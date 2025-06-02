ASELSAN, NATO’nun Modüler Hava Savunma Projesi için seçildi

Hedef, ortak ve modüler bir sistem mimarisi
Çerçeve anlaşma ile görevlendirilen 5 firma, projenin ilk fazında sistem mimarisi geliştirme çalışmalarına odaklanacak. Bu aşamada ortaya konacak mimari çerçeve, gelecekte modülerlik, entegrasyon ve yeni teknolojilerin savunma sistemlerine uyarlanması açısından yol gösterici olacak. Konsept tasarımlarının sonuçlarının Eylül ayı ortasında NSPA’ya sunulması bekleniyor. Teslimatların ardından en uygun sistem yapılarına karar verilecek.
Projeye katılan firmalar, birbirinden bağımsız olarak çalışacak ve yenilikçi çözümler sunmaları beklenecek. Ortaya çıkacak mimarilerin, NATO’nun belirlediği operasyonel ve lojistik gereksinimleri karşılaması ve uzun vadeli sürdürülebilirlik sunması amaçlanıyor.
ASELSAN’ın yetkinliği uluslararası düzeyde tescillendi
Bu sistemlerin omurgasını oluşturan ve tamamen milli olarak geliştirilen HAKİM 100 Hava Komuta Kontrol Sistemi, farklı sensör kaynaklarından elde edilen verileri işleyerek kapsamlı bir hava resmi sunuyor. Sistem, tehdit değerlendirme ve angajman yönetimi algoritmalarıyla hem hava savunma bataryalarını hem de avcı uçaklarını etkili şekilde yönlendirerek hava sahası kontrolüne stratejik katkı sağlıyor. Türkiye’nin “Çelik Kubbe” olarak nitelendirilen katmanlı hava savunma mimarisi ASELSAN'ın NATO’nun kritik projesinde seçilmesinde etkili oldu.
Birlikte çalışabilirlik önemli
NATO çatısı altındaki ülkeler, halihazırda farklı hava savunma sistemlerine sahip. Türkiye’de HİSAR sistemi kullanılırken, bazı üyeler Patriot ya da farklı sistemleri tercih ediyor. Bu çeşitlilik, gelecekte ortaya çıkabilecek ortak operasyonlarda uyumsuzluk riskini doğuruyor.
NSPA’nın yürüttüğü GBAD Konsept Projesi, bu sorunu aşmak ve tüm NATO sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini sağlamak amacıyla ortak bir mimari çerçeve geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda ASELSAN’ın teknoloji sağlayıcı ve sistem mimarı rolü üstlenmesi, son derece kritik.Kaynakça https://www.nspa.nato.int/news/2025/nspa-awards-five-outline-agreements-and-modular-gbad-concept-study-1- https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/aselsan-natonun-moduler-hava-savunma-projesi-icin-secilen-5-firmadan-biri-oldu/3585076 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!