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AKN ve Kotada son durum: Vodafone'un kotalı tarifesi ve fiyatlar!

Ülkemizin internet serüveninde 1 Mayıs 2017'yi bir kilometretaşı ve AKN'sız bir deneyimin başlangıcı olmasını umarak bekledik. Öyle de oldu, ama ne yazık ki bu defa da kota ve fiyatlar gündemde.
2 yıl
21,5b
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174
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son birkaç gündür inanılmaz bir tartışma yaşanıyor. Heyecanla beklediğimiz 1 Mayıs 2017 ile birlikte BTK'nın söz verdiği gibi gece saatlerinde AKN devre dışı bırakıldı ve aşımı durumunda daha makul hızlar devreye girmiş oldu. Ancak operatör kanadında umulmadık bir sürpriz yaşandı ve firmalar "kotalı" tarifelerini duyurmaya başladı. Resmi olarak kota uygulamasına başlayan ilk servis sağlayıcı da Kablonet oldu.
Pek çok kişi farkında olmasa da, aynı rakipleri gibi Vodafone da DSL ve Fiber üzerinden evlere sabit internet servisi götürüyor. Turkcell Superonline ya da Turk Telekom kadar büyük olmasa da, BTK kuralları çerçevesinde izlediği strateji ileriye dönük olarak bizlere bazı fikirler verebilir. Aşağıda gördüğünüz tablo, Vodafone'un en güncel tarifelerini içeren resmi dökümandan alındı.
Görüldüğü üzere Eko Aile Esnek (40GB Kota - 50GB AKN) ve Eko Aile Duran (40GB kota) adı altında iki farklı pakette kota vurgusu yapılıyor. Bahsettiğimiz bu tarifeler aynı zamanda aşağıdaki tabloda yer alan en uygun fiyatlı tarifeler. Kablonet ile kıyaslandığında Vodafone tarafında kota engeli olmayan, AKN'li paket seçenekleri de yerini koruyor. Ancak diğer taraftan sunulan hızlar ve istenilen ücretler ise "kota" dışında atlanmaması gereken bir diğer hususu oluşturuyor.
AKN ve Kotada son durum: Vodafone'un kotalı tarifesi ve fiyatlar!
Kaynak: Vodafone 
"Eko Aile Esnek Paketinde uygulanan standart aylık ücretlendirme ve kota aşım ücreti nedir?
Eko Aile Esnek Paketini kullanan Abonenin ay içerisindeki veri kullanımı (download) paketin kotasını (40 GB) aştığında, abonenin internet kullanımı 0,0014 TL/MB olarak ücretlendirilecektir. (Pakette kota aşımı olmadığı durumda Abone aylık herhangi bir ekstra bedel olmadan paket sabit hizmet bedeli olan 49,90 TL’den ücretlendirilecektir.) Pakette kullanım bazlı ücretlendirme 50 GB’a kadar devam edecek olup, azami fatura bedeline (64,90 TL) aylık internet kullanımı 50 GB olduğunda ulaşılacaktır. Abonenin aylık veri kullanımı 50 GB limitini aştığında, internet (download) kullanım hızı 3 Mbps olacak şekilde düşürülecek ve dönem sonuna kadar herhangi ekstra bir ücretlendirme olmadan bu hızda hizmet verilecektir. Dönem sonunda tekrar Abonenin kota kullanımı sıfırlanarak seçmiş olduğu hızda (8 Mbps) hizmet verilmeye devam edilecektir.
26. Eko Aile Duran Paketinde uygulanan standart aylık ücretlendirmesi nedir?
Eko Aile Duran Paketi kullanan Abonenin ay içerisindeki veri kullanımı paketin kotasına ulaştığında (40 GB), aylık sabit hizmet bedeline (52,90 TL) ek herhangi bir ücretlendirme olmadan, dönem sonuna kadar Abonenin internet kullanımı durdurulacak ve dönem sonunda Abonenin seçmiş olduğu hızda (8 Mbps) kota kullanımı sıfırlanarak hizmet verilmeye devam edilecektir.  
27. Eko Aile Paketleri için bir önceki aydan kalan kotamı sonraki fatura dönemi kullanılabilir miyim?
Hayır. Kota aynı ay içinde kullanılmalıdır. Kalan kota bir sonraki fatura dönemine devredilmez.
