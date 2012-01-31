ABD'de akıllı telefon kullanıcılarına tanınan jailbreak muafiyetinin süresi dolmak üzere

Akıllı telefon kullanıcılarının cihazlarına kopya yazılım kurabilmek için jailbreak veya root gibi işletim sistemini kıran işlemler yapması özellikle telif hakkı sahipleri tarafından kanuni olmadığına dair eleştirilen bir konuydu.





Ancak ABD'de Elektronik Sınır Vakfı (EFF), 2010 yılında Dijital Milenyum Telif Hakkı Kanunu'na karşı akıllı telefon kullanıcılarının cihazlarını jailbreak veya root edebilmesi ve remix videolar oluşturan kullanıcıların serbestçe buna devam edebilmesi için Telif Hakkı Ofisi'nden 2 yıllık bir muafiyet kararı çıkartmıştı. Vakfa göre akıllı telefon kullanıcılarının cihazlarını daha güvenli ve daha işlevsel hale getirmesi kanun dışı bir işlem değil.





Ancak bu kararın süresi önümüzdeki ay doluyor. Bu yüzde EEF, Telif Hakkı Ofisi'ni kararı uzatmasına yönelik ikna etmek için jailbreak topluluklarının yardımını bekliyor.





Jailbreak programcıları ve takipçilerinin Telif Hakkı Ofisi ile doğrudan irtibata geçerek yazılımları özgürce modifiye etmenin yaşamlarındaki önemini somut örneklerle açıklaması gerekiyor. Son tarih ise 5 Şubat. Bu tarihten sonra Telif Hakkı Ofisi kararın uzatılması veya kaldırılması yönünde bir karar verecek.