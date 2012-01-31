ABD'de akıllı telefon kullanıcılarına tanınan jailbreak muafiyetinin süresi dolmak üzere

Haber Editörü
Akıllı telefon kullanıcılarının cihazlarına kopya yazılım kurabilmek için jailbreak veya root gibi işletim sistemini kıran işlemler yapması özellikle telif hakkı sahipleri tarafından kanuni olmadığına dair eleştirilen bir konuydu.
Ancak ABD'de Elektronik Sınır Vakfı (EFF), 2010 yılında Dijital Milenyum Telif Hakkı Kanunu'na karşı akıllı telefon kullanıcılarının cihazlarını jailbreak veya root edebilmesi ve remix videolar oluşturan kullanıcıların serbestçe buna devam edebilmesi için Telif Hakkı Ofisi'nden 2 yıllık bir muafiyet kararı çıkartmıştı. Vakfa göre akıllı telefon kullanıcılarının cihazlarını daha güvenli ve daha işlevsel hale getirmesi kanun dışı bir işlem değil.
Ancak bu kararın süresi önümüzdeki ay doluyor. Bu yüzde EEF, Telif Hakkı Ofisi'ni kararı uzatmasına yönelik ikna etmek için jailbreak topluluklarının yardımını bekliyor.
Jailbreak programcıları ve takipçilerinin Telif Hakkı Ofisi ile doğrudan irtibata geçerek yazılımları özgürce modifiye etmenin yaşamlarındaki önemini somut örneklerle açıklaması gerekiyor. Son tarih ise 5 Şubat. Bu tarihten sonra Telif Hakkı Ofisi kararın uzatılması veya kaldırılması yönünde bir karar verecek.
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şu forumda en saçma yorumları yapan sensin, her haberin altında alakasız çocukça bir yorumun var
Ben ödedim demedim.Öyle bir iddiam yok zaten.Fakat insanlar korsan'ı gayet normalmiş gibi karşılıyor,hatta korsan kullanma hakları olduğunu sanıyor.Korsan kullanmanın yasal olduğunu mu sanıyorsunuz siz?Bir telefona 2000 lira veren adama bu koymaz.Telefonumda 2-3 tane ücretli uygulama var(Samsung bedava verdi sağolsun),geri kalan uygulamalar ücretsiz.(Android markette uygulamaların %70'i ücretsiz zaten)Müzik kısmına gelince Doğru düzgün müzik bile dinlemiyorum.Zaten 1GB'lık bir MP3 çalarım var 600-700 MB'ı dolu.(onlarıda dinlemiyorum silseniz umrumda olmaz.)5-6 tane müzik CD'si alırım olur biter.Bazı Operatörlerin 100 şarkı 6TL gibi cazip kampanyaları var.Göz gezdirmenizi öneririm.Hepimiz ufak tefekte olsa korsan kullanıyoruz.Benim anlatmak istediğim bu değil aslında.
Altını çizerek söylüyorum;Korsan kullanmak yasal hakkınız değil!Bunu talep edemezsiniz.Yok öyle bir şey.İsterseniz gidin davanızı açın "korsan uygulama kullanma özgürlüğüm kısıtlanamaz" diye.Apple size korsan uygulama kullanın mı dedi?Hayır tabi ki.Hiç bir firma demez böyle bir şeyi.Bu arada Asgari ücretle çalışan işçinin iPhone alması anormaldir bana göre.Asgari ücretle çalışıp iPhone alıyorsa,uygulamasınada para verecek.Alamıyorsa almayacak.Benim gücüm Ferrari,Porsche almaya yetmiyor diye çalmam mı lazım?Benim Ferrariye,Porsche'ye binmeye hakkım yok mu?