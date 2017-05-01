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AKN ve KOTA'da önemli gelişmeler var | 19:00 Canlı Yayın

AKN ve KOTA düzenlemesi sonrası fiyat artışı iddiaları ile ilgili yeni gelişmeler var görünen o ki elden ele dolaşa bazı belgeler sahte ve gerçeği yansıtmıyor. Önemli açıklamalar 19:00'da sizlerle