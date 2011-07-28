ABD'li tüketiciler BlackBerry'den daha fazla Windows Phone 7 cihazlarını tercih ediyor

BlackBerry modellerinin üreticisi Kanadalı RIM firması uzun bir süre ABD sınırları içerisinde büyük bir pazar hakimiyetine sahip oldu. Buradaki ününü daha sonra dünyaya pazarlayan RIM, son dönemlerde popüler rakipleri karşısında devamlı kan kaybediyor.





PriceGrabber sitesi tarafından Windows Phone 7 cihazlarının benimsenme oranını araştıran bir anket BlackBerry cihazları hakkında da ilginç istatistikler ortaya koydu.





ABD sınırları içerisinde yapılan ankete katılanların %48'i Apple'ın iOS cihazlarını, %19'u Android cihazlarını, %7'si ise Microsoft yazılımı çalıştıran cihazları tercih ettiğini belirtiyor. Ankete katılanların sadece %6'sı BlackBerry cihazlarını tercih ediyor.





RIM firmasının bu hafta yaklaşık 2000 kişiyi işten çıkaracağını açıklaması kötü gidişin bir habercisi olmuştu. Bu anket sonuçlarına da tüm çıplaklığıyla yansıyor. RIM firmasının büyük umutlarla piyasaya sürdüğü tablet modeli BlackBerry Playbook da dertlere çare olamadı. Firmanın yeni fikirlerle kullanıcının karşısına çıkarak bir çıkış yakalaması şart.





Microsoft tüketici tercihleri bazında artık BlackBerry modellerini geride bıraktı. Ancak o da istediği gibi hızlı bir ivme yakalayamadı. Mango güncellemesi ve Nokia işbirliği ile yıl sonuna doğru pazar payını artırmayı hedefleyen Microsoft güçlü tanıtım ve reklamlarla tüketici ilgisini modellerine çekmeye çalışıyor. Yeni yılda beklenen ilgiyi göremezse Windows Phone 7 cihazları da BlackBerry ile aynı kaderi paylaşabilir.