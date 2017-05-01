AKN ve KOTA'da önemli gelişmeler var | 19:00 Canlı Yayın

Genel Yayın Yönetmeni
AKN'nin kalkmasını beklerken gelen bazı kötü haberler internet kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Elden ele dolaşan bazı belgeler fiyatların artacağını gösteriyordu. Bu konudaki önemli gelişmeleri canlı yayında konuşacağız.
Güncelleme - 22:23;
Canlı yayında bahsettiğimiz Turkcell Superonline açıklamasının tam metni yayında;
Canlı yayında bahsettiğimiz Turkcell Superonline açıklamasının tam metni yayında;
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/AKN-ve-Kotada-yeni-gelismeler-Turkcellden-basin-aciklamasi.htm
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İnşallah yanılırım
Haklısın valla benim beklentim de o yönde sonuçta Türkiye burası
Bunun bize ne getirisi var şimdi?
2-8 arasi kotaya yansitmayan ve tam hiz veren tek sirket kablonettir. bide bu kota isini duzeltseler tam olucak.
santrali evin girişine taşıdılar. Tabikide dolandırıyorlar kardeşim burası Türkiye dolandırmak bizim işimiz. ;)
Şimdi vodafone internet kullanıyorum 32mbps dakat benim internetim hem gece 2den sonra hemde gündüzleri max 3 - 4 mbs olmakta. Kota dolduktan sonra gece hızlanmaycak mıydı bu meret ben mi yanlış anladım yoksa=/
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