ABD Büyükelçisinden Bayraktar TB2 övgüsü: “Dünyanın en iyisi”

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Tam Boyutta Gör ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye ve ABD ilişkilerinden Orta Doğu’daki gündemlere uzanan önemli açıklamalarda bulundu. Barrack, aynı zamanda Türk savunma sanayisi hakkında da açıklamalarda bulunurken Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’dan övgüyle söz etti.

“Dünyanın en iyi dronu”

NTV’de katıldığı canlı yayında CAATSA, F-35’ler ve S-400 sorunları hakkında yöneltilen bir soruya cevap veren Barrack, “Türkiye diyor ki, benim kendi hava savunma sanayim olacak. TB2 dronları dünyadaki en iyi dronlar ve burada üretildi.” dedi.

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MMU KAAN vurgusu

Konuşmasının devamında 5. nesil savaş uçakları F-35 ve Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN da gündeme geldi; “Türkiye Kaan jeti üretti, tanesi 100 milyon dolar. F-35’in tanesi 85 milyon dolar ama çok yakında eskimiş olacak zaten.”

S400 konusunda ise bunun karmaşık bir problem olduğunu dile getiren Barrack, “Tabii ki S-400 de karmaşık bir problem. Evet, doğru… Türkiye bir Rus jetini düşürdü 2015’te; 2016’da Erdoğan karşıtı bir darbe girişimi oldu ve hava savunma füzelerine ihtiyacı oldu. O dönemde Patriot füzeleri satın almak istiyordu. Kongre ona Patriot füzeleri konusunda sıkıntı yaşattı. Kendi müdahalesi için Rusya’ya yöneldi. Bu, tabii ki herkeste bir kafa karışıklığına yol açtı. Çünkü NATO’nun Rusya’dan koruması gerekirken asla S-400’leri kullanmadı, kutudan bile çıkarmadı.” dedi.

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