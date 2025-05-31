Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    F-35 savaş uçakları yakında pilotsuz uçabilecek

    Lockheed Martin, görünüşe göre beşinci nesil jet uçağı F-35’in yeni versiyonları üzerinde çalışıyor. Aktarılanlara göre gelecekteki F-35 varyantlarının pilotsuz uçabilmesi gündemde.

    F-35 savaş uçakları yakında pilotsuz uçabilecek Tam Boyutta Gör
    Lockheed Martin, beşinci nesil savaş uçağı F-35’i geleceğin savaş sahalarına hazırlamak için kolları sıvadı. Şirketin CEO’su Jim Taiclet, yaptığı açıklamada, önümüzdeki iki ila üç yıl içinde F-35’in kabiliyetlerinde anlamlı bir artış sunacak yeni geliştirmelerin yolda olduğunu duyurdu. Bu geliştirmeler arasında gelişmiş görünmezlik yetenekleri, elektronik harp sistemleri, yeni silahlar ve en dikkat çekeni: “pilot-opsiyonlu” bir uçuş sistemi yer alıyor. Bu geliştirmelerle F-35’in “beşinci nesil+” statüye erişeceği belirtiliyor.

    F-35’te gelişim eğrisi sürdürülecek

    ABD Hava Kuvvetleri’nin altıncı nesil savaş uçağı programı NGAD (Next Generation Air Dominance) için Boeing ile anlaşmasının ardından Lockheed Martin rotasını F-35’e çevirdi. Firma, NGAD için geliştirdiği ileri teknolojileri çöpe atmak yerine, bunları F-35’e entegre ederek projeyi daha cazip hale getirme stratejisi benimsedi. Boeing, altıncı nesil F-47’yi geliştiriyor.

    Şirket, NGAD için geliştirdiği birçok ileri teknolojiyi şimdi F-35’e entegre etmeye hazırlanıyor.  Taiclet, “Diğer altıncı nesil yetenekler söz konusu olduğunda, iki ila üç yıl içinde bu teknolojilerden bazılarını taşıyarak F-35 için anlamlı bir yetenek artışı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

    Bu kapsamda F-35’e yeni radar sistemleri, gelişmiş elektronik harp teknolojileri, geliştirilmiş kızılötesi ve radar emici kaplamalar, uçak gövdesinde özellikle motor hava giriş ve çıkışlarında yapılacak şekilsel değişikliklerle F-35’in görünmezlik kabiliyeti artırılacak. Bu değişiklikler, uçağın sadece daha gizli olmasını değil, aynı zamanda daha düşük radar iziyle daha yüksek hayatta kalma şansı elde etmesini sağlayacak. Yeni F-35 varyantında, altıncı nesil savaş uçakları için tasarlanmış bazı gelişmiş silah sistemleri de yer alacak.

    Pilotsuz mimari geliyor

    F-35 savaş uçakları yakında pilotsuz uçabilecek Tam Boyutta Gör
    Mevcut F-35 modelleri hali hazırda sınırlı düzeyde otonom özelliklere sahip. 2023 yılında bir pilotun uçaktan fırlamasından sonra F-35’in 11 dakika boyunca kendi kendine uçmaya devam etmesi, bu alandaki kabiliyetlerin işareti olmuştu. Ancak şimdiye dek tamamen otonom bir F-35 resmi olarak duyurulmamıştı.

    Yeni planlar, uçağın pilotlu veya pilotsuz görev yapabileceği hibrit mimariyi öne çıkarıyor. Bu da F-35’i hem insanlı hem de insansız savaş görevlerine uygun hale getirerek esnekliğini artırıyor.

    Taiclet’in ifadesiyle, bu yeni sürüm adeta “süper şarjlı” bir F-35 olacak. Lockheed Martin, bu yükseltilmiş modelin altıncı nesil bir savaş uçağının yaklaşık yüzde 80’lik kabiliyetini, çok daha düşük maliyetlerle, neredeyse yarı fiyatına sağlayabileceğini iddia ediyor.

    Şirket, F-35’in yalnızca bir savaş uçağı değil, aynı zamanda bir kuvvet çarpanı olduğunu vurguluyor. Uçağın gelişmiş veri toplama ve paylaşma sistemleri sayesinde hava, kara, deniz, uzay ve siber operasyonları bir arada koordine edebildiği, bu sayede ortak güçler arasında sinerji sağladığı belirtiliyor.

    TR3 ve Block 4 güncellemeler üretim bandında

    Lockheed Martin’in halihazırda yürüttüğü “Technology Refresh 3” (TR3) güncellemeleri de F-35’in yeni çağa hazırlanmasının bir parçası. Bu paket; daha güçlü bir işlemci, artırılmış hafıza ve gelişmiş bir kokpit ekranı içeriyor. Ayrıca uçaklar, altı antenle çevrelenmiş yeni bir sensör sistemi (Distributed Aperture System) ile donatılıyor. Bu sistem, F-35’in çevresel algılama kabiliyetini önemli ölçüde artırıyor ve daha büyük bir yükseltme paketi olan Block 4 için temel oluşturuyor.

    Yeni donanım ve yazılım güncellemeleri, üretim kalitesini korumak amacıyla kademeli olarak hayata geçirilecek. Yine de Lockheed Martin CEO’su, bu dönüşümün bir gecede gerçekleşmeyeceğinin altını çiziyor. Dolayısıyla şimdilik kağıt üstünde olan bu ifadeleri en azından birkaç yıl göremeyeceğiz.

    Tüm bunların geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın F-55 ve F-22 Super açıklamalarından sonra gelmesi de dikkat çekici. Trump, F-55 olarak adlandırdığı uçaktan F-35’in büyük bir yükseltmesi olarak bahsetmişti.

    Kaynakça https://www.defenseone.com/business/2025/05/lockheed-pitches-pilot-optional-f-35/405653/ https://interestingengineering.com/military/f-35s-could-not-need-pilots https://www.defensenews.com/air/2025/05/29/lockheed-eyes-better-stealth-unmanned-option-for-f-35/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

    Profil resmi
    turkelvis 2 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oto yedek parça dükkanı açmak için gerekenler telefon olmasaydı ne olurdu akü kutup başı sökmenin faydaları manuel şanzıman neden bozulur yetişkin film izle

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 20 Pro
    Tecno Spark 20 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum