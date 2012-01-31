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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD'de akıllı telefon kullanıcılarına tanınan jailbreak muafiyetinin süresi dolmak üzere

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,4b
1
71
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon kullanıcılarının cihazlarına kopya yazılım kurabilmek için jailbreak veya root gibi işletim sistemini kıran işlemler yapması özellikle telif hakkı sahipleri tarafından kanuni olmadığına dair eleştirilen bir konuydu. 

Ancak  ABD'de Elektronik Sınır Vakfı (EFF), 2010 yılında Dijital Milenyum Telif Hakkı Kanunu'na karşı akıllı telefon kullanıcılarının cihazlarını jailbreak veya root edebilmesi ve remix videolar oluşturan kullanıcıların serbestçe buna devam edebilmesi için Telif Hakkı Ofisi'nden 2 yıllık bir muafiyet kararı çıkartmıştı. Vakfa göre akıllı telefon kullanıcılarının cihazlarını daha güvenli ve daha işlevsel hale getirmesi kanun dışı bir işlem değil.

Ancak bu kararın süresi önümüzdeki ay doluyor. Bu yüzde EEF, Telif Hakkı Ofisi'ni kararı uzatmasına yönelik ikna etmek için jailbreak topluluklarının yardımını bekliyor.

Jailbreak programcıları ve takipçilerinin Telif Hakkı Ofisi ile doğrudan irtibata geçerek yazılımları özgürce modifiye etmenin yaşamlarındaki önemini somut örneklerle açıklaması gerekiyor. Son tarih ise 5 Şubat. Bu tarihten sonra Telif Hakkı Ofisi kararın uzatılması veya kaldırılması yönünde bir karar verecek.

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napolyon94 7 yıl en beğenilen
isyankar_emre
Adamlarda haklı ama millet para verip alsın enayimi herifler:)

şu forumda en saçma yorumları yapan sensin, her haberin altında alakasız çocukça bir yorumun var
isyankar_emreAdamlarda haklı ama millet para verip alsın enayimi herifler:)şu forumda en saçma yorumları yapan sensin, her haberin al...
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jumaru_444 7 yıl
bu nedir kardeşim? teknoloji ileriye giderken özgürlükler geriye gidiyor. ilerde sekiz çekirdekli telefonlarımız olacak belki ama bu zihniyet yüzünden mesaj çekmekten başka işe yaramayacak.
bu nedir kardeşim? teknoloji ileriye giderken özgürlükler geriye gidiyor. ilerde sekiz çekirdekli telefonlarımız olacak belki ama bu zihniyet yüzünden mesaj çe...
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Silent Guardian 7 yıl jumaru_444
jumaru_444


l3ortacine16

Korsan uygulama kullanmak ne zamandan beri özgürlük oldu?

Jailbreak sadece korsan uygulama kullanmak için kullanilmiyor olabilir fakat bana göre %90'ı korsan uygulama için kullanıyor.

Özgürlük konusunda şikayetçi olan arkadaşlara.

eğer böyle engeller çıkarılacaksa en baştan yapılmalı. milyonlarca insan apple ürünlerini jailbreak diye birşey olduğu için aldı. eğer izin verilmeyecekse eminim ki çoğu android'e geçiş yapacaktır. bir telefona milyarlarca lira verilirken bu hesaplarla veriliyor. bi de uygulamaya para verilirse oooo.... sonuçta kimse tabiki iphone almak zorunda bırakılmadı ama böyle de olmamalı. en doğrusu makul bir süre önce (bana göre en az bir yıl) haber verilmeli. bakalım kim bir daha apple ürünü alıyor? zaten böyle bir şeye herkesden önce apple müsade etmez. tabi sadece apple için değil bu söylediklerim. mesela bir oyun çıkıyor 100 lira. asgari ücretle çalışan biri bu parayı ödeyebilir mi? veya mp3 müzikler? ne yapsın düşük gelirli insanlar müzik dinlemesin mi? unutmayın dünya nüfusunun %90 'ı toplam gelirin %10' u ile yaşamaya çalışıyor. amacım ajitasyon değil ama bu insanların oyun oynamaya müzik dinlemeye hakkı yok mu? bu arada apple' ın hiçbir ürününü almadım, almam da. android kullanıyorum. bu arada samimiyetle cevap verceğinizi umarak soruyorum: bilgisayarınızda, telefonunuzda veya mp3 çalarınızdaki müziklerin tamamının parasını ödediniz mi? yoksa :-)))))

