ASELSAN, NATO’nun Modüler Hava Savunma Projesi için seçildi

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Tam Boyutta Gör ASELSAN, NATO Destek ve Tedarik Ajansı’nın (NSPA) başlattığı Modüler Hava Savunma (Ground Based Air Defence - GBAD) Konsept Aşaması kapsamında seçilen 5 firma arasında yer aldı. Airbus Defence and Space, Lockheed Martin UK, Raytheon ve Thales LAS gibi alanında önde gelen küresel savunma şirketlerinin bulunduğu bu seçkin listeye Türkiye’den yalnızca ASELSAN girdi.

Hedef, ortak ve modüler bir sistem mimarisi

Çerçeve anlaşma ile görevlendirilen 5 firma, projenin ilk fazında sistem mimarisi geliştirme çalışmalarına odaklanacak. Bu aşamada ortaya konacak mimari çerçeve, gelecekte modülerlik, entegrasyon ve yeni teknolojilerin savunma sistemlerine uyarlanması açısından yol gösterici olacak. Konsept tasarımlarının sonuçlarının Eylül ayı ortasında NSPA’ya sunulması bekleniyor. Teslimatların ardından en uygun sistem yapılarına karar verilecek.

Projeye katılan firmalar, birbirinden bağımsız olarak çalışacak ve yenilikçi çözümler sunmaları beklenecek. Ortaya çıkacak mimarilerin, NATO’nun belirlediği operasyonel ve lojistik gereksinimleri karşılaması ve uzun vadeli sürdürülebilirlik sunması amaçlanıyor.

ASELSAN’ın yetkinliği uluslararası düzeyde tescillendi

Tam Boyutta Gör ASELSAN’ın bu projedeki varlığı, Türkiye’nin özellikle son yıllarda hava savunma alanında kaydettiği stratejik ilerlemelerin bir yansıması niteliğinde. ASELSAN’ın geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemleri; namlulu silahlardan kısa, orta ve uzun menzilli füzelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

ASELSAN dünyanın en değerli 18'inci savunma sanayi şirketi oldu 2 gün önce eklendi

Bu sistemlerin omurgasını oluşturan ve tamamen milli olarak geliştirilen HAKİM 100 Hava Komuta Kontrol Sistemi, farklı sensör kaynaklarından elde edilen verileri işleyerek kapsamlı bir hava resmi sunuyor. Sistem, tehdit değerlendirme ve angajman yönetimi algoritmalarıyla hem hava savunma bataryalarını hem de avcı uçaklarını etkili şekilde yönlendirerek hava sahası kontrolüne stratejik katkı sağlıyor. Türkiye’nin “Çelik Kubbe” olarak nitelendirilen katmanlı hava savunma mimarisi ASELSAN'ın NATO’nun kritik projesinde seçilmesinde etkili oldu.

Birlikte çalışabilirlik önemli

NATO çatısı altındaki ülkeler, halihazırda farklı hava savunma sistemlerine sahip. Türkiye’de HİSAR sistemi kullanılırken, bazı üyeler Patriot ya da farklı sistemleri tercih ediyor. Bu çeşitlilik, gelecekte ortaya çıkabilecek ortak operasyonlarda uyumsuzluk riskini doğuruyor.

NSPA’nın yürüttüğü GBAD Konsept Projesi, bu sorunu aşmak ve tüm NATO sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini sağlamak amacıyla ortak bir mimari çerçeve geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda ASELSAN’ın teknoloji sağlayıcı ve sistem mimarı rolü üstlenmesi, son derece kritik.

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