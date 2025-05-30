Meta, ABD Ordusu için Microsoft’tan boşalan koltuğu dolduracak

EagleEye, ABD Ordusu’nun toplamda 22 milyar dolarlık daha büyük çaplı giyilebilir teknolojiler programının bir parçası. Programın ana yüklenicisi olan Anduril Industries, bu alanda önemli bir konumda. Projenin amacı ise ordu personelinin görsel ve işitsel algılarını artıracak, yapay zeka destekli yeni nesil kask, gözlük ve diğer giyilebilir cihazları hayata geçirmek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Anduril, Microsoft'un 22 milyar dolarlık askeri AR başlık işini devralmıştı.
İHA’ları tespit edebilecek
Bu iş birliği, Meta ile Anduril’in kurucusu Palmer Luckey’nin yollarının yeniden kesişmesini sağladı. Luckey, Oculus VR’ın kurucu ortaklarındandı. Oculus, 2014 yılında Meta (o dönemki adıyla Facebook) tarafından satın alınmış, ancak Luckey 2017’de politik nedenlerle şirketten ayrılmıştı. Savunma sektöründe son yıllarda büyük bir yükseliş yaşayan Luckey, dünya genelinde 6 milyar dolarlık devlet sözleşmesi imzalayarak Anduril’i dev bir savunma teknolojileri markasına dönüştürdü.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!