Ben ödedim demedim.Öyle bir iddiam yok zaten.Fakat insanlar korsan'ı gayet normalmiş gibi karşılıyor,hatta korsan kullanma hakları olduğunu sanıyor.Korsan kullanmanın yasal olduğunu mu sanıyorsunuz siz?Bir telefona 2000 lira veren adama bu koymaz.Telefonumda 2-3 tane ücretli uygulama var(Samsung bedava verdi sağolsun),geri kalan uygulamalar ücretsiz.(Android markette uygulamaların %70'i ücretsiz zaten)Müzik kısmına gelince Doğru düzgün müzik bile dinlemiyorum.Zaten 1GB'lık bir MP3 çalarım var 600-700 MB'ı dolu.(onlarıda dinlemiyorum silseniz umrumda olmaz.)5-6 tane müzik CD'si alırım olur biter.Bazı Operatörlerin 100 şarkı 6TL gibi cazip kampanyaları var.Göz gezdirmenizi öneririm.Hepimiz ufak tefekte olsa korsan kullanıyoruz.Benim anlatmak istediğim bu değil aslında.
Altını çizerek söylüyorum;Korsan kullanmak yasal hakkınız değil!Bunu talep edemezsiniz.Yok öyle bir şey.İsterseniz gidin davanızı açın "korsan uygulama kullanma özgürlüğüm kısıtlanamaz" diye.Apple size korsan uygulama kullanın mı dedi?Hayır tabi ki.Hiç bir firma demez böyle bir şeyi.Bu arada Asgari ücretle çalışan işçinin iPhone alması anormaldir bana göre.Asgari ücretle çalışıp iPhone alıyorsa,uygulamasınada para verecek.Alamıyorsa almayacak.Benim gücüm Ferrari,Porsche almaya yetmiyor diye çalmam mı lazım?Benim Ferrariye,Porsche'ye binmeye hakkım yok mu?
jumaru_444l3ortacine16Korsan uygulama kullanmak ne zamandan beri özgürlük oldu?Jailbreak s...
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Lyrazed 7 yıl
jb kalkıyor diye ayaklanmaya gerek yok.Alternatifler bolca bulunuyor üstünde konuşmaya değmeyen bir konu.
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Lady Gagalayan 7 yıl
başlarda birkaç yorum gördüm arkadaş sonuna kadar haklı. Tamam hepimiz illaki korsan kullanıyoruzdur. Hatta korsan kullanmak bizim için avantaj. Bütün uygulamaları müzikleri filmleri beleşe indirmeyi kim istemezki. Ama bu yasadışı bir şey olduğundan bence bunun (korsan kullanmanın) bir hakmış, özgürlükmüş gibi savunulması çok ama çok aptalca. Bu sanki insan öldürmenin normal bişey olduğunu savunmak gibi. Tabiki çıkarlarımız için korsan kullanmak gayet doğal fakat biri korsanı yasaklarsa sen kalkıpta ya kardeşim ben korsan kullanıyodum da bu benim hakkım da özgürlüğüm de ıvır da zıvır da diye kendini savunamazsın. Hırsızlığı savunabilir misin? Evet işte korsan kullanımını da savunamazsın. Çok basit biir örnek:
Annesi çocuğuna bilgisayarı yasaklamıştır. Çocuk annesinden gizlice bilgisayara girer. Annesi onu yakalar ve kalkmasını söyler. Çocuk bilgisayardan kalkmaz mı? Yoksa anne bilgisayar oynamak benimde hakkım özgürlüğüm mü der? Bence birazda siz düşünün. Zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Not: Dikkat çekmesi ve herkesin okuması için kalın yazdım.
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Kronik Farenjit 7 yıl
jb hayattır
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wustti 7 yıl
korsan olmasaydı bilgisayarım olmazdı xbox um olmazdı müzik dinlemezdim aklıma gelmeyenler de vardır daha :) ama işini adam gibi yaptığını inandığım adamların filminin dvd sini de alıyorum oyun da alıyorum ama 7 yıldır aynı oyun motorunu kullan binaları vs eski oyunlardan kopyala az makyajla sonra yeni diye 200 küsüre sat olmaz bu iş albüm yap 2 tane şarkı koy 5 tane remix 3 tane sallama şarkı yine olmaz vermem ona para ben şahsen korsan varsa edinirim yoksada alman alırım bisikletimi çıkarım hem spor olur :) şampiyonlar ligi vs paralı oldu hiç te takip etmem lig tv almadım almam da maçları da izlemem gider belgesel indirir 90 dk onu izlerim onuda indiremezsem dediğim gibi alıp bisikletimi dışarı çıkar fotoğraf çekerim vs çok ta tın yani :)
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napolyon94 7 yıl
Eskiden ne guzeldi elimdeki oyunun korsan oldugunu anlamazdim bile :)
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jumaru_444 7 yıl
ne adamlar var yav. burada korsana tü kaka derler git mp3 çalarlarına bak birsürü korsan mp3. siz kimi kandırıyorsunuz? cahil cühelayla uğaşmaktan gìna geldi...zaten bu memlekette işler böyle. sorsan herkes trafik kurallarına uyuyor, herkes vergisini ödüyor vs. yersen tabi... iki dakka dürüst olun...
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Kafkaslı57 7 yıl jumaru_444
jumaru_444

