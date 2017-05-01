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AKN ve KOTA'da önemli gelişmeler var | 19:00 Canlı Yayın

AKN ve KOTA düzenlemesi sonrası fiyat artışı iddiaları ile ilgili yeni gelişmeler var görünen o ki elden ele dolaşa bazı belgeler sahte ve gerçeği yansıtmıyor. Önemli açıklamalar 19:00'da sizlerle
2 yıl
18,1b
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346
Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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AKN'nin kalkmasını beklerken gelen bazı kötü haberler internet kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Elden ele dolaşan bazı belgeler fiyatların artacağını gösteriyordu. Bu konudaki önemli gelişmeleri canlı yayında konuşacağız.
Güncelleme - 22:23;

Canlı yayında bahsettiğimiz Turkcell Superonline açıklamasının tam metni yayında;
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/AKN-ve-Kotada-yeni-gelismeler-Turkcellden-basin-aciklamasi.htm 

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acbold 2 yıl en beğenilen
Yedirmeye çalıştılar herhalde baktılar yemiyor kimse "sahte" diyerek kurtulmaya çalışıyorlar :-)
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donanımcı123 2 yıl
Süperonline tepkileri gördük tırstık geri adım attık demiyorda, çıkan belgeler sahte diyor. [:\-]
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Ambarad 2 yıl
Demek ki bu ülkede hala insanların tepkileri bir şekilde karşılığını buluyor. Kendi adıma başta DH ve Webtekno olmak üzere; bu konu hakkında sesini yükselten herkese teşekkür ederim. 8 senedir DH üyesi olmaktan en çok gururlandığım anlardan birini yaşıyorum. Sağolun, var olun [mention]Speed-Step[/mention] [mention]fx57[/mention]
Demek ki bu ülkede hala insanların tepkileri bir şekilde karşılığını buluyor. Kendi adıma başta DH ve Webtekno olmak üzere; bu konu hakkında sesini yükselten he...
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shadow006 2 yıl
TTNET eski abonesiyim 24mbit/75GB kullanıyorum. Gece 2-8 arası ne indirsem kotaya yansıyor bu kotaya yansımama olayı sadece yeni aboneler için mi geçerli?.
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astralll 1 yıl shadow006
Ttnet için geçerli degil sanırım, durum bende de aynı sizde ki gibi :(
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ALBAY 2 yıl
Benim olduğum yerde (Kırıkkale) TTNET dışında fiber veren başka şirket yok. Bende araştırmalarım sonucu, bütçeme uygun olarak en f/p paketi buldum. Siz ne dersiniz? Paketin adı Fibernet Limitsiz 100mbps. 100mbite kadar 75gb akn var. Sonrasında hız 25mbit olacak yeni düzenleme ile.Lakin 2-8 arası DL hız eski haline geleceği için sırf geceleri 100mbit ile DL yapabileceğim. Diğer saatlerde ise 25mbit hız olacak. Siz ne dersiniz?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Wight Lord 2 yıl
Kablonet 3 ay bizden kampanyasına geçen kasım ayında başlamıştım daha 21 ay sözleşme var, bana bu olay baya bir yaradı ve gece 2 den sabah 8 e kadar indirğim oyun filmler en azından kota yemiyor düzgün işliyor kablonette sistem ama sözleşme bittiğinde popoya boncuk olacak, bakalım 2018 sonunda ne gibi bir değişiklik yapılacak. GB başına 2 lira korkunç birşey osursan zaten 1 gb gidiyor.
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DH Misafiri 2 yıl
ttnette nasıl kota asım ucreti yok ttnette müsteri hizmetlerine sordum onlar sözlesmeniz bitene kadar kota asım ücreti olmıcak dedi ama sözlesmenizden sonra gb icin 1 tl ücretlendirilicek dediler ...
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underlater 2 yıl
Bir zamanlar kota vardı. Bitti AKN başladı. Şimdi AKN biter, kota yeniden başlar :) Yani BTK yani Hükümet ikisini birden ayarlamayı bilmez! Tek seferde AKN'yi de Kotayı da kaldır bizde işinizi düzgün yaptığınıza inanalım!
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etimonster 2 yıl
Geçiş dönemi sonunda 2019 da AKN olmayınca sonuçta tüm firmalar bize 1 2 3 5 8 mbps hızında sınırsız şu andaki 25-50 mbps hız fiyatlarından iteleyecekler gibi.

İnşallah yanılırım
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deadman92 2 yıl etimonster
etimonster
Geçiş dönemi sonunda 2019 da AKN olmayınca sonuçta tüm firmalar bize 1 2 3 5 8 mbps hızında sınırsız şu andaki 25-50 mbps hız fiyatlarından iteleyecekler gibi.

İnşallah yanılırım

Haklısın valla benim beklentim de o yönde sonuçta Türkiye burası
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Hasemi 2 yıl
Çoğu arkadaş gece 02 ile sabah 08 arası yaptıkları indirmelerin kotaya yansıdığını söylüyor. E ne anladık bu işten o zaman?
Bunun bize ne getirisi var şimdi?
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FiberOptikk 2 yıl Hasemi
Husqv4rn4
Çoğu arkadaş gece 02 ile sabah 08 arası yaptıkları indirmelerin kotaya yansıdığını söylüyor. E ne anladık bu işten o zaman?
Bunun bize ne getirisi var şimdi?


2-8 arasi kotaya yansitmayan ve tam hiz veren tek sirket kablonettir. bide bu kota isini duzeltseler tam olucak.
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DH Misafiri 2 yıl
Bir şeyi merak ediyorum. ADSL kullanıcısıyım ve paketim 16 mbps kadar. 1 mayıstan önce bana gelen en yüksek hız yaklaşık 8 mbps. Neden düşük hız aldığımı arayıp sorduğumda bana santrale olan uzaklık vs. gibi şeyler söylüyorlardı. 1 mayıstan sonra ne olduysa şuan 16 mbps tamamını alıyorum. Anlamıyorum ne oldu santrale uzaklık, neler dönüyor, dolandırılıyor muydum ?
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fenerliste 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bir şeyi merak ediyorum. ADSL kullanıcısıyım ve paketim 16 mbps kadar. 1 mayıstan önce bana gelen en yüksek hız yaklaşık 8 mbps. Neden düşük hız aldığımı arayıp sorduğumda bana santrale olan uzaklık vs. gibi şeyler söylüyorlardı. 1 mayıstan sonra ne olduysa şuan 16 mbps tamamını alıyorum. Anlamıyorum ne oldu santrale uzaklık, neler dönüyor, dolandırılıyor muydum ?

santrali evin girişine taşıdılar. Tabikide dolandırıyorlar kardeşim burası Türkiye dolandırmak bizim işimiz. ;)
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vanbad 2 yıl
Beyler konuya tam vakıf değilim yardımcı olursanız sevinirim.
Şimdi vodafone internet kullanıyorum 32mbps dakat benim internetim hem gece 2den sonra hemde gündüzleri max 3 - 4 mbs olmakta. Kota dolduktan sonra gece hızlanmaycak mıydı bu meret ben mi yanlış anladım yoksa=/
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bjk_mustafa_bjk 2 yıl
Btk akk kaldıracağına fiber yapdırsın alt yapiyi akk kalsa napimki hız iyi olmadikdan sonra [>:]
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