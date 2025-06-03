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    Bayraktar TB3, yapay zeka ile fark yaratacak: 100. sorti tamamlandı

    Kendi alanında önemli ilklere imza atan Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinde 100 sortiyi tamamlarken aynı zamanda yapay zeka yeteneklerini de test etti.

    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, şimdiye kadar önemli ilklere imza atmayı başardı. Dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden tam otonom kalkış ve iniş yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinde de 100 sortiyi başarıyla tamamladı. Yapılan son testlerde ise yapay zeka desteğiyle otonom kalkış ve iniş gerçekleştirildi.

    Yapay zeka otonom kalkış ve iniş

    Bayraktar TB3 yapay zeka ile fark yaratacak: 100 sorti tamamlandı Tam Boyutta Gör
    28 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde TCG Anadolu’da yapılan testlerde Bayraktar TB3’ün görüntü tabanlı yapay zeka destekli tam otomatik kalkış ve iniş kabiliyeti test edildi. Yapılan testlerde görsel hat takibi, uçak gemisi tespiti, pist tespiti ve yerden görü ile iniş açısı tahmini gibi önemli kabiliyetler başarıyla gerçekleştirildi. Testlerin tamamlanmasının ardından PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3’ler Muğla Aksaz açıklarından Keşan’daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne dönüş yaptı.
    Bayraktar TB3 yapay zeka ile fark yaratacak: 100 sorti tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan yapay zeka entegrasyonu Bayraktar TB2 gibi diğer SİHA platformlarında da yer alıyor. Dolayısıyla TB3 SİHA’da bulunan yapay zeka sistemleri yön tayini, hedef tespit ve teşhis gibi yeteneklerde kullanılıyor. Ancak en önemlisi bu değil, TB3, yoğun elektronik harp koşullarında bile arazi referanslı görsel seyrüsefer yeteneğiyle görevine devam edebiliyor. Bu da GPS karıştırma tehditlerinde dahi rotasını belirleyip hedefe ulaşabilmesini sağlıyor.

    Toplam uçuş 1.167 saati geçti

    Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu gemisindeki sorti sayısını 101’e yükseltirken, gerçekleştirilen tüm testlerde toplamda 1.167 saat 8 dakika havada kaldı. TB3 SİHA’sının tüm test programlarındaki sorti sayısı ise 709 oldu.

    Bayraktar TB3 aynı zamanda DENİZKURDU-2025 Tatbikatı’na da katılmıştı. Bayraktar TB3 SİHA, 14 Mayıs 2025’te gerçekleştirilen Seçkin Gözlemci Günü'nde Akdeniz'de konuşlu TCG Anadolu gemisinden kalkış yaparak ikili salvo atışı gerçekleştirdi. Kuyruk numaraları PT-3 ve PT-4 olan iki ayrı TB3, Roketsan üretimi MAM-L mühimmatları ile kara hedeflerine yönelik eş zamanlı saldırı düzenledi ve hedefleri tam isabetle vurdu.

    11 Mayıs’ta ise ASELFLIR-500 ve Aselsan CATS elektro-optik sistemleriyle entegre MAM-L mühimmatları kullanılarak hedeflere yönelik başarılı atışlar gerçekleştirilmişti. Bayraktar TB3’ün dikkat çeken bir diğer kabiliyeti ise süpersonik füze atışı oldu. 25 ve 27 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen testlerde, TB3, Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 süpersonik füze ile deniz hedeflerine tam isabet sağladı. Bu testlerde havada bulunan bir Bayraktar TB2, hedefi lazerle işaretleyerek TB3'ün füze angajmanını destekledi. Böylece iki farklı SİHA’nın koordineli harekatı başarıyla uygulandı.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 4 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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