ne adamlar var yav. burada korsana tü kaka derler git mp3 çalarlarına bak birsürü korsan mp3. siz kimi kandırıyorsunuz? cahil cühelayla uğaşmaktan gìna geldi...zaten bu memlekette işler böyle. sorsan herkes trafik kurallarına uyuyor, herkes vergisini ödüyor vs. yersen tabi... iki dakka dürüst olun...

gel mp3 ümü göstereyim yanındada orjınal cd lerini yada orjınal cd lerin fotolarını buraya koyuyum
tabiki çoğu kimse trafik kurallarına uyuyor korsana hayır diyor
illegaliye hayır diyorum
asıl sizler maalesef kendinizi kandırıyorsunuz böyle düşünürek
bir ton para verip pahalı bir elektronik alıyorsunuz
ondan sonra onu ne idüğü belirsiz bir yazılımla kullanmaya kalkıyorsunuz

bu durum aynı (teşbihte hata olmaz) ferrari arabaya lpg taktırmak gibi oluyor

sonrada telefon bozuldumu şikayetler başlıyor
sözüm sırf sana değil arkadaşım kalbinide kırmak istemem ama yol yanlış tabi benim fikrim
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CebeLL 7 yıl
Korsan kullanmak suçtur diye yorum yapan arkadaşlar, suç olduğunu her kullanan biliyordur fakat günümüzde herşeyin parayla orantılı olduğu bir dönemde önceden tv de bile paralı yayın yapan kanal sayısı azken şimdi tüm kaliteli yayınları paran varsa paket yayın alarak izliyorsun. bundan belki 5-10 yıl sonra müzikleri radyodan dinliyorum diyen arkadaş radyodan bir yayın dinleyebilmek için ücret ödemek zorunda kalacak. korsan yasal değildir fakat yasaları şekillendirerek karına kar katan şirketlerin tekeline, haksız rekabetine karşı bir halkın kullanabileceği güçtür.
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Selimsé 7 yıl
Yasal olmayan bir sekilde uygulama indirmek eskiden de yasal degildi bu muafiyet bittikten sonra da yasal olmayacak, konuyu saptırmayalım. Burada yazan şey korsan oyunlar indirilecek diye JB yapmanın yasaklanması ki bana çok saçma geliyor. Oldu olacak JB yapıyorlar diye iPhone satışlarını da yasaklansınlar , mantık aynı mantık çünkü. İkisi de insanların yasal olmayan programlar indirmesine aracılık yapıyor!
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Cengiz Elektronik 7 yıl
Devlet bize bahmiyor
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jumaru_444 7 yıl Cengiz Elektronik
Alitech Electronic
Devlet bize bahmiyor

