milyar dolar ile tamamlamak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı açıklamada "İhracat yapan şirket sayımız her geçen gün artarken ürün kompozisyonumuz da yüksek teknoloji ürünler lehine gelişiyor. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yürüttüğümüz kesintisiz uluslararası işbirliği faaliyetleri sayesinde, şirketlerimiz artık yalnızca belli bölgelere değil, dünyanın dört bir yanına ihracat yapabilir hale geldi. Önümüzdeki dönemde; büyük ölçekli firmalarımızı ve KOBİ’lerimizi kucaklayan, ihracatı tüm sektör için sürdürülebilirlik göstergesi haline getiren uluslararası faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemizin toplam ihracatının yüzde 3’ünden fazlasını gerçekleştiren tüm savunma sanayisi ailemizi gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.
2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, savunma ve havacılık ihracatının 7,3 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Savunma sanayisi 2024 yılında yerli üretim oranını yüzde 81 seviyesine çıkarırken, 2025 hedeflerinde bu oranı yüzde 82’ye yükseltmek amaçlanıyor. Öte yandan Haluk Görgün, Teknofest kapsamında yaptığı açıklamada bu yıl için 8-8,5 milyar dolarlık bir ihracat beklendiğini söylemişti. 2024 yılında Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayii ihracatı rekor kırarak 7 milyar 154 milyon dolara ulaşmıştı.Kaynakça https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/savunma-ve-havacilik-ihracati-yilin-ilk-5-ayinda-yuzde-29-artti-/3586631 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!