28. Adil kullanım noktalı (AKN) paketler için, adil kullanım noktası  aşılması durumunda ayrıca ücret ödenir mi?
Hayır, adil kullanım noktası aşılması durumunda herhangi ek bir ücret ödenmez. Yalnızca internet download hızı bir sonraki fatura dönemine kadar ilgili paketin Adil Kullanım Noktası sonrası hızına düşürülür. Adil kullanım noktası aşılması durumunda 8 Mbps hızlı Eko Aile Esnek ve Eko Aile paketlerinin hızı 3 Mbps’a,  16 Mbps  hızlı Çekirdek Aile paketinin hızı 5 Mbps’a,  24 Mbps hızlı Genç Aile ve Öğrenci paketlerinin hızları 8 Mbps’a ve 50 Mbps hızlı Genç Profesyonel paketinin hızı 16 Mbps’a düşürülecektir. Fatura dönemi sonunda paketler tekrar ilk hızlarına yükseltilir. "
Ülkemizin bilgi toplumu olma hedefi doğrultusunda internet büyük öneme sahip. Mümkün olan en uygun fiyatlarla sağlanabilen en yüksek hızların, herhangi bir AKN/Kota sınırlaması olmaksızın sunulmasını kullanıcıların en büyük arzusu. BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın yoğun çalışmaları sayesinde ilk adım atılmış oldu. Ancak Kablonet ile başlayan operatör kanadındaki kota tartışması, internet kullanıcılarında tedirginlik yaratmaktan başka bir işe de yaramadı. Çünkü kullanıcılar tarifelerde kota  seçeneği değil, ileriye dönük güçlü yenilikler görmek istiyor. Dileğimiz bu akımın bir an önce son bulması. Operatörler farklı tarife seviyelerinde kota yarışına değil altyapı yarışına girerek, Akamai raporuna göre ortalaması 7Mbps civarında görünen ülkemiz sabit internet hızlarını bir an önce daha yukarılara taşıyacak girşimleri hayata geçirmeliler.
Editörün Notu: Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Bahsi geçen kotalı tarifeler, yeni aboneler için tercih etmeleri halinde geçerli olacaktır. Kazanılmış mevcut haklar resmiyetini korumaya devam eder yani hali hazıra taahütü devam eden bir kullanıcı, kullandığı paket doğrultusunda kota aşımında herhangi bir ek ücret ödemez, sadece kullandığı tarife hızı 1 Mayıs düzenlemeleri çerçevesinde 3Mbps değil paketine göre daha yüksek hızlara geriler.
Gelişmeler oldukça paylaşmayı sürdüreceğiz.

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Virinom 2 yıl en beğenilen
İstediğiniz kadar işi yokuşa sürün sonunda bizim istediğimiz olacak. Unutmayın biz müşteriyiz.
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ERIKCI 2 yıl
TURK NET!
1 Yanıt Yanıtla +99
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draw1907 2 yıl
Acaba bu vodafone Türkiye dışında başka ülkelerde böyle halkı sağmaya çalışabiliyor mu? Buna izin veren devletler var mı? Yoksa burada meydanı boş bulanlardan mı?
Daha önceden Volkswogen emisyon skandalında bütün dünya ülkeleri firmaya ceza keserken, ülkemizde doğuş grubu çıktı Türkiye için bir sıkıntı yok normal değerler bile zaten Türkiye'nin emisyon standartının altında diyerek ne kadar acınacak halde olduğumu göstermişti.
Acaba bu vodafone Türkiye dışında başka ülkelerde böyle halkı sağmaya çalışabiliyor mu? Buna izin veren devletler var mı? Yoksa burada meydanı boş bulanlardan m...
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4 Yanıt Yanıtla +86
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TheLabarna 2 yıl
Merhaba arkadaşlar vodafone evde internet ile ilgili biraz önce müşteri hizmetleri ile görüştüm. Bu arada vodafone evde internet kullananların memnun olup olmadığına dair merak içerisindeyim.
12 Aylık taahüt ile 24 mb fiber interneti 35 gb kotalı olarak sunuyorlar. Kota aşımında herhangi bir ek ücret sürprizinin olmadığını ve hızın 8 mb ye düşeceğini belirttiler. Bunun içinde belirledikleri ücret 52.90 tl. Herhangi bir kurulum, aktivasyon ya da modem ücreti istemiyorlar. Ne düşünüyorsunuz ?
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TiSKE 2 yıl
keske Dsmart ile 2 yıl uzatsaydım
Kasımda 1 yıl uzatmıstım
2 seneye girerken bütün taşlar yerine otururdu.
Acaba arasam uzatmak istiyorum desem yerler mi?
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MROM 2 yıl
Şerefsizlere bak. Taahütsüz 100 TL'ye 8 mbit 50 gb paket satıyorlar.
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Doom. 2 yıl
Taahhütün bitmesine de az kalmıştı zaten, güle güle Vodafone deme zamanı gelmiş.
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kalpsiz56 2 yıl
Ben ttnet kullanıyorum.240 tl taahhüt bedeli istediler.Kapatıp türknete geçicem.Bence herkez türknete geçmeli.Ttnetin devri sona ermeli
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semihsozen 2 yıl kalpsiz56
TTNet sona mı erecek
Herkes diyelim Türknete geçti. Veriler hala TTNet bakır kablolarından geçecek. TTNet Al-Sat tarifelerine bir zam yaparsa görürüz 150 akn'yi
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Lonkia 2 yıl
Vodafone'nun sitesine şu an baktım, fakat yeni anahtar tarifesinde bir kaç gün önce ekledikleri kotalı tarifeleri göremedim sadece akk'leri eklemişler sanırım BTK ayar vermiş ve tepkiler yerini bulmuş
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semihsozen 2 yıl Lonkia
Ne BTK ayarı ne tepkisi. Tarifeler BTK'dan onaylı onaylı!!!
Mevcut kampanya süreleri bitince koyacaklar.
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Man Of Earth 2 yıl Lonkia
Lonkia
Vodafone'nun sitesine şu an baktım, fakat yeni anahtar tarifesinde bir kaç gün önce ekledikleri kotalı tarifeleri göremedim sadece akk'leri eklemişler sanırım BTK ayar vermiş ve tepkiler yerini bulmuş


Btk ayarı felan yok hocam Turkcell ilk hafta getirmeyeceğiz dedi 2. haftadan getirdi yüzsüzler. Vodafone müşteri kazanmak için vazgeçmiş olabilir lakin heran yayınlayabilir internette 10 yıl geriye giden tek ülkeyiz.
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SilverNitrate 2 yıl
Seçim yakın olmayınca istedikleri gibi at koşturuyorlar. 2017de ne kotası bu. 20 yıl gerideyiz. Kutlu olsun.
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divisive 2 yıl
BTK karar aldı bahsi geçen şirket verilen karara uyuyor. Bildiğiniz gibi verilen kararda artık limitsiz ve full gibi ifadeleri kullanmak yasak. Akn varsa akn den bahsetmesi lazım. Yanında akn yazılan ifadeler aslında kotalı değil sadece o kotadan sonra hızınız düşüyor. Tekrar söylüyorum. Şirket sadece BTK nın yasal olarak verdiği ve uymak zorunda olduğu kurala uymuş. Hala uymayan lokomatif şirketler var yakında onlarda da bu tür ifadeler görmezseniz şaşırmayın.
Bahsi geçen firmanın taahhüdünü okudum sadece ilk iki pakette kota aşım ücreti var hatta birinde yok. İnternetiniz durduluyor. Diğer paketler akn aşınca hız düşüyor. Kotasız paketler her zaman vardı. Özellikle ttnetin kotalı paketleri hep vardı.Sizin yapmanız gereken ifadelere dikkat etmek.
Bir ifadede kotalı yazıyorsa ve yanında akn belirtilmemişse örneğin "50 gb kota" demişse. Demekki siz 50 gb yi geçince ekstra ücret ödeyeceksiniz anlamındadır. Buradaki "75 gb akn" doğru bir ifade çünkü artık yanında "limitsiz" yazmak yasaklandı. 75 gb yi aşınca ekstra ücret ödemiyorsun.
Lütfen yayınlayın. Amacım insanları bilgilendirmek.
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KaanDE34 2 yıl
Bunlarin kafasini yasasam herhalde süper olurdum-.
Koca süperonline tirin tirin tirin tirin tirininin.. geri dönüs yaptida.. bunlar kendini ne saniyor tam olarak?
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brostalker 2 yıl
Şu internet bile ülkeyi terk sebebi ya
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