anne sütü almamış vitaminsiz ergen.
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abrenax 7 yıl
3000 liraya telefon al, bir o kadar da(hatta kaç kat fazlasını) oyun, müzik, uygulama, internet, bilmem ne için ver. korsan diye bir şey olmasaydı şu anda geliri düşük ülkelerin hiç birinde 2 3 bin liralık telefonlar alınmazdı. yani telefonu çıkaran korsanı da bilerek çıkarıyor(hatta crackerlara para falan da veriyordur sürüm güncellemesi vs. için) ki telefon satılsın. bunu bir çok program ve cihazda da gördüm. mesela ps2 için de aynısı olmuştu ancak ps3 te açık falan bırakmadılar bu yüzden korsan oyunları millet oynayamadığı için satışlar beklenenin çok altında gerçekleşti. apple veya diğer markaların marketten çok satış yaptıklarını da sanmıyorum en azından tr için böyledir. çünkü uygulamalar çok pahalı veya oyunu bedava indiriyorsunuz oyun içindeki eşyalardan almak için 2 3 tl derken ufak bir hesap yapsanız en az 20 25 tl gider. yani her şeyin ücretli olmasını geçtim, miktarı da aşırı pahalı. en azından 2 3 bin liralık bir telefonun içinde tam sürüm birkaç uygulama, oyun ve mp3 olması lazım ekstra ödeme yapmadan kullanmak isteyenler için.
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java 7 yıl abrenax
enver328

3000 liraya telefon al, bir o kadar da(hatta kaç kat fazlasını) oyun, müzik, uygulama, internet, bilmem ne için ver. korsan diye bir şey olmasaydı şu anda geliri düşük ülkelerin hiç birinde 2 3 bin liralık telefonlar alınmazdı. yani telefonu çıkaran korsanı da bilerek çıkarıyor(hatta crackerlara para falan da veriyordur sürüm güncellemesi vs. için) ki telefon satılsın. bunu bir çok program ve cihazda da gördüm. mesela ps2 için de aynısı olmuştu ancak ps3 te açık falan bırakmadılar bu yüzden korsan oyunları millet oynayamadığı için satışlar beklenenin çok altında gerçekleşti. apple veya diğer markaların marketten çok satış yaptıklarını da sanmıyorum en azından tr için böyledir. çünkü uygulamalar çok pahalı veya oyunu bedava indiriyorsunuz oyun içindeki eşyalardan almak için 2 3 tl derken ufak bir hesap yapsanız en az 20 25 tl gider. yani her şeyin ücretli olmasını geçtim, miktarı da aşırı pahalı. en azından 2 3 bin liralık bir telefonun içinde tam sürüm birkaç uygulama, oyun ve mp3 olması lazım ekstra ödeme yapmadan kullanmak isteyenler için.

Oyunları vs herkes kaçak kullandıktan sonra onları yapanlar geri zekalı mı ki yenisini yapsın... Sen olsan para kazanamadığın halde uygulama yapmaya devam eder misin...



Mantıklı olun... Telefonu alan oyununa da parayı vermeli... Araba alınca nasılsa çalışıyor diye servis bakımı yaptırmayacak mıyız? Ev alınca boşver deyip 2-3 yılda bir boyatmayacak mıyız? Herşeyin yan maliyeti var telefonunda... He olmasın dersen alırsın bir Nokia 6700 falan snake oyununu oynarsın mis gibi hem de bedava...
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sarolious 7 yıl
Bi yoruma takildim -oyun cikti 100 lira asgari maasla gecinen birisi nasil versin- diye. Arkadasim ornek eyvallah ta asgari maasla gecinen adam iPhone'u n'apsin? Alicaksada 'asker karisi' gibi dirdirlanmasin. Ki ulkemizin geneli oyle oldugu icin bi kendini yuksek gostermeye calismak falan. Olagan seyler yani.
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java 7 yıl
JB kullananların sayısı kullanmayanlara göre çok daha az zaten... JB kalktı diye dandroide geçecek varsa buyursun geçsin... Kimse sizi zorlamıyor...
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iOS / OS X / tvOS / watchOS, ios ve
4 etiket daha Apple dmca eff Jailbreak
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