AKN ve Kotada son durum: Vodafone'un kotalı tarifesi ve fiyatlar!

Son birkaç gündür inanılmaz bir tartışma yaşanıyor. Heyecanla beklediğimiz 1 Mayıs 2017 ile birlikte BTK'nın söz verdiği gibi gece saatlerinde AKN devre dışı bırakıldı ve aşımı durumunda daha makul hızlar devreye girmiş oldu. Ancak operatör kanadında umulmadık bir sürpriz yaşandı ve firmalar "kotalı" tarifelerini duyurmaya başladı. Resmi olarak kota uygulamasına başlayan ilk servis sağlayıcı da Kablonet oldu.

Pek çok kişi farkında olmasa da, aynı rakipleri gibi Vodafone da DSL ve Fiber üzerinden evlere sabit internet servisi götürüyor. Turkcell Superonline ya da Turk Telekom kadar büyük olmasa da, BTK kuralları çerçevesinde izlediği strateji ileriye dönük olarak bizlere bazı fikirler verebilir. Aşağıda gördüğünüz tablo, Vodafone'un en güncel tarifelerini içeren resmi dökümandan alındı.

Görüldüğü üzere Eko Aile Esnek (40GB Kota - 50GB AKN) ve Eko Aile Duran (40GB kota) adı altında iki farklı pakette kota vurgusu yapılıyor. Bahsettiğimiz bu tarifeler aynı zamanda aşağıdaki tabloda yer alan en uygun fiyatlı tarifeler. Kablonet ile kıyaslandığında Vodafone tarafında kota engeli olmayan, AKN'li paket seçenekleri de yerini koruyor. Ancak diğer taraftan sunulan hızlar ve istenilen ücretler ise "kota" dışında atlanmaması gereken bir diğer hususu oluşturuyor.

"Eko Aile Esnek Paketinde uygulanan standart aylık ücretlendirme ve kota aşım ücreti nedir?

Eko Aile Esnek Paketini kullanan Abonenin ay içerisindeki veri kullanımı (download) paketin kotasını (40 GB) aştığında, abonenin internet kullanımı 0,0014 TL/MB olarak ücretlendirilecektir. (Pakette kota aşımı olmadığı durumda Abone aylık herhangi bir ekstra bedel olmadan paket sabit hizmet bedeli olan 49,90 TL’den ücretlendirilecektir.) Pakette kullanım bazlı ücretlendirme 50 GB’a kadar devam edecek olup, azami fatura bedeline (64,90 TL) aylık internet kullanımı 50 GB olduğunda ulaşılacaktır. Abonenin aylık veri kullanımı 50 GB limitini aştığında, internet (download) kullanım hızı 3 Mbps olacak şekilde düşürülecek ve dönem sonuna kadar herhangi ekstra bir ücretlendirme olmadan bu hızda hizmet verilecektir. Dönem sonunda tekrar Abonenin kota kullanımı sıfırlanarak seçmiş olduğu hızda (8 Mbps) hizmet verilmeye devam edilecektir.

26. Eko Aile Duran Paketinde uygulanan standart aylık ücretlendirmesi nedir?

Eko Aile Duran Paketi kullanan Abonenin ay içerisindeki veri kullanımı paketin kotasına ulaştığında (40 GB), aylık sabit hizmet bedeline (52,90 TL) ek herhangi bir ücretlendirme olmadan, dönem sonuna kadar Abonenin internet kullanımı durdurulacak ve dönem sonunda Abonenin seçmiş olduğu hızda (8 Mbps) kota kullanımı sıfırlanarak hizmet verilmeye devam edilecektir.

27. Eko Aile Paketleri için bir önceki aydan kalan kotamı sonraki fatura dönemi kullanılabilir miyim?

Hayır. Kota aynı ay içinde kullanılmalıdır. Kalan kota bir sonraki fatura dönemine devredilmez.

28. Adil kullanım noktalı (AKN) paketler için, adil kullanım noktası aşılması durumunda ayrıca ücret ödenir mi?

Hayır, adil kullanım noktası aşılması durumunda herhangi ek bir ücret ödenmez. Yalnızca internet download hızı bir sonraki fatura dönemine kadar ilgili paketin Adil Kullanım Noktası sonrası hızına düşürülür. Adil kullanım noktası aşılması durumunda 8 Mbps hızlı Eko Aile Esnek ve Eko Aile paketlerinin hızı 3 Mbps’a, 16 Mbps hızlı Çekirdek Aile paketinin hızı 5 Mbps’a, 24 Mbps hızlı Genç Aile ve Öğrenci paketlerinin hızları 8 Mbps’a ve 50 Mbps hızlı Genç Profesyonel paketinin hızı 16 Mbps’a düşürülecektir. Fatura dönemi sonunda paketler tekrar ilk hızlarına yükseltilir. "

Ülkemizin bilgi toplumu olma hedefi doğrultusunda internet büyük öneme sahip. Mümkün olan en uygun fiyatlarla sağlanabilen en yüksek hızların, herhangi bir AKN/Kota sınırlaması olmaksızın sunulmasını kullanıcıların en büyük arzusu. BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın yoğun çalışmaları sayesinde ilk adım atılmış oldu. Ancak Kablonet ile başlayan operatör kanadındaki kota tartışması, internet kullanıcılarında tedirginlik yaratmaktan başka bir işe de yaramadı. Çünkü kullanıcılar tarifelerde kota seçeneği değil, ileriye dönük güçlü yenilikler görmek istiyor. Dileğimiz bu akımın bir an önce son bulması. Operatörler farklı tarife seviyelerinde kota yarışına değil altyapı yarışına girerek, Akamai raporuna göre ortalaması 7Mbps civarında görünen ülkemiz sabit internet hızlarını bir an önce daha yukarılara taşıyacak girşimleri hayata geçirmeliler.

Editörün Notu: Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Bahsi geçen kotalı tarifeler, yeni aboneler için tercih etmeleri halinde geçerli olacaktır. Kazanılmış mevcut haklar resmiyetini korumaya devam eder yani hali hazıra taahütü devam eden bir kullanıcı, kullandığı paket doğrultusunda kota aşımında herhangi bir ek ücret ödemez, sadece kullandığı tarife hızı 1 Mayıs düzenlemeleri çerçevesinde 3Mbps değil paketine göre daha yüksek hızlara geriler.

Gelişmeler oldukça paylaşmayı sürdüreceğiz.