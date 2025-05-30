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    Anlık Bildirim

    Meta, ABD Ordusu için Microsoft’tan boşalan koltuğu dolduracak

    Meta, ABD Ordusu için yüksek teknolojili giyilebilir cihazlar üretmek üzere ihaleye çıkıyor. EagleEye olarak adlandırılan projede Anduril Industries ile birlikte çalışacak.

    Meta, ABD Ordusu için Microsoft’tan boşalan koltuğu dolduracak Tam Boyutta Gör
    Meta, ABD Ordusu için artırılmış ve sanal gerçeklik destekli giyilebilir teknolojiler geliştirmeye hazırlanıyor. Wall Street Journal’ın haberine göre şirket, savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Anduril Industries ile iş birliği yaparak “EagleEye” adını taşıyan bir projeye dahil oldu. Projenin toplam maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar olarak belirtiliyor, ancak söz konusu ihale henüz resmi olarak Meta’ya verilmiş değil.

    EagleEye, ABD Ordusu’nun toplamda 22 milyar dolarlık daha büyük çaplı giyilebilir teknolojiler programının bir parçası. Programın ana yüklenicisi olan Anduril Industries, bu alanda önemli bir konumda. Projenin amacı ise ordu personelinin görsel ve işitsel algılarını artıracak, yapay zeka destekli yeni nesil kask, gözlük ve diğer giyilebilir cihazları hayata geçirmek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Anduril, Microsoft'un 22 milyar dolarlık askeri AR başlık işini devralmıştı.

    İHA’ları tespit edebilecek

    Meta, ABD Ordusu için Microsoft’tan boşalan koltuğu dolduracak
    Meta CEO’su Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada, bu teknolojilerin “ülke içinde ve dışında çıkarlarımızı koruyacak” nitelikte olduğunu söyledi. EagleEye kapsamında geliştirilecek cihazların, kilometrelerce uzaktaki insansız hava araçlarını tespit edebilme, gizlenmiş hedefleri belirleyebilme ve yapay zeka destekli silah sistemleriyle etkileşim kurma gibi yeteneklere sahip olması bekleniyor. Projede Anduril’in otonomi yazılımları ile Meta’nın yapay zeka modelleri bir arada çalışacak.

    Bu iş birliği, Meta ile Anduril’in kurucusu Palmer Luckey’nin yollarının yeniden kesişmesini sağladı. Luckey, Oculus VR’ın kurucu ortaklarındandı. Oculus, 2014 yılında Meta (o dönemki adıyla Facebook) tarafından satın alınmış, ancak Luckey 2017’de politik nedenlerle şirketten ayrılmıştı. Savunma sektöründe son yıllarda büyük bir yükseliş yaşayan Luckey, dünya genelinde 6 milyar dolarlık devlet sözleşmesi imzalayarak Anduril’i dev bir savunma teknolojileri markasına dönüştürdü.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 saat önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 